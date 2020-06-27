路跑／2020台灣777跳島馬拉松 官方全紀錄片

對於台灣777....我們有太多太多的感想想說只是 小編一定會用最少的話來告訴大家我們有多感動～～

有沒有想過在七天內可以用各種的方法跑遍六大外島

一直都忘不了從蘭嶼起跑的那一刻看見所有跑者臉上所掛著的笑容一路上的美景一直在我們的腦海裡揮之不去當然 我們也一直記得千萬千萬不能撞到羊要不然要罰很多錢ＸＤＤＤ

而到了綠島綠島會讓人印象深刻的就是 就是 就是他x的那個「熱」

我們一直以為是很熱了民宿老闆說 我們已經是「最幸運的了」因為這幾天來說綠島那一天 是「最涼爽」的時候了ＸＤＤ第二天而已我們都已經成為當地人 而沒有什麼違和感了

其實我還蠻愛自己這種古銅色健康陽光的膚色

因為～～～這才叫做是拍運動賽事攝影師的樣子ＸＤＤＤ

七島中 唯一一場在本島的賽事就是在大鵬灣我想 所有跑者對大鵬灣的感想就是「曬」 「曬」 「曬」因為非常重要 所以要講三次ＸＤＤ我記得的 當天的氣溫應該也是本島中創新高的一天吧

到了第三天以小編來說，我真的非常佩服 非常佩服所有的選手因為要我這樣曬三天我應該第一天就會棄賽了吧哦 不 應該是說起跑的時候 我就會先轉志工了ＸＤＤ

到了小琉球對小編來說我一直記得小琉球的美～～～

陽光撒落下來的光線人與人之間打招呼的笑聲當地民眾說著加油的鼓勵我想 這就是屬於台灣的人情味如果不真真切切地跑過一回你又怎麼會感受的到呢～～下次到小琉球真的別只想到要浮潛了記得 跑上一圈吧你會愛上的

到了金門站大家對金門的印象是什麼呢？對小編來說就是非常非常多的古蹟對小編來說這真的就是最吸引我的一項元素耶超級愛 非常愛 這種的ＸＤＤ這次有了金門站以後就別一直說 只有金門馬才有跑金門囉777也有哦ＸＤＤ

到了澎湖站應該不用小編多說些什麼了澎湖的美 在每天的旺季 都吸引了超級多的民眾前往所以 夏天 就更應該要去澎湖跑上一趟～～～真的很美 沒有在騙人的在此也感謝當地的路跑協會提供超誘人的補給所有的選手都說補給也太棒了吧～～～～來到澎湖 一定要大吃海鮮 才叫做來過澎湖呀 大家說是吧～～～

最後一站也就是所有選手最害怕的魔王站-南竿總爬升快接近2000的一場馬拉松真的就是考驗選手的身，心，靈的一場賽事而且更考驗人的地方在於跑馬祖瑪之前就已經跑了六場馬了呀！！！！我想這應該就是邵老師想告訴選手的「關關難過，關關過」的概念

小編總在想 假設有選手不敢報777這場賽事的原因會不會就是因為 有馬祖站ＸＤＤＤ

雖然說 真的很硬 非常硬 只有硬只是 我們還是要很大聲的說不管再硬的賽事參與的所有選手 都還是完賽了不敢說無傷 因為那是一種印記屬於勇者的只是 在於對選手的照顧小編真的要說邵老師的團隊 做的就是「一百分」不信？那就去問看看有參加的選手就知道囉～～～

看一看 這篇文 真的已經很多字了只是 還有最重要的要講

對於台灣777跳島馬拉松這場不會是絕後 但鐵定空前的賽事我們能夠參與到 真的是非常榮幸 非常開心而且是到後面 可以跟很多人說嘴的一場賽事～～

在本島 天氣可能會是一刻一刻在改變的更不要提外島了這八天七夜的移動 最多的就是搭船 搭飛機而這兩樣交通工具就是最吃交通的

這八天內，要能夠安安全全順順利利的移動成功除了強運 還是強運～～～～大家都會開玩笑講 邵老師的運氣 是天借的～～只是 以我們來說我想 邵老師借的摳打應該很多因為以之前拍攝此場賽事的前導時每天的拍攝也是順順利利的

我想 天選之人不為過要不 怎麼會瘋狂的想辦這種人家辦不到的賽事呢～～～

再來就是 感謝所有的志工在外島 一切一切資源不足的情況下一個人就是要抵好幾個人用每個人 從賽事開始到結束應該沒有人睡飽過的吧～～～

只是我想～～～存在在大家心裡的應該就是「驕傲」邵老師的團隊 天下無敵～～～用最少的人，做最多的事～～～真正參與過後真的覺得

幹～～～真的很屌～～只有屌一個字而已

七天有開心，有熱血，有感動，有驕傲我們真的以有參與到為榮不一定是絕後 可是絕對是空前所以，我們可以大聲地說外國可以的 台灣也可以是的 我們可以～～

我們是台灣777跳島馬拉松～～～

就請大家耐心的來看看影片吧感謝所有選手感謝邵老師感謝無敵鐵金剛志工團隊感謝天感謝地感謝所有人

主辦單位：台灣環島跑者聯盟

邵敬一官方攝影：Run Style 完全執行團隊

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