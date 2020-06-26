跑鞋開箱／跑過最輕的碳板鞋「碳板跑皇」

哈囉大家好，我是蔡政軒。不囉嗦，先來看一下我的跑者履歷：

近期賽事成績：

2019 北海道馬拉松╱2:33:30╱歷代71傑

2020 台北市春季盃田徑公開賽10,000 m╱33:14.39

2020 台北市春季盃田徑公開賽 5,000 m╱15:50.81

這一次要來跟大家介紹SKECHERS全新推出的跑鞋，SKECHERS 「碳板跑皇」 GORUN Speed Elite Hyper。之前就有在「世界最快5K」美國選手Edward Cheserek的Instagram上看到過這雙鞋，既然敢叫自己「碳板跑皇」這麼狂的名字，那一定要來好好鞋測一下到底有幾兩重。

所有的專業跑鞋品牌都搶著在奧運比賽前推出碳板鞋，SKECHERS也不例外。SKECHERS碳板鞋的最大特點，就是一個字——「輕」。9號鞋的鞋體重量在165 g，應該是在專業跑鞋品牌裡面最輕的，超級輕、無敵輕，穿在腳上好像沒穿那樣，對於想追求輕量化的跑友，非常推薦這雙。

初見 SKECHERS GORUN Speed Elite Hyper

一拿到鞋子，SKECHERS的「輕」真是毋庸置疑。拿起來、看起來，它的中底和專業跑鞋傳統發泡材質不一樣，帶點微微半透明的感覺，感覺是又輕又具有支撐的材料。上網查了一下，這是SKECHERS推出的最新跑鞋中底材質——HYPER BURST™。以下為官網查到的這個「中底黑科技」資訊：

超臨界發泡科技 HYPER BURST™SKECHERS獨家特殊配方的EVA，透過壓力、熱氣、氮氣、及二氧化碳，以「超臨界發泡製程」技術，讓空氣與配方成分，在原材料中均勻形成無數個緊密貼合的密閉式球型氣囊結構，藉以製成超輕量、高度回彈力、以及更耐磨耗的高科技中底。SKECHERS 透過創新技術，開發全新 HYPER BURST™科技中底，讓跑鞋具備更好避震緩衝效果，超輕量、彈性更佳、強度更高。穿上「HYPER BURST™」科技中底的高機能跑鞋，能幫助跑者在跑動時充分吸收落地動能，並在起步時，反饋為向前推進的動能，長時間持續提供跑者高度支撐與避震緩衝能量。

RUNNING WAREHOUSE 評比「 2020 最佳比賽 / 競速日跑鞋」

以往大家對SKECHERS的印象就是健走鞋、走路神鞋這種感覺，一直到SKECHERS研發出了這個HYPER BURSTTM這個中底科技之後，國內外的跑友也開始有更多討論。國外知名的跑鞋網站Running Warehouse也是把這雙「碳板跑皇SKECHERS GORUN Speed Elite Hyper評為 BEST RACING/FAST DAY SHOE，「2020最佳比賽 / 競速跑鞋」。從SKECHERS之前的「刀鋒戰士 Razor 3」到這雙「碳板跑皇Speed Elite」，SKECHERS真的是非常認真在專業跑鞋殺出一條血路。它在手上的重量，的確是出奇的輕，用手指按壓也可感覺到它的中底偏堅實回彈，沒有塌陷感。接下來就要看實際跑起來的腳感了。

上腳實測

我在六月初，抽空跑了3次訓練，訓練的狀況大致如下：

第1次訓練：華中橋河濱公園(柏油路面)╱15公里╱跑速4:15/km

第2次訓練：貓空山路(柏油路面) ╱20公里╱跑速3:50/KM

第3次訓練：台北田徑場(跑道路面) ╱400公尺間歇訓練

第1次訓練：華中橋河濱公園(柏油路面)╱15公里╱跑速4:15/km

應該是拿到鞋子的第二天早上去的河濱公園。前一天有下雨，路面有點微濕，但跑起來蠻止滑，可能是跟大底採用固特異橡膠有關。腳感還在適應SKECHERS的中底材料，初跑起來的感覺偏硬，中足的反饋很迅速，初上腳覺得是適合選手購入的薄底碳板鞋。很多選手穿了底偏厚的跑鞋之後，都會想再回頭找一雙底再薄一些的碳板鞋，我覺得SKECHERS這雙蠻值得考慮。

第2次訓練：貓空山路(柏油路面) ╱20公里╱跑速3:50/KM

周末到了不一樣的訓練環境，來適應這雙鞋子。今天跑的時候，感覺因為之前疫情練跑量變少，肌力有點下降的後遺症就出現了。真的太久沒穿薄底鞋跑步，都忘記薄底鞋款那種跟路面極近的硬派發力感覺，讓我跑到12公里後，腳底覺得有點微痠。這雙鞋子真的相當輕，很像剛開始跑步時，接觸到虎走系列的感覺，但又比虎走系列更輕，而且加了碳板——如果你是原代虎走系列的愛好者，你應該也會愛這雙鞋。

第3次訓練：台大操場(跑道路面) ╱400公尺間歇訓練

今天來到台大操場，測試這雙碳板鞋的功能，做了400公尺間歇，跑起來算靈活，並帶一點回彈性，讓我以為我在穿以前的薄底鞋跑課表。但是它的支撐性功能，真的滿不錯的，在跑間歇的時候，能明顯感覺到碳板在蹬地之後的彈力。大家都知道間歇跑就是拿來提升跑速用，穿薄底鞋練間歇，更有那種被訓練到的感覺，很適合正式比賽備戰前，拿來提升肌力和練跑速。它真的是一雙蠻堅實的鞋子，但如果跑步都一直留在舒適圈，該怎麼進步？就是要時不時拿薄底鞋來訓練，強迫自己進步。

結論：心得 ＆ 特點

這雙SKECHERS「碳板跑皇」GORUN Speed Elite Hyper真的是碳板鞋裡最最最輕的。以輕量化的工程來說，這雙鞋的確可以被稱為「碳板鞋界的輕功大俠」，超級輕，如果你是那種追求赤足跑步的腳感、足不點地、不想有多餘負擔的跑者，絕對值得考慮。尤其它的鞋面是用一種半透明的釣魚線編成的平織網布，不僅超輕、跑起來也透氣，重點是上腳很帥，外型好看。

回饋力的部分，它的中足給的推進感很足。對於肌力要求方面，這雙鞋算是硬派的鞋款，因為他的腳感偏硬，是適合用於練跑速時穿著、作為提升速度的間歇跑訓練用鞋、或是比賽日用鞋。薄底鞋的腳感一般來說都偏硬，會更適合一些肌耐力或平常有固定跑量的中高階跑者。這雙鞋一直讓我想到小時候練跑時穿過的薄底鞋，如果你就是喜歡薄底鞋的腳感，你應該也會愛這雙SKECHERS的碳板鞋。

SKECHERS這雙碳板鞋的碳纖維推進翼板，是透過生物力學測試和菁英跑者的需求所開發，能幫助跑者利用更少的能量輸出將動力傳遞到地面，從而改善跑步動能的效率；同時使用百年橡膠品牌固特異輪胎的橡膠置於大底，跑起來止滑能力非常不錯。這雙鞋我會把它定位在競速用鞋、比賽用鞋；那對我們這種腳下帶刀的選手來說，競速鞋是一種消耗品，我們都會超級珍惜著穿，畢竟這樣高性能的鞋子價格也是貴鬆鬆。測試了快100公里後，可以看得出這雙鞋底有些耗損。我想我之後會把這雙鞋當作比賽鞋，或是間歇訓練用，才不會被我凌厲的腳法摧殘到太操。

總體來說，SKECHERS「碳板跑皇」Gorun Speed Elite Hyper是一雙值得推薦的超輕量碳板鞋，如果你是不喜歡厚底碳板跑鞋的跑者，完全可以嘗試這一雙。這一雙的訂價是 $ 6,990，對想一嘗碳纖微板跑鞋的人來說，算是好入手的價格，C╱P值高，表現不俗，越跑越能習慣它超乎預期的輕量，跑過SKECHERS「刀鋒戰士 Razor 3」的跑友們，一定要來試試看，裝備了碳纖維板的「碳板跑皇」跑起來的感覺！