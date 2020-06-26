經驗分享／邁向三鐵之路第二堂

這週課程主題是三項運動裡的單車騎乘，廠商贊助了每位學員Skylight丸固鞋帶，此鞋帶免綁能解決鬆脫問題，又能增加鞋子包覆及舒適性，尤其這週訓練單車的騎程傳統鞋帶有絞入鍊條的疑慮，這不僅是學員的福利同時也為了學員安全呀~~

先慢跑再抬腿跑以及踢屁股跑，接著膝蓋外往內跨腳前進與內往外跨腳前進，還有雙膝蓋蹲90度前跨前進，也可以手扶單車彎腰下壓放鬆背肌腳後勾至臀部，伸展四頭肌轉頭伸展頸部肌群，這些都是為騎單車前的熱身訣竅唷~~

關於介紹單車器材方面，教練說三鐵車角度關係易於轉換成跑步而有別於公路車，但還是推薦以公路車做為器材首選，不僅好操控也更有好的性能價格比，輪組板寬一般建議先3～4公分高的，體重重些才適合更高的框胎壓，也是跟體重略重者要高些，但溫度高時則胎壓低些來避免爆內胎，建議後輪裝碼錶監測迴轉數與速度，好方便監測迴轉數，有達到要求每分90轉以上休息把是好選擇，但標鐵賽事規定不能長度超過變速把手，但113以上的長距離賽，就可用長休息把來求得更加舒適騎姿。

鐵人騎程技巧部分，要先練習很重要的牽車，於車左側坐墊後方單手扶坐墊，可以快跑地牽車，當遇到坑洞就拉起坐墊來抬高後輪，變成前輪單獨前滾過不平整處左右彎過角錐來練習，增強牽車操控技巧，當卡鞋固定在踏板要赤腳牽車完成，轉換時用橡皮筋綁兩鞋後端各連接變速器及快拆頭，如此可以防止轉換牽車時鞋跟下垂磨到地面喔。

也希望學員實際操作牢記善用變速器不重踩，例如超車要加速是維持同樣迴轉數並變重齒比來加速，還有迴轉時先往外多吃些路面，再迴轉在彎前退輕一檔位，在彎後站立抽車約6～8轉後，再進重一檔都是要不改變迴轉的情況下，靠改變齒比來改速度！所以在當能減少風阻而互助提升速度的輪車情況時，當首台車維持同樣速度往外退下，應由第二台找位置加速補上，位置不該突然加減速，不然就像間歇訓練而較浪費體能了。

尾聲聊經驗分享，經驗上團練動機會比一個人獨自練習還高，先去嘗試並試著享受訓練過程及成果，善用工作與居家間的零星時間運動，例如可以先出門騎車騎十來分鐘，然後單車停家裡，再緊接出門跑步，如此來練習肌肉轉換，期望學員能將運動融入生活喔~