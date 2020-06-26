越野大玩咖／五指山Trail Run 最棒的路線規劃

竹東熱門的五指山步道，從一開始的起點玉皇宮出發先走一段公路到竹林禪寺登山口，進入山徑階梯往上到達木梯處，再往上直走往上到達山頂的拇指峰，再往下長階梯之後往上再走一段，就會到達食指峰繼續往前到達電塔中指峰，就在路邊往下坡前進再爬升抵達無名指峰，再往前就到達小指峰原路折返回到中指和食指間的山徑，往下下到猴洞步道就會到達兩個巨石間的一線天山徑，往下到叉路往橫向步道一小段再下到灶君堂，就會回到原來的起點，平日假日都有很多人來的五指山起點，就可以看到山下的風景山徑步道路況良好，夏天來山裡也很涼快一線天的景色也很特別，山下也有飲水機可以補水竹東美食也很好吃，非常棒的路線。

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