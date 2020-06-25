快訊

新增1例新冠肺炎境外移入！指揮中心14:00臨時記者會

Segway宣布退役停產：從新潮墜落的「曾經未來發明」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

路跑／紐約、柏林兩大馬拉松 2020年賽事取消

中央社 / 紐約24日綜合外電報導
紐約馬拉松將取消2020年賽事，圖為去年比賽。 美聯社
紐約馬拉松將取消2020年賽事，圖為去年比賽。 美聯社

由於2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情影響，紐約與柏林馬拉松主辦單位今天雙雙取消今年賽事，而倫敦、芝加哥、巴黎的賽事仍在考量中。

在美國，紐約路跑者組織（New York RoadRunners）與市長白思豪（Bill de Blasio）商量後，決定取消原定於11月1日舉行的馬拉松。

法新社報導，紐約馬拉松是全世界規模最大的比賽，全長26.2英里（42公里），途經紐約市全部5個行政區，今年第50屆賽事原本預期會有5萬人跑完全程。

主辦單位表示，為考量參賽者、到場群眾、志工與工作人員健康與安全，因此作出這個決定。

這是自2012年珊迪（Sandy）颶風攪局以來，紐約馬拉松時隔8年後首度取消賽事。

紐約馬拉松2021年的比賽定於11月7日舉行。

而在德國，柏林馬拉松也因當局4月起禁止5000人以上大型活動而喊卡。

主辦單位今年4月下旬宣布將原定9月27日舉行的賽事延期，但疫情引發的種種問題導致今年比賽確定無法舉行。

主辦單位表示，不僅要考量氣候，接下來白天時間也將愈來愈短，且「參賽選手能否跨越國境旅行，目前仍在未定之天」，要在今年底前舉行賽事難度實在太高。

2019年柏林馬拉松賽事吸引了6萬2000名跑者參賽。

先前波士頓馬拉松已因疫情的關係，124年來首度宣布取消。

其他國際馬拉松賽事方面，倫敦馬拉松已延至10月4日，芝加哥馬拉松仍定10月11日，巴黎馬拉松則計劃10月18日舉行。

延伸閱讀

美國疫情轉向 紐約要求部分外州訪客隔離14天

好讀周報／103歲退休醫生為新冠肺炎研究盡心力 走馬拉松募款

台灣777跳島馬拉松 d3大鵬灣站精華影輯

2020台灣777跳島馬拉松 d2綠島站精華影輯

相關新聞

路跑／紐約、柏林兩大馬拉松 2020年賽事取消

由於2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情影響，紐約與柏林馬拉松主辦單位今天雙雙取消今年賽事，而倫敦、芝加哥、巴黎...

賽事心得／在沙漠跑步的日子 敦煌3日賽Day.3

今晚是這三日挑戰賽最後一夜.環顧大夥，很明顯大家對於明天的20公里，勝券在握。更開心的是明天志工體驗組會下場與我們一起跑。相較大家我對於明日賽況，感到擔心。因為腳底水泡狀況有點慘，即使躺著也不時會有疼

跑鞋開箱／顏值與實力俱佳 碳纖維板跑鞋

New Balance FuelCell TC (Training & Competition)#NewBalance#FuelCellTC#極速酷跑碳纖板紅紅火火地大行其道，每個蜈蚣型跑者的鞋櫃裡，

路跑知識／背部力量虛弱 下拉時要旋轉肩膀

在麥可波羅伊功能性訓練聖經中提到："造成肩膀有問題的元兇之一，是不斷的摩擦肩峰骨弓(acromial arch)下的旋轉肌腱"“摩擦會導致旋轉肌腱磨損，這種現象很像在石頭上來回拉一條繩子一樣。如果你以

路跑知識／烈日跑馬飆汗 汗為什麼鹹鹹的?

夏日炎炎，氣溫動不動飆到 35 °C，不要說走動，光是離開冷氣房就開始汗流浹背。但經常流汗的人是否都有個疑問，為什麼汗是鹹的？相信很多人都不清楚！ 台灣因為地形與海洋環繞影響，常處在潮濕悶熱的狀

賽事心得／小鬍子山岳動感越野挑戰 熊空站精華影輯

在炎熱的夏天 主辦在熊空舉辦的一場山岳動感越野挑戰 有越野跑、溯溪、攀樹、滑降、跳水等等 各種山岳的戶外挑戰 挑戰者們3人一隊 團隊需合作前進 先跑上熊空山 下山後回到起點換溯溪裝備

帶小比跑旅台灣／777跳島馬拉松 乘風破浪到蘭嶼

2020-06-13、14 跳島777D1蘭嶼站之一 又到了陳小齡練肖話時間，不是啦，是分享賽事的時間，有沒有很期待啊！（沒有人期待🤣 話說，上星期日我和小比去蘭嶼參加邵敬一老師所舉辦的跳

訓練心得／LOVE下的高雄美景

運動筆記最近在推 線上環台公益挑戰賽 大家參加了沒？ 既然要環台，就先來台灣跑透透，南台灣的艷陽，是我當兵時的回憶 趁著疫情漸緩，有個機會來到高雄，體驗一下西子灣這條當地跑友的熱門路線 早上05

訓練心得／KFCS 第一屆 5K PB 班

第一屆 5 公里 PB 班結訓！這同時也是 KFCS（國峰教練體系，Kuo Feng Coaching System ） 的教練內訓。對長久以來都一直一個人的我來說，有一個能開放討論問題、彼此交流經驗

讀書心得／當自己的運動營養師(三)

繼續談到Nancy Clark運動營養指南第三部份-體重與活動量間如何平衡，這其實已經是最後總結的部份了，透過前面學習到的知識用吃來調整你的身材(感覺好威啊~)，裡面有我這輩子用不到的健康增重的方式，

2020台灣777跳島馬拉松 d1蘭嶼站精華影輯

台灣777跳島馬拉松 day1-蘭嶼站 下半年首發賽事 所有跑者眾所矚目的跳島馬拉松 第一站來到了風景怡人的蘭嶼站 今天雖然起跑時下了一場小雨 可是過沒多久 天氣馬上就轉晴了

2020台灣777跳島馬拉松 d2綠島站精華影輯

今天跳島馬拉松的勇者 到達了俗稱火燒島的綠島 一整路就是有著最漂亮的風景等著大家 只是氣溫也是跑者的最大的挑戰 只是所有的跑者都是身經百戰的馬場前輩 大家都還是面帶笑容迎接挑戰

熱門新聞

NBA／透露離開溜馬原因 喬治：球團拒絕追逐明星大前鋒

中職／輪值精算師 猿隊備好3洋投+王溢正抗獅

小蝦米扳倒巨怪強森 跌破最多眼鏡的無安打比賽

黃金十年最佳新人第一隊 喬丹還是最強

中職／王建民、郭泓志合體 7月4日美國日開球

CBA／林書豪手感回溫拿22分 CBA北京首鋼力退新疆

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。