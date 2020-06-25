路跑／紐約、柏林兩大馬拉松 2020年賽事取消

由於2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情影響，紐約與柏林馬拉松主辦單位今天雙雙取消今年賽事，而倫敦、芝加哥、巴黎的賽事仍在考量中。

在美國，紐約路跑者組織（New York RoadRunners）與市長白思豪（Bill de Blasio）商量後，決定取消原定於11月1日舉行的馬拉松。

法新社報導，紐約馬拉松是全世界規模最大的比賽，全長26.2英里（42公里），途經紐約市全部5個行政區，今年第50屆賽事原本預期會有5萬人跑完全程。

主辦單位表示，為考量參賽者、到場群眾、志工與工作人員健康與安全，因此作出這個決定。

這是自2012年珊迪（Sandy）颶風攪局以來，紐約馬拉松時隔8年後首度取消賽事。

紐約馬拉松2021年的比賽定於11月7日舉行。

而在德國，柏林馬拉松也因當局4月起禁止5000人以上大型活動而喊卡。

主辦單位今年4月下旬宣布將原定9月27日舉行的賽事延期，但疫情引發的種種問題導致今年比賽確定無法舉行。

主辦單位表示，不僅要考量氣候，接下來白天時間也將愈來愈短，且「參賽選手能否跨越國境旅行，目前仍在未定之天」，要在今年底前舉行賽事難度實在太高。

2019年柏林馬拉松賽事吸引了6萬2000名跑者參賽。

先前波士頓馬拉松已因疫情的關係，124年來首度宣布取消。

其他國際馬拉松賽事方面，倫敦馬拉松已延至10月4日，芝加哥馬拉松仍定10月11日，巴黎馬拉松則計劃10月18日舉行。