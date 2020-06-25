路跑知識／背部力量虛弱 下拉時要旋轉肩膀

在麥可波羅伊功能性訓練聖經中提到："造成肩膀有問題的元兇之一，是不斷的摩擦肩峰骨弓(acromial arch)下的旋轉肌腱"“摩擦會導致旋轉肌腱磨損，這種現象很像在石頭上來回拉一條繩子一樣。如果你以一個固定的握槓做拉的動作，就會一次又一次摩擦肩峰骨弓下同一個部位的肌腱。”

如果我們把肩膀的結構拆開來看，就會比較清楚這一段在說什麼了。

左手往上舉的時候黃色標示的肌肉會摩擦到綠色標示的肩峰。所以如果下拉時從拇指朝內開始，下拉時往外旋轉拇指，就可以避開這個問題。

跑者需要訓練這個動作嗎？對我來說，由於自己是長時間在電腦前工作，所以背部的力量非常虛弱，胸前又過度緊繃。訓練下拉的動作是為了活化背部肌肉。我是為了體態而訓練，不是為了跑步而訓練。