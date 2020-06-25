跑鞋開箱／顏值與實力俱佳 碳纖維板跑鞋

New Balance FuelCell TC (Training & Competition)#NewBalance#FuelCellTC#極速酷跑碳纖板紅紅火火地大行其道, 每個蜈蚣型跑者的鞋櫃裡,都少不了幾雙有碳纖板的跑鞋, 感謝New Balance, 無心插柳地驚喜抽中了這雙顏值與實力俱佳的跑鞋, 有機會重新正視這個過去對我而言略顯陌生的品牌,以及它在跑鞋上的著墨與用心。

鞋名中的TC(Training & Competition), 是第一個引起我好奇之處。

就算不是楚河漢界般地涇渭分明, 大多跑者也都會把眾跑鞋們約略區分出練習鞋和比賽鞋, 不禁讓人好奇怎樣的設計,能在避震和推進之間取得”New Balance”, 尤其甫傷癒,練跑時仍帶著不安全感且不敢冒進。

鞋子上腳的感覺略偏寬楦,前掌空間充足,跑起來舒適性相當足夠,由於個人習慣選擇大半號的跑鞋, 在選擇尺寸時忽略了前掌偏寬的設計,然我腳版較一般人偏窄和扁, 故需再將鞋帶刻意綁緊些, 建議大家在選擇時稍加注意, 無須大半號,一般尺寸即可。

即便如此,這雙鞋的包覆感依然優異。腳踝處有足夠厚度保護, 在搭載碳纖推進的同時,不至於左右晃動過大,適度減緩腳踝包覆不足時,訓練後阿基里斯腱的痠痛, 算是能支撐完整長距離訓練時的首選之一。

至於中底加入碳纖版的推進能力自是不在話下。我固定交替在穿的碳纖維板跑鞋有Next%和Hoka CarbonX, 這雙鞋Q彈程度大概介於兩者之間, 雖然實際重量應是三者之最, 上腳後跑感反倒意外令人驚艷地輕盈經濟, 開箱試跑的週日早晨,是個令人一踏出門就心累的大悶熱天,離震波治療結束幾日,原意試個水溫舒緩跑一下輒止,卻也在雙腳絲毫不覺有負擔的清況下,以均速4’50跑了5k, 提速效果不錯。

總結：

都說月有陰晴圓缺,跑步有黃道吉日,雖不是天天都是農民曆上寫著宜跑步的好日子, 但是練跑不能停阿…

就個人使用的選擇上,我會認為這是一雙很適合拿來在心情不太美麗,需要提升跑步信心,卻又不想在練習時太慣壞雙腳,抑或顯得太討債地端出一雙動輒上萬的碳纖維板鞋時的最佳解, 可以說是一雙在方方面面都達到巧妙平衡且設計完整的中高階跑鞋。

雖然以重量來說,若是應付爭分奪秒的主要賽事時,成為出征的戰鞋可能還是會些許疑慮, 但在日常訓練中, 帶有強度的Tempo Run甚而Long Run, 應該都會是我打開鞋櫃時毫無懸念一秒上腳的首選。