賽事心得／在沙漠跑步的日子 敦煌3日賽Day.3

今晚是這三日挑戰賽最後一夜.環顧大夥，很明顯大家對於明天的20公里，勝券在握。更開心的是明天志工體驗組會下場與我們一起跑。相較大家我對於明日賽況，感到擔心。因為腳底水泡狀況有點慘，即使躺著也不時會有疼痛感。腦海裡不斷推算，限時4小時。要怎麼跑怎麼配.最終不論如何。這面完賽獎牌我一定要拿下!

(吃早餐中，乾燥飯很可以呀～哈)

早上5點起床，開始整理裝備，盡量壓低收拾裝備發出的聲響，發現'昱楷'，他大概都早我個幾分鐘整理裝備。5:30分時帳棚內開啟了照明燈光。我也開始準備我的早餐。一樣是乾燥飯 (我還滿喜歡吃的. 哈)這時昱楷又「擋」了一碇運動飲料發泡碇給我我也將他直接丟入我背包裡的水揹袋。這時候鹽碇、運動飲料粉屬奇貨可居。ok~ 吃飽了、水、裝備也整理好。還有20幾分鐘就原地坐著等待第3天的出發時刻到來~...............咦~! 屁股怎麼..溼溼的..翻一下包包..靠~! 水...從包包流出來的..My God!我再三確認的水背袋..在最後一天還是給我漏水。明明有鎖好..怎麼會...!?呼~~ 靜下心來，還有一點時間。把水袋抽出來。快速跑出帳外去裝水，但是.. 鹽碇就不夠了.. 唉。算了.. 今天無論如何就是一個最終挑戰啦。剩下10分鐘，我跟浩哲、昱楷、koni、Terry一起往出發線集合。他們又虧我.. 只能這時候跟你打招呼,等一下終點見。我說~沒的事. 我今天腳底很痛。不會跑快. 即使如此. Koni 表示. 你的話不可信~!

(我跟昱楷，背對我們那位是koni)

5~4~3~2~1~~~! Go今天賽事路線, 二墩村→龍勒村心裡層面壓力相對來說小很多。因為今天路線是沿著公路右側跑可是這邊的沙質很細。這對我腳底板來說很痛苦.每一腳踩下去的滑動. 就痛一次.所以每次落腳都要相當小心..大約在.4公里時. 被昱楷問候了一聲. 丹尼哥~!他一付很驚訝，但內心無法掩飾～很爽的樣子哈.. 總算在最後一天有機會跟大家一起小跑一下。沒多久. 浩哲也很爽的~輪著跟我打招呼。

(被超車了... Orz)

接著Koni、Terry很好. 你們不是說要等我嗎.? 哈。其實心中默默的開心著。因為老天爺真的有疼惜到我。知道我想要什麼。第一天孤獨的跑著、第二天國際聯隊組、第三天台灣在地人一起跑。這三個願望都實現了。 看著運動錶上數據~整個心跳都在.120bpm/min上下. 這強度是連E強度都還沒摸到。... 而我只感受到腳底板的疼痛...心裡一直換算著. 這速度.能在關門前回來嗎.?一位一位跑者超過我。一切急不得，再怎麼急問題還是依舊會存在。人生不是也如此。定下心來仔細分辨細沙、與壓實的沙，這樣至少不會因為腳底滑動，拉扯水泡...這時候'百毅'手拿大砲給我拍了幾張.這3天來. 總算能有他拍攝的獨享照。真棒，他手拿大砲. 跑3天也真夠神的~!

這時速度只能用慘字來形容.跑跑走走情況下只能維持10分速，雖然負重比前幾天輕了3公斤，但對於跑速一點幫助都沒有...就這樣一個人默默低頭小心翼翼的跑著~跑了大約2小時40分鐘.. 總算遠遠看到主辦單位官方攝影師.他跟我說. 從公路這斜坡跑下來.畫面一定很棒..!心裡滿滿，os 這高低落差有. 3~4公尺. 傾斜角少說有. 50度吧..為了帥照，我還是滑下去~~可是... 沒有看到這張照片餒.. 一定是人的問題.. T T距離終點剩下200公尺時，我仰望著天空，雙手2根食指比向天空爸~ 我沒讓您太丟臉~! 我3日賽也完賽了.低調的掉下幾滴眼淚。但很快的，看到終點的工作人員，大聲歡呼，而等待我的隊友們也準備迎接歡呼，.. 前2天都沒享受到，哈，所以我來個搖搖晃晃飛機進終點啦~!雙手往側展開.仿佛翱翔天際的飛鳥開心的跨過終點線~看到koni、Henry、浩哲前來.歡迎我完賽，我跟他們說， 厚!你們都超車沒等我啦，哈。謝謝老天,三天給我了期待的不同感受，都讓我體驗到了。 我來說這是一趟難忘的旅程，也是我一直想做的夢想之一謝謝朋友們的支持與鼓勵，更感謝家人支援與體諒很高興認識了幾位新朋友，至今我們都還有聯繫著。因為我們曾經一起圓夢～

(我跟Koni 完賽合影)

(浩哲是我同寢室友哦~! ^^)

(網紅Terry哥, 粉絲數萬人)

(完賽後搭巴士回敦煌市區，大家開心著笑著，對比3天前..剉屎人了. 哈)

(晚上慶功宴，開心的擁抱工作人員，雖穫得男子第5名，但我來此的目的是來看看世界，名次對我來說一點都不重要，當然也要肯定想得到名次的朋友們，因為他們花了很多心力準備。)

(隔天跟浩哲、昱楷一起出遊逛逛)

(一熟就開始搞笑的2個人. 哈. )

(吃的很爽，這邊物價相對來說很合理，東西也好吃）

好大的一塊獎牌，I Got~~~ ，在慶功宴的舞台上，我分享了此次從出發到完的經歷，更鼓勵未完賽的朋友們，「敢來就是一種勇氣，下次我們準備好了，再一起上！」

再次感謝大家。

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