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帶小比跑旅台灣／777跳島馬拉松 乘風破浪到蘭嶼

運動筆記 / 陳嘉齡

2020-06-13、14

跳島777D1蘭嶼站之一

又到了陳小齡練肖話時間，不是啦，是分享賽事的時間，有沒有很期待啊！（沒有人期待🤣

話說，上星期日我和小比去蘭嶼參加邵敬一老師所舉辦的跳島777。

何謂跳島777，簡言之就是在八天七夜裡，跳完台灣六大島一灣，蘭嶼、綠島、大鵬灣、小琉球、金門、澎湖以及馬祖等每天跑全馬，這樣子就可以把全台六大島一次收集完成，而這次參加的勇士有43位，每個人都是神人。

當行程出來時，我真的超心動，但礙於時間和費用的關係，所以我只能痴痴的看大家參加。

但佛心的邵老師，為了完成我們這些無法去參加活動的痴心人願望，又加上離島志工不足，便讓我們這些想參加的人加入了志工的行列，這實在讓人太開心了（灑花）

所以比比和我在前一天就到台東富岡漁港和大家會合，看到久違不見的跑友，大家也熱情的打招呼互道近況。

因為氣流影響的關係，所以台東也下起了磅礡大雨，我和小比也淋到全身濕，到船上又因為開冷氣的關係，我一直發抖，因為好冷啊。

有鑒於之前坐過往綠島的船經驗，又加上知道天氣不好，心想待會可能又是坐海盜船了，我想當海賊王，但不想坐海盜船啊（掩面

果不其然，在開船沒多久，船一直晃來晃去，而我趕緊趴著不敢動，而過沒多久，前後左右又傳來嘔吐聲，天啊！好恐怖！比恐怖片還要恐怖，我只能緊閉著雙眼，而耳邊不時傳來陣陣的嘔吐聲，就這樣坐了二個多小時的船。終於好不容易到蘭嶼了，熱情的民宿管家也前來迎接，然後她就把我們二個人帶去賣掉，不是啦，是回她們家。

到達她們家的時候，她也幫我們準備了機車，讓我可以在蘭嶼飆車（不可以這樣子哦）因為小比前一天太興奮，所以到蘭嶼就睡的跟小豬一樣，而晚餐是在晚上六點半開始，所以我當然把握機會，趕緊騎車好好逛逛蘭嶼。

蘭嶼的路不太好，除了港口那段比較好之外，其他很多地方都在修路，所以我有很小心騎車哦。

可能是前幾個星期騎車的關係，我已經曬黑了，所以只要經過蘭嶼人，幾乎每個人都對我打招呼，害我很不好意思，有的在發呆亭喝酒，也叫我去喝二杯再走😂

還有一個熱情的大哥，還一直開車追著我，問我住那一村（喂，虧妹子虧到這裡來，醬不可以哦，搖手指）

蘭嶼很美，美的不可方物，所到的地方都是藍藍的海，真的好美啊！

而且隨處可見山羊在逛大街，牠們也不怕人的一直對人咩咩叫，讓人好開心啊！

逛了好一陣子，因為晚餐時間快到的關係，所以我便騎車回到吃飯的地方，準備和大家一起共用晚餐。

選手之夜，大家吃的是燒烤吃到飽，因為我們那桌菜來的比較慢，我便拿著碗到處要烤肉，結果大家反而給我碧如，喂，我要吃肉不要喝酒啦。而租摩托車店的老闆，為了感謝大家租車，還送了大家60瓶啤酒，他後面怕大家喝不夠，再加碼大家喝到飽（天啊！）這群人都好會喝啊！讓人好害怕，我趕緊躲到邊邊去，以免被灌酒。

因隔天早上四點就要出門，大家也酒足飯飽愉快的結束聚會。

而民宿管家也載我們到住宿的地方，結束這匆忙又美好的一天。（未完待續）

#2020跳島777馬拉松

#乘風破浪到蘭嶼

#用雙腳帶小比跑旅台灣

海盜 勇士

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