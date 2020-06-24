賽事心得／小鬍子山岳動感越野挑戰 熊空站精華影輯
在炎熱的夏天
主辦在熊空舉辦的一場山岳動感越野挑戰
有越野跑、溯溪、攀樹、滑降、跳水等等
各種山岳的戶外挑戰
挑戰者們3人一隊
團隊需合作前進
先跑上熊空山
下山後回到起點換溯溪裝備
再往中坑溪溯溪前進
途中先經過攀樹關卡
利用繩索繩梯攀到樹上
再橫越繩索到另一棵樹上
再滑降到溪上
接著再溯溪而上到達溪潭
挑戰者跳潭及潛入潭中取物,再拋繩給在溪流的隊友
3人再一起互助逆著溪流而上
再繼續前進就會到達姊妹瀑布
從瀑布旁山徑往上之後
跑回原來的起點
有清涼的溪水及各種戶外挑戰
好玩有趣而且非常棒的體驗
感謝主辦及所有工作人員的安全引導
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