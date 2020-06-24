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賽事心得／小鬍子山岳動感越野挑戰 熊空站精華影輯

運動筆記 / Jack Kox

在炎熱的夏天

主辦在熊空舉辦的一場山岳動感越野挑戰

越野跑、溯溪、攀樹、滑降、跳水等等

各種山岳的戶外挑戰

挑戰者們3人一隊

團隊需合作前進

先跑上熊空山

下山後回到起點換溯溪裝備

再往中坑溪溯溪前進

途中先經過攀樹關卡

利用繩索繩梯攀到樹上

再橫越繩索到另一棵樹上

再滑降到溪上

接著再溯溪而上到達溪潭

挑戰者跳潭及潛入潭中取物,再拋繩給在溪流的隊友

3人再一起互助逆著溪流而上

再繼續前進就會到達姊妹瀑布

從瀑布旁山徑往上之後

跑回原來的起點

有清涼的溪水及各種戶外挑戰

好玩有趣而且非常棒的體驗

感謝主辦及所有工作人員的安全引導

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越野跑

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