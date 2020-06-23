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訓練心得／LOVE下的高雄美景

運動筆記 / 痛痛人阿叔
忠烈祠前的廣場，清晨豔陽還未完全出來，看著LOVE下的高雄市區，覺得這山路值得， 這美景我收下了～～
忠烈祠前的廣場，清晨豔陽還未完全出來，看著LOVE下的高雄市區，覺得這山路值得， 這美景我收下了～～

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既然要環台，就先來台灣跑透透，南台灣的艷陽，是我當兵時的回憶

趁著疫情漸緩，有個機會來到高雄，體驗一下西子灣這條當地跑友的熱門路線

早上0530與朋友一起出發，鹽埕區是我以前當兵的回憶，明明是陸軍雜兵，卻從鳳山跑來這裡買私菸

那時候有很多很奇怪沒見過的菸，不過，話說也戒煙很久了，現在看了也不會想買啦

一開始沿著公園路跑，有腳踏車道可以跑，不同於台北的人馬雜沓

這裡有著一如往昔的寧靜，偶而幾台腳踏車經過，但是眼尖的朋友一定會發現問題

是的，就是陽光方向不對，因為這是我前一天下午拍的啦....

這裡很有趣，很多機械五金店，賣著拆卸下來的船具，對於生長在都會區的我來說

這些東西實在太酷了，這也是死觀光客的行為，我們眼中的有趣，不過是人家的日常生活而已

沿著駁二特區跑，然後轉入山路，應該是時間早，所以沒有什麼車輛

跟著友人一路靠北為何要跑山路(話說，最近我的友人怎麼老是帶我去跑山路)

一路緩緩上去之後，來到了網美景點 ～ 壽山忠烈祠 

不同於北部許多跑友都默默的跑，南部跑友真的比較習慣互相打聲招呼，這就是所謂的人情味吧

下山轉往中山大學，路上還碰到猴子軍團，20多隻猴子看得我這北部俗目瞪口呆，還有小猴子抓著猴媽媽

到西子灣轉往渡輪碼頭，這裡聽說是很多小吃聚集地，可惜因為時間早都沒有開 (減肥的好理由)

據說Garmin曾在這裡辦過美食路跑活動，其實如果是美食的定向路跑賽好像也是不錯

台灣雖然不是很大，但是我們也還是很多地方沒有去過，也不了解

透過跑步，慢慢的看著不同的城市不同的景觀，展現出不同的文化

一路這樣跑跑停停聊天拍照打招呼，也湊了個10Ｋ，回到了最初的駁二特區

綠意盎然的大樹與斑駁的倉庫，一個歷史，一個建築的傳承

留給後世的絕對不會譁眾取寵的OO摩天輪，而是要能反映人民生活的軌跡

這是我一直沒有機會搭到的輕軌，搭配著南部一貫的艷陽

海巡高雄艦，感謝國軍們守護台灣

高雄的清晨雖然也是有海風中帶來的濕氣，但不像台北的悶熱瞬間爆汗

這種感覺，只有親自來跑才會知道，還有...

記得要跟其他跑友打招呼，因為大家都會這樣做唷～

路線紀錄請看這裡

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