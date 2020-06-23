訓練心得／KFCS 第一屆 5K PB 班

第一屆 5 公里 PB 班結訓！這同時也是 KFCS（國峰教練體系，Kuo Feng Coaching System ） 的教練內訓。對長久以來都一直一個人的我來說，有一個能開放討論問題、彼此交流經驗的團體真的是太棒了！

從同樣都是教練的角色，觀察國峰如何回覆我們的問題（我也故意問了許多問題，來暸解國峰的想法跟我有什麼不同！），同時也看到每個人對於問題的不同看法，給了我許多的啟發。

學習真的是人生中最快樂的一件事。縱使我們有時候會想休息（或偷懶，不論年齡），我認為其實每個人心裡深處還是會想要成長的。那種快樂的程度絕對會超過想偷懶的慾望。暫且把教練的課程放一邊，這次培訓期間每一位教練都要參加完整的訓練課表。從中我看到幾位熟識的教練們，曾經因為工作的關係而中斷了訓練好一段時間，也趁這次機會重新回到訓練的軌道。甚至我們這群人在昨天的結訓測驗之後，都對接下來是否能繼續一起訓練感到非常高的興趣。而這也是我們身為教練的原點–跑者的身份。我們就是喜歡跑步，喜歡每一天完成具有挑戰性的課表。喜歡靜下心來，感受今天的身體，感受風吹過耳邊的聲音，感受「在速度中放鬆」。

於是我們結訓了。透過這個過程，我們又更認識了自己（原來自己是這麼害怕在間歇的時候爆掉！）。這不是終點，而是下一段旅程的起點。