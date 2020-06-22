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2020台灣777跳島馬拉松 d1蘭嶼站精華影輯
台灣777跳島馬拉松 day1-蘭嶼站
下半年首發賽事
所有跑者眾所矚目的跳島馬拉松
第一站來到了風景怡人的蘭嶼站
今天雖然起跑時下了一場小雨
可是過沒多久 天氣馬上就轉晴了
這時候真的就要講
邵老師真的強運
辦賽事的時間
永遠遇不到天氣不好的時候
相信所有的跑者都已經用了雙腳感受蘭嶼的美了
在這邊就讓我們趕快來看看影片
來體驗一下
在蘭嶼跑步
有多幸福～～～
主辦單位：台灣環島跑者聯盟
邵敬一官方攝影：Run Style 完全執行團隊
趕緊按下小鈴鐺訂閱官方youtube：https://reurl.cc/pDzrKZ
Run Style完全執行團隊官方粉絲團：https://reurl.cc/eAOZW
團隊影片作品置放處:http://vimeo.com/hcwedding
檔期詢問單:https://reurl.cc/Q6Vl9
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