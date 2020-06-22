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2020台灣777跳島馬拉松 d2綠島站精華影輯

運動筆記 / Run Style完全執行團隊吳導

今天跳島馬拉松的勇者

到達了俗稱火燒島的綠島

一整路就是有著最漂亮的風景等著大家

只是氣溫也是跑者的最大的挑戰

只是所有的跑者都是身經百戰的馬場前輩

大家都還是面帶笑容迎接挑戰

就讓我們來看看

今日賽事的精華版影片

也給所有選手 一個最棒的掌聲鼓勵吧

主辦單位：台灣環島跑者聯盟

邵敬一官方攝影：Run Style 完全執行團隊

官方網站：http://www.hc-wed.com/

趕緊按下小鈴鐺訂閱官方youtube：https://reurl.cc/pDzrKZ

Run Style完全執行團隊官方粉絲團：https://reurl.cc/eAOZW

團隊影片作品置放處:http://vimeo.com/hcwedding

檔期詢問單:https://reurl.cc/Q6Vl9

Run Style完全執行團隊Copyright(C) Run Style Image Studio.All Rights Reserved.

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