聽新聞
test
0:00 / 0:00
2020台灣777跳島馬拉松 d2綠島站精華影輯
今天跳島馬拉松的勇者
到達了俗稱火燒島的綠島
一整路就是有著最漂亮的風景等著大家
只是氣溫也是跑者的最大的挑戰
只是所有的跑者都是身經百戰的馬場前輩
大家都還是面帶笑容迎接挑戰
就讓我們來看看
今日賽事的精華版影片
也給所有選手 一個最棒的掌聲鼓勵吧
主辦單位：台灣環島跑者聯盟
邵敬一官方攝影：Run Style 完全執行團隊
趕緊按下小鈴鐺訂閱官方youtube：https://reurl.cc/pDzrKZ
Run Style完全執行團隊官方粉絲團：https://reurl.cc/eAOZW
團隊影片作品置放處:http://vimeo.com/hcwedding
檔期詢問單:https://reurl.cc/Q6Vl9
Run Style完全執行團隊Copyright(C) Run Style Image Studio.All Rights Reserved.
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言