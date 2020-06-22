聽新聞
test
0:00 / 0:00
台灣777跳島馬拉松 d3大鵬灣站精華影輯
今天跳島馬拉松到了第三站
雖然今天大鵬灣的天氣 真的是熱情到不行
只是再怎樣 都影響不了所有跑者衝往終點的信心
而再次的感謝大華慢跑協會的恐怖補給
所有跑者都讚不絕口
真的是太豐富了啦～～～～～
再來當然最重要的就是
趕緊來看看今天的精華影片囉
主辦單位：台灣環島跑者聯盟
邵敬一官方攝影：Run Style 完全執行團隊
趕緊按下小鈴鐺訂閱官方youtube：https://reurl.cc/pDzrKZ
Run Style完全執行團隊官方粉絲團：https://reurl.cc/eAOZW
團隊影片作品置放處:http://vimeo.com/hcwedding
檔期詢問單:https://reurl.cc/Q6Vl9
Run Style完全執行團隊Copyright(C) Run Style Image Studio.All Rights Reserved.
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言