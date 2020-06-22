台灣777跳島馬拉松 d6澎湖站精華影輯

第五天了 距離挑戰成功 就只剩下三站了 而今天我們來到了旅遊勝地--金門 今天的在拍攝的當下 所有的選手都真的卯足了全勁了 因為已經第五站了 離終點不遠了 期待著所有選手挑戰成功

2020-06-22 06:00