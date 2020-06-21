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線上環台公益挑戰賽人生第一場接力賽 跑友們！來訂飲料需要你 |

運動筆記 / AF

跑步一年多以來常常看到跑友跟跑團一起練跑、比賽，心裡總是羨慕可以有一群這樣的朋友，也知道一群人可以跑得比較遠，但自己沒辦法撥出固定時間團練，零星的參與品牌活動認識配速列車長、編輯們，大概就是我團隊經歷了。

好想參與熱血青春的接力賽

去年高中同學-村長不嫌棄我跑得慢揪我報名美津濃接力賽，想像在熱血青春的湛藍北海岸奔馳，多麼青春的畫面啊💦，立刻答應報名，期間姐很認真在大安森林公園跑 5K，希望自己能跑進 30 分鐘內，不要拖累團隊的速度。BUT 事情總不會這麼順利，不然就不會有這篇網誌了

賽前一周 我的膝蓋受傷啦！

●我到底是怎麼讓自己受傷的呢

●週五晚上：打羽球（那天對戰特別激烈！！！打完屁股已酸）

●周六下午：爬山（同事跟我說是小山，穿牛仔褲就出發了，結果走了 5 個小時😂小腿爆）

●周日大早：跑田中馬 9 K（跑前已經覺得小腿很繃但是硬跑，再爆股四頭肌）

周一跛腳去超難掛號的超越復健診所，醫生聽完我的運動故事後診斷是膝蓋發炎，是的，姐以為自己還年輕🙄過度使用之下膝蓋操爆了，醫生建議還是多休息，以後運動週間要休息啦，哀... 人生第一場接力賽泡湯

不氣餒 再報一場追火車

不過姐還是很有毅力的，傷好了之後看到追火車接力賽，立刻燃起鬥志🔥🔥🔥 又揪團報名啦～還規劃跑完後順便走北海岸的步道、吃海鮮，來個上山下海一日遊，但事情也總不會這麼順利，COVID 19 讓所有賽事不是延期就是取消，不懂人生第一場接力賽怎麼會這麼難🙄～～～

線上團體賽 這次來環島了

夏季的台灣跑起來真的好厭世，如果能有個動機七八月也許不會這麼難熬，就在這時候 線上環台公益挑戰賽 映入眼前，也是團隊的挑戰耶，但一開始吸引我的地方是這張圖

 優點列表 

  • 那張地圖！就是那張地圖吸引了我的注意，所有參賽隊伍都會出現地圖上，很像打電動的感覺，隊伍的位置會隨著累積距離移動，也能看到別隊跑到哪，很刺激啊！跑得夠多的話還能喇別隊一圈耶，超酷

  • 報名彈性！私下揪團、公開揪團都可以，自己報名、登記、付款、收貨，隊長不用再忙忙碌碌。當然若想省運費也可以選隊長統一收貨。像我沒參加跑團的就很適合參加公開揪團的

  • 跨國對抗！運動筆記在香港、BiiB 馬來西亞同步宣傳，和不同國家的跑團進行競賽，是不是很刺激呢？

  • 互動性高！登入後能看到團隊累積距離、每個人的目標距離及完成距離，透過報名後系統串接 LINE 群組能互相鼓勵、打氣、交朋友

  • 跑步做公益！或許很多賽事都有結合公益，有心就是好事，這場除了勵馨、家扶，還讓我認識為台灣而教的單位。

 缺點 

  • 報名費！一開始有被朋友問到為什麼線上跑要報名費，我不會因為我在筆記上班就說特別厲害所以要收費，事實上所有單位在做線上跑活動會需要企劃、設計、行銷、系統建置、客服... 等都是成本。所以對我來說報名費不是缺點就是～

  • 若無法接受也有很多免費的線上跑可以參加如：Garmin Sport（不然你以為手錶為什麼要賣這麼貴？）、最近的 YYsports 線上健走挑戰 都是免費好選擇喔～

 最後 來訂飲料 公開召募跑友！！！

 線上環台公益挑戰賽  來訂飲料  （這是隊名）這隊成員有我、前後任同事、同學、跑友...等，每個都比我會跑😂，但萬一隊伍人數太少，分配到的目標公里數會超高....（前天看到要跑 100K 嚇死，姐不想逼死自己😚我承認我弱～～～）　所以歡迎有志一同的跑友們加入 來訂飲料  吧！也歡迎每周四下午五點 ＠大安森林公園🌳練一起跑喔

田中馬 羽球

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