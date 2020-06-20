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訓練心得／冬日艶陽 大阪城跑2圈

運動筆記 / 張百文

🏃🏼‍♂️苦中＂巡＂樂⋯⋯⋯＂大阪城＂跑2圈！🏃‍♀️🏃🏾🏃🏼‍♂️🏃‍♀️😅

日本三大名城：大阪城、名古屋城、熊本城！                                                               💫列出三個夢幻的跑步路線！找時間去一個個跑完心願！💫                             

💭趁工作空檔，忙裏偷＂跑＂！

▪️大阪城歷史：大阪城是一代梟雄 「豐臣秀吉」 在完成統一日本後，為展現自己的權力與勢力而歷時三年去建造，動用了大約十萬民工，於西元1583年完工。

▪️距離：每圈約5.2km x 2=10.4km。（路線A：護城河外沿城廓+再進天守閣前折返。）

▪️實跑距離：12.77km（含拍照、搜尋路線、跑錯路線🙅🏼‍♂️）。

▪️費時：約1小時27分。▪️步速：平均6：50。

▪️天氣：晴、乾燥。▪️溫度：攝氏16度。

▪️裝備：350ml飲用水、跑鞋、羽毛背心、毛巾、長䄂排汗衣2件、防風薄夾克、帽子、越野小背包、日本Suica西瓜卡（儲值卡）、Garmin、￥2500円與零錢。

▪️交通方式：在大阪JR車站搭環狀線在＂森丿宮＂站下車，往指示牌＂大阪城公園＂方向，過馬路走到圓形噴水池的地標。（搭大阪JR環狀線去可看電車地圖的順時鐘方向，此電車類似東京的山手線）。

⛩備註：     

1.大阪城路跑線有A+、A、B、C、D 共五條，距離不同，可依體力許可自行決定。請參考以下照片圖示。🗺     

2.起終點都在圓形大噴水池，旁邊有星巴克、Lawson便利超商與洗手間，補給、休閒、休息都很方便，跑步、健走、散步皆宜。出國旅遊來一點不一樣的行程。     

3.冬天大阪天氣冷，出發時可著輕便的羽絨衣，起跑時可脫掉放入小背包，跑完時去厠所擦乾身體換上乾淨排汗衣，再穿上背心。☃️

路線圖取自日本馬拉松網站

起跑點噴水池

路線有點複雜，第一圈跑到天守閣，多花了一點時間！

古城與現代建築物的對比與反差甚大！

護城河

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城廓外圍人行道，路線有一部份是跑在這種路面。

以前的兵工廠古建築物被保存下來！

回到原點的噴水池，有模型火車載送遊客（須付費）。如果有眷屬小孩同行，不跑步的可以有一個親子娛樂的選擇。

噴水池旁有星巴克，跑完後可去喝咖啡休息一下！

兵工廠

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