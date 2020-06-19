賽事心得／我們在北夸父 一起從宜蘭TEM到淡水

▲各位，我們還要一起TEM下一站嗎？（笑）（抖）（爽嗎？呵呵呵呵呵）

講到夸父接力這場賽事，第一次看到這賽事的跑友，都會認為這很像「Hood to Coast 人車接力」賽事。但其實在Hood to Coast尚未進駐台灣時，夸父接力是第一個將人車接力賽制引進台灣的賽事，並且將它加以台灣特色改良設計，以東南西北環台的概念分為四場賽事（最近更加了離島站）。另外在難易度部分更是細分從十人組、到五人組、甚至一人組，可以讓各種程度的跑者都能夠參與，從跑步中體驗台灣之美。

▲跑步是一項不孤單的個人運動。在夸父可以完全感受這句話，因為你在跑的時候，夥伴都陪著你。

在第一屆的夸父，本人有幸在賽事群組中毛遂自薦下有好隊友們願意拎走我。2015年一口氣完成了東南西北的巡迴，順利將四塊獎牌拼圖完整拼起，並認識一群跑步好朋友。從第一次參加北台灣站時，我就深深喜歡上這場賽事。原因很簡單，夸父並非一般以速度或時間的競賽，用純粹的跑步體驗難度不一的上山下海路線；雖然並非競賽性質，但過程長達一天以上，其實也需一定的意志力與毅力，加上整個過程必須仰賴隊友間的幫忙，如補給、支援、紀錄等都須自己計畫自己來，說是考驗隊友間的默契，更可以說是享受團隊情感的好賽事。

▲在夸父的過程中，隊友的補給、紀錄等都是需要隊伍自行規劃並合力執行

既使跑完一輪了，我對此賽事依然念念不忘，真希望可以與平時一同訓練的好夥伴們再來一次。不巧是，往後每次夸父的舉辦時間都與假日工作者的我撞期而無緣。記得當時的女友聽我分享也感到極有興趣想一同組隊參加，現在都娶進門變太太了，還是一直沒機會一起參加（笑。

▲夸父的一大特色當然就是邊跑邊欣賞台灣之美啊，畢竟路線都是精心規劃的！

很驚喜的，在這次疫情的影響下，第四屆的夸父北台灣被迫延期到六月初，而剛好工作也因應疫情而延期的我，空檔意外的match起來。遇到這樣的機會，想想多久沒有比賽，更想念與好夥伴一同興奮奔馳在賽道上；加上夏天的到來，面對又要變成「奧笑連」不耐熱跑者的我，剛好利用這賽事，賽道距離也剛好，檢視自己在這夏日初期狀況，給自己在這夏日訓練的一個依據。想到這一舉多得的好賽事，沒想太久，立馬開始揪人準備報名。

▲讓隊友陪你一起跑在黑暗的深山中，應該也是夸父的獨有特色吧！

講到揪人，我心裡就滿滿的感動。雖然大家都是平時一起訓練的熟悉夥伴，但面對邀約的是這種兩天一夜、睡得少、亂亂吃、有曬有山的虐心賽事，所以我已有被拒絕的準備了。想不到每個邀約對話極短，並且幾乎都一樣的回應。隊友：「要認真跑還是輕鬆跑？」我：「輕鬆跑，享受比賽沒壓力。」隊友：「+1。」對話結束。因此不到半天，邀約、開群組、佈達要事，大家也都立即協助我完成各事項，就這樣。十人為一隊的組隊就此完成，並且取了一個當下以為只是壯大個聲勢的玩笑，結束後才發現是名副其實的隊名－「從宜蘭Tem到淡水」。

▲跑步之餘，跟隊友們在中途美景走走台步、當個專業麻豆，也是合情合理。

很快的，期待的日子到來。相隔五年，重新站上夸父北台灣站的起點「宜蘭武荖坑風景區」格外有Fu，相同的地點，不一樣卻更熟悉的隊友，還有與五年前完全不同的自己。說到北台灣這210公里的路線，因為又上又下爬坡不少，因此難度算是東南西北中較高的，加上這次又在六月中的夏日悶熱天，難度更加提高。

▲當然最重要的，自己的跑者自己載，要記得在隊友跑進接力區前將下一棒送達指定接力區。

總共30棒次，一人要跑三棒(棒次不可連續)，那本隊的規劃就是為了保護隊中的三位女性，三位女性避開太陽極大棒次、半夜入山棒次、以及難度太高的爬坡棒次。每五棒為一個區間，一區間由同一台汽車負責載送區間備戰隊友以及補給，另一台車則為機動組，必要時支援，也可趁時機休息。那，我們出發吧！

▲起跑前，大家總是笑得很燦爛。所以出發前先拍一張是很重要的XDD

1~5棒 開路先鋒只要快，後面就不敢慢

因為非競賽性質，在安全的考量下，夸父都採分批出發，而我們很「幸運」，被分到最後一組07:00出發，太陽不只已經睡醒，並帶著高溫上工了。為了避免女孩兒在近正中午的曝曬(雖然0700已經很曬惹QQ)，所以前面連續三棒都由女生進行。第一棒是前幾週才不小心摔車，傷剛好不久的誒比，當時的摔車嚇壞我們所有人，傷勢讓我們非常擔心是否會無法上場比賽。跑前更不斷告知，不要勉強，不行就說，慢跑就好。但我們好像多慮了！？一出去就跑在此出發梯次的第一位，甚至很快就逼近到上個梯次的跑者？等等，賽前不是都說輕鬆跑享受賽道？看來勤喝鱸魚湯不只快速療傷，還有跑速加快的附加效果嗎？

▲這次最大收穫應該是，第一棒的安排很重要，他的態度決定整隊的節奏。看看誒比興奮的樣子XD

這一影響不得了，後面接棒的地方太太也是一副沒有要開玩笑的認真跑出去，還說是她幾個月來最認真的速度！？第三棒秋秋跑完後甚至完全無法與人對話！？等等，劇本是這樣寫的嗎！？最誇張的就是第四棒的陳姓走路工了，跑前說著這次就要來當走路工的，但他以均速4’25的走路配速(？)完成他的第四棒。第五棒的弟弟更是用崩潰表情接棒給第六棒。這時我們都知道，輕鬆跑已經要重新定義了。

▲讓三位女孩打頭陣，不管在拼勁上還是對隊友的愛上，都給我們很好的示範XDD

6~10棒 對決盛夏，體感40度，正中午起跑人生解鎖！

在前五棒的過程中，隊友們也漸漸發現，「輕鬆跑」這詞已經露餡，已經不能再騙了。於是改成了「體感跑」。雖然改了個詞，但其實內容是一樣的XD，每個人的體感都在4’30上下，並維持臉色凝重的表情(原來這是體感跑的感覺！？)。隨著時間慢慢接近中午，溫度快速的升起，路線更開始進入完全無遮蔽的海岸線，為了隊友們的安全，我們的補給也從原本一棒中間補一次，改為幾乎每公里都做補水，而我本人因為想針對每個人做完全記錄攝影，所以安排自己的第一棒正是第十棒，不知是什麼巧合，第九棒的傑瑞就在正中午十二點準點將棒子交給了我。

▲能在體感40度的氣候還能如興奮的，大概就只有猴子了！隊友在後頭都看傻眼，我都只能跪著拍照。

起跑的第一步，我就因體感40度的悶熱而懷疑人生，而且這段路剛好與追火車接力的第二棒-海神 重疊，所以格外有感，只是溫度已經相差超過十度，想到這就突然發現，這個行為剛好替自己做了一個驚為天人的人生解鎖－夏季正中午12點無遮蔽起跑。好在隊友真的不到一公里就出現在我面前，確認我的生命狀態存在。經過一番不敢回憶的折磨，看到前方的接力關門點，真的像是天堂的門。但我想說的重點其實是，當我一進終點後不到30秒，下起了暴雨，溫度瞬間降溫，我跑完才下，這是....XDD

▲中午十二點整，悶熱無風，無遮蔽，體感四十度，我、在跑步。人生解鎖。

11~15棒 五棒體驗各種氣候 從烈陽變暴雨

暴雨隨著開門時間到來跟著暫緩，開門的第一棒陳姓走路工決定趁著太陽被烏雲遮住時趕快先出發，只可惜開跑沒多久，暴雨還是追了上來，雨大到隊友根本不用補水，跑者往空張嘴即可(誤)，不知是否暴雨關係，使得陳姓走路工走速加快，只能說開門的第一棒很重要，第一棒是什麼速度，後面就接著什麼速度，是的，接棒的誒比看起來就像在水中行駛的水上摩托車快速奔馳著。

▲其實壞的不是這些陡坡，而是一直在車內騙青菜凱的隊友：就快到至高點準備下坡了！(事實上還離很遠XD)

接著，迎來本賽事第一個「極難」棒次，勇者是我們的青菜凱，為什麼是青菜？因為跑前問他要如何面對這極難棒次，他輕輕回：「青菜拉拉丟賀啦！」可見佛系神跑者是多麽輕鬆以對。而這上山的過程，連車子油門踩到底都感受不到車子的加速，連續轉彎又一個接一個，青菜凱雖然臉色凝重，依舊神速完成上山任務接棒給地方太太來下山。雖然是下山，但大雨後的溼滑並不好跑，而且此棒為北夸父里程最長的一棒，地方太太也是卯足了勁，跑到臉炸紅，嚇壞我們。最後進入基隆市區，交給了秋秋，在市區無法順利補水下，秋秋依然帥氣完成可怕的市區棒次，也正式完成第一天的白天行程。

▲第一日的白天行程DONE!在分道揚鑣前，合照來一張。(準備要去睡覺有笑容，準備要拼晚上的臉兇兇)

16~20棒 前無跑者，後無追兵，到底在拼什麼？

女孩們的第一天任務順利完成，這時也是兩隊人馬需短暫的分道揚鑣，女孩隊前往住宿地早點休息，以便應付明日棒次，而接下來就是我們男人的事了。承上述，開門的第一棒會決定這區間的節奏，第一棒就安排錯誤，竟然安排了瘋狂的猴子，他還硬是晚了開門時間幾分鐘再起跑，理由是想給自己多點動力來加速追趕(隊友們問號)。但在我們開車經過他的過程中，發現他前面早已沒有人，但他看起來依然興奮著奔跑著...。

▲一個因上一棒里程有少而不開心到只能滑手機，一個想到下一棒是他就不想面對的隊友。強烈對比。

快到我們車才剛停好，他人就到了？所以我們也不想問他的配速內容了，只知道後面的每個隊友都說要照自己節奏跑，但事實上大家的節奏都已變成猴子連奏曲！？在崩潰的建祥接給一直靠腰太快卻也在加速的傑瑞後，輪到了我。這也是我本次中唯一的「極難」棒次，此棒也意味著將進入山區路段，雖然爬坡路段僅短短兩公里，但這陡的程度絕對讓我印象深刻。當接給了以為是不難棒次的弟弟後，才發現這應該是賽事的一個誤會，這棒難度一點都不低，先是短短卻極陡的上坡，結束立馬接著極陡的下坡，弟弟對著車內的我們喊著：「我腳要燒起來了！」但不燒還好，越燒他速度越快！？

▲一直叫隊友慢，自己卻看到隊友一進站就興奮到拔腿狂衝，連接力棒都忘了裝，我們還需開車才能追上XD

最後不到晚上10點，我們完成了21~25這區間。然後我們在這個接力點待了20多分鐘，卻沒有任何一隊跑者進站。突然想到傑瑞沿路一直在車上對正在跑的隊友喊話：「前面沒人，後面也沒人，到底是在拼什麼啦！？」

21~25棒 我在哪裡？我在幹嘛？懷疑人生的五個男人

12點多，深夜棒次開門了，Line群組靜悄悄，看來女孩隊們應該都睡了，看著其他隊伍大概是都換了另一組人馬，感覺精神不錯。而我們、依舊、辣五個帶著半條血的男人，繼續拼！陳姓走路工跑開門棒，他直說他想回去洗洗睡，然後就開出去了！他也成為本隊唯一經歷所有氣候(烈陽、暴雨)，以及所有路線(市區、海邊、深山)的大滿貫人物，值回票價了。

▲陳姓走路工表示個人的最一棒，他要快速完成回去洗洗睡，頭燈還轉為紅燈模式！？這是什麼儀式！？

這區間，我們已經無法像上個區間談笑風生，大家面無表情，面對每個問題都只點頭搖頭，或是不超過三個字的回應，就連沿路遇到對我們吠叫的兇犬，我們只是面無表情看了牠一眼，他就停止叫聲縮回去了，不知道是否感受到我們的怨念？唯一印象是每棒都黑到不知道自己跑到哪的山路，需靠著前導車開等引導，好在有隊友在，好險沒讓女孩們跑這區間，不然真的是怕豹！最後由我用著最後一點力，在清晨3:42跑完了深夜棒次。當我們回覆Line群組此消息時，女孩隊也起床了。剩下，就交給你們了！先讓我們回淡水睡一回吧！

▲AM03:42，五個厭世男子對決深夜山路，我們贏了！睡覺啦～

25~30棒 可以不要那麼快嗎 讓我們多睡一點

「啊！！！！！！」我被睡到旁邊的隊友建祥驚恐叫聲夢話給驚醒！我心想，是稍早跑到多大委屈叫聲可以如此淒厲！？努力睜開極重的眼皮看一下手機，時間是早上七點整，再看了一下群組。等等(驚)！我沒看錯吧！目前正在跑的是已經是倒數第二棒青菜凱！？不是有一棒極難上坡，然後各路線不是都不好跑嗎？到底為什麼要跑那麼快？（後來聽隊友轉述，一個被年輕小火子激起鬥志的地方太太，不小心就開出去的(太衝動了QQ)；然後一個因為昨晚里程不足而氣到早上，把氣發洩在山路，把山路當平地跑的猴子(跑太少也怒！？)；然一個碰到狗追而被激發所有跑步潛能的秋秋(狗狗只怕沒睡飽的男人！？)）

▲夸父最重要的一棒，就是要跟著最後一棒一同奔向終點。

只能說跑快都能有各種理由，但好在是我們趕上了最後一棒誒比。我們有始有終，身為第一棒的誒比，用一個另類的「輕鬆跑」速度開啟我們整趟的節奏，讓我們一路Tem到淡水，最後一棒的她依然用這樣的節奏跑向終點，最後一段路，我們每位隊友都一同跟著誒比的節奏，邁入位於淡水沙崙沙灘的終點拱門。

▲AM08:18，我們十人用自己的雙腳，合力從宜蘭回到淡水了！

我們，以17小時22分46秒，一路「從宜蘭TEM到淡水」完成了2020夸父接力北台灣站。

賽後

對我本人而言，再次完成北夸父也是補足我之前的遺憾，因為我的第一次北夸父其實並未完整。一是當時在第一天半夜下起了大雨，而取消了夜間棒次，也讓我少跑一棒；另一是因為隔日有工作的我，跑完第一天棒次後就須先行離開，無法與隊友一起邁入終點。而這次可以跟著平時最好的夥伴(兼小騙子！？)們一起完成，不只補足了遺憾，更是一種感動。不過這一次的接力，也讓我們每一位隊友有了新的體悟，就是對於「輕鬆跑」(還有體感跑)這三個字，我們需要重新定義了。最後就如同一場演唱會最後，不免俗的都要介紹一下團友，我也要簡單介紹一下我的九位神隊友(可愛小騙子)們！

▲從這個故事告訴我們，跑者的話不能信，這句話千真萬確

（先由左至右、再由上到下）第一棒 開路先發兼關門守護神，烈陽暴雨受傷都不怕－誒比比第二棒 「有跑步日子就是好日子」、「跑後期待的」之創始人－地方太太言言第三棒 對於喝水形象極有研究，善於行光合作用－秋秋女神第四棒 本隊MVP，更讓我們重新定義「走路」二字－陳姓走路工第五棒 總是可以從他跑步的速度，完全感受到他對跑步的厭惡－厭跑神弟第六棒 跑步怎麼跑？「青菜拉拉丟賀啦！」－佛系凱凱第七棒 每棒都說照自己節奏慢慢跑，但跑出去完全不是那麼一回事－亂衝阿祥第八棒 興奮的代名詞、最危險的猿猴類生物、生人勿近－教主阿猴第九棒 自認是全隊最冷靜的超級奶爸，但自己的速度也是讓大家問號－擋不住麻豆魂的傑瑞第十棒 包辦跑者、攝影師、司機、主揪的斜槓中年－卡斯小弟。

其實夸父就是一場，在跑的時候你會懷疑人生，尤其到半夜你會想著，我到底在幹麼？我為什麼在這？但當跨入了終點拱門後，你只會記得過程的美好並想著下一站是什麼時候。但沒有疑問的是，夸父絕對會是一場讓你可以擁有一群革命好隊友，並且回味很久的好賽事！至於這站是我們的起點還是終點？會不會有下一場？會不會有從苗栗TEM到台南呢？痾..我們靜觀其變吧！