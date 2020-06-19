跑步知識／5分鐘認識跑步功率、心率與配速的三角關係

當提到跑步功率訓練，最常遇到的問題就是：「為什麼跑步要用功率？它跟我們常用的心率跟配速有什麼不同？」希望透過這篇文章可以解答這個疑問。

功率 vs. 心率

首先，功率是用來量化身體的能量輸出（單位：瓦特，Watt），跟攝氧量（VO2）與自體感覺（RPE）有著高度的相關性；你感覺越用力跑、跑得越快，功率就越高，不受地型、風向、溫度或心情等影響，而且能夠即時反應、立即調整。

心率是在計算心臟每分鐘跳動的次數，它是屬於身體的綜合反應，並非單純的運動強度指標。當我們心情感到興奮、喝了咖啡、環境溫度上升、或是跑得更快時，心率都會上升；所以，很多時候心率高了 10、20bpm 並不一定代表強度高了，有可能只是因為午餐的咖啡、高溫下跑步、或者是身體疲勞的影響而已。

另外，由於我們的心臟跳動不會（也不應該）有瞬間很大的變化，導致運動中心率會有明顯的延遲情況發生。經常練間歇的跑者一定都知道我在說什麼：跑 400 公尺高強度間歇時，剛跑出去時心率還在緩緩上升，可能要跑到 200、300 公尺時才會到達對應的心率區間，到跑完 400 公尺才跳到最大值，那代表說很多時候跑太快或太慢都不知道。

此為功率（橘線）與心率（紅線）在一段間歇訓練的對照圖，可以看到心率會有明顯的延遲情況發生。

功率 vs. 配速

配速是跑者最終表現出來的結果 ─ 移動速度有多快，就像汽機車的時速表一樣。但我們會用時速來表達引擎的馬力輸出高低嗎？當然不會，因為我們知道速度會受到地型與風向的影響，只是大多數跑者都會習慣用配速來當作強度指標，這就好比用時速快慢來表達汽車引擎的馬力輸出，兩者並不會永遠都處於線性的關係。

對同一位跑者來說，同樣是 5:00/km 配速，在平路跟上下坡路段的耗力程度是完全不一樣的；功率就是在表達跑者的引擎馬力輸出，功率越高即馬力輸出越大。

在訓練或比賽中，我們真正要控制的是能量（馬力）輸出，即功率的高低，而不是配速快慢， 最終跑出來的配速只是功率輸出在不同地型與風向下的結果 。因此，透過功率控制強度可以更有效合理地分配體力，避免受到上下坡或順逆風而造成的配速不穩定所影響。

跑步配速會受到地型與風向影響，爬坡時配速會變慢，下坡則變快。

最終跑出來的配速（藍線）只是功率輸出（橘線）在不同地型與風向下的結果。

以六大馬之一的紐約馬拉松為例，賽道會經過五個行政區，通過三條大橋，第一條韋拉札諾海峽大橋（Verrazzano-Narrows Bridge）就出現在起跑後，也是爬升最多的一段，接下來幾乎整路都是微小的上下坡（見下圖），難度甚高。經驗不足的跑者，由於剛起跑體力還很足，所以在爬第一座橋時都會跑太快而不自知，提早消耗掉過多寶貴的肝醣，導致中後段出現「撞牆」情況，影響到最終成績表現。

紐約馬拉松賽道海拔圖

透過功率去配速就能有效避免這件事情，我們可以在平常訓練中透過檢測找出自己的馬拉松功率區間，在比賽時（特別是前半程）只要堅守在特定的功率範圍即可，不用再憑感覺去猜測上下坡該跑什麼配速。在路跑賽事中用功率去取代配速，可以更有效合理地分配體力，既能避免多餘的體力消耗，也能減輕心理負擔，幫助你更穩定地發揮實力。

各有所述，互補不足

當然，我並不是在說「功率好棒棒、心率跟配速都不用再看了」。相反，我認為這三個數據要能結合在一起去分析，配合實際感受與經驗的判斷，才能達到最佳的效果。

比如功率跟心率結合去比較，可以分析出有氧體能的變化以及脫勾比率（PW:HR），這是單獨功率一個數據看不出來的；而功率跟配速結合，可以分析出跑步效能（Running Effectiveness），作為跑步經濟性的相關指標。另外，功率結合其他技術數據如觸地時間、下肢剛性、步頻等，能夠作為跑步過程中的疲勞指標，這些都是功率本身不會提供的資訊。

數據之外，我們也不能忽視自己／跑者本身的感受，特別是跑步經驗豐富的跑者，有時候直覺的判斷更勝於數字上的分析， 千萬不要盲目追求硬生生的數字而拋棄自己的主觀感受 。

因此，功率跟心率、配速之間並非對立關係，而是各有所述，互補不足。更重要的，是我們要清楚知道各種數據背後的原理與意義，以及各有哪些優缺點需要注意，才能避免掉進數字的陷阱，正確解讀出數據所帶給我們的資訊。

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