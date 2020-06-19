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訓練心得／五寮尖 Trail Run

運動筆記 / Jack Kox

三峽熱門的五寮尖步道

從登山口開始往上

沒多久就會攀爬陡上

一直往上幾乎要攀好幾段

而且都很陡

很耗體力的路線

往上有時後沿著稜線

有時候繞山腰

到達山上空曠處的岩石區

就會到達峭壁雄峰

峭壁四周的景色非常好

走到後面再拉繩往下

沿著長峭壁慢慢往下

再沿山腰往前

接著要下幾段陡下路段

再上上下下之後

往五寮尖山有一段長陡坡

慢慢的往上爬就會到達五寮山三角點

再往山下前進

沿著山徑再接到柏油路

再轉一小段山徑

就會回到原來的登山口

峭壁風景獨特

攀爬陡上陡下路段多

非常有挑戰性的路線

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