訓練心得／五寮尖 Trail Run

(跑馬拉松就是要吃吃喝喝啊 野孩子補給站) 回首自己這一路跑來，歷經的賽事其實都各有難忘的回憶，唯獨有一場，是自己銘記在心永遠不會忘記的。 我獨鍾的不是曬到脫皮跑到大腿抽筋的人生初馬遠東馬拉松，不

2020-06-15 09:43