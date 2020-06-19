訓練心得／五寮尖 Trail Run
三峽熱門的五寮尖步道
從登山口開始往上
沒多久就會攀爬陡上
一直往上幾乎要攀好幾段
而且都很陡
很耗體力的路線
往上有時後沿著稜線
有時候繞山腰
到達山上空曠處的岩石區
就會到達峭壁雄峰
峭壁四周的景色非常好
走到後面再拉繩往下
沿著長峭壁慢慢往下
再沿山腰往前
接著要下幾段陡下路段
再上上下下之後
往五寮尖山有一段長陡坡
慢慢的往上爬就會到達五寮山三角點
再往山下前進
沿著山徑再接到柏油路
再轉一小段山徑
就會回到原來的登山口
峭壁風景獨特
攀爬陡上陡下路段多
非常有挑戰性的路線
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