快訊

韓團隊出征市長補選！曹桓榮po與韓合照：大家心永遠在一起

道別街貓BOB：英國貓明星「人貓救贖」落幕的奇幻冒險

跑步補給站／做白切雞時 不能漏掉的壹個步驟

運動筆記 / 葉星星

雞肉很多人都非常喜歡吃，無論是燉雞、燒雞還是炒雞肉塊都非常美味，但是很多人發現這些雞肉都太油膩了，有沒有什麽不油膩的吃法呢？

這個時候很多人就會說了，粵菜白切雞就不油膩，而且吃起來雞皮非常爽脆，就是有壹點，我們自己在家裏面不太容易做成這道菜。

今天為大家分享的就是白切雞的做法了，喜歡吃這道菜的朋友們只要根據我的方法做就很容易學會了。做白切雞時，不要漏掉壹個步驟，否則白切雞不好吃。

第壹步：將三黃雞解凍之後去掉內臟，緊接著將三黃雞裏裏外外清洗幹凈，切適量的蔥段還有姜片備用。

第二步：鍋裏面燒水，將切好的蔥段還有姜片放到鍋裏面，等到大火燒開了之後把三黃雞也放到水裏面，等到鍋裏面的水再次燒開之後撇去浮沫，將燃氣竈調到小火之後繼續煮7分鐘左右。

提示：煮三黃雞的途中將三黃雞提起來三四次，每次提起來之後將雞肚子裏面的水倒掉，讓雞離開水15秒左右再放回去，這樣雞肉就會非常脆了。

第三步：7分鐘之後關火，將雞肉放到鍋裏面懣15分鐘左右，這樣雞肉就會完全熟透了。

第四步：準備壹盆冰水，將雞肉拿出來之後放到冰水裏面浸泡二十到三十分鐘，讓雞肉可以快速的冷卻。

提示：放入冰水這壹步是讓雞皮變得非常脆的關鍵壹步，雞肉煮好之後放到冰水裏面快速冷卻，雞皮會有壹個快速收縮的過程，這樣就會就讓雞皮非常脆了。

src="https://cdntwrunning.biji.co/808_b05d8c6652e145fd045e1b9693a4f096069059b7ef840f0c74a814ec9237b6ec.jpg" class="fr-fic fr-dii">

第五步：我們等到雞肉完全冷卻之後撈出來，在雞肉表面刷上壹層香油或者是熟的花生油，將雞切成大壹點的塊狀之後裝盤。

第六步：準備壹個小碗，向碗裏面加入適量的生抽、豆豉等調料，我們將白切雞蘸著調料吃就可以了。

提示：白切雞的調料有很多種，有用生抽裏面加蔥姜的，有用沙姜的，也有加入豆瓣醬、辣豆豉的，大家根據自己的喜好來就可以了。

想要這道白切雞好吃又酥脆的原理非常簡單，大家只要在煮雞肉的同時將雞肉提起來冷卻幾次，雞肉煮好了之後放到冷水裏面快速冷卻，這樣雞肉就會變得非常脆了，這樣做出來的白切雞味道和口感才夠正宗。

給雞肉冷卻的時候最好用冰水，如果途中水溫變熱了之後我們需要再換壹下水，這樣雞肉才會更脆。做白切雞時，切記不要漏掉這個步驟，否則白切雞不好吃。

相關新聞

跑步補給站／包粽子之前 多加壹個步驟好吃又不會開口

端午節馬上就要到了，我們大家家裏面有沒有包粽子啊？往年每到這個時候都會包許許多多的粽子，這家送點、那家送點，自己家裏面再吃壹點，粽子很快就沒有了。今年這種情況可能不適合走親訪友了，不過，美味的粽子我們

跑步補給站／做白切雞時 不能漏掉的壹個步驟

雞肉很多人都非常喜歡吃，無論是燉雞、燒雞還是炒雞肉塊都非常美味，但是很多人發現這些雞肉都太油膩了，有沒有什麽不油膩的吃法呢？ 這個時候很多人就會說了，粵菜白切雞就不油膩，而且吃起來雞皮非常爽脆，就是

訓練心得／金面山 Night Run

位於西湖捷運站後的金面山 平常就是個熱門的景點 晚上的台北夜景更是美麗 下午6點從登山口往上 沿途都可以看到城市風景 也可以看松山機場飛機的起降 到山頂的時候太陽正好開始日落 黃

賽事心得／跑馬千百回 我卻獨鍾破90的長榮半馬

相信不管是參加任何大小考試，大家一定都想要考100分！但對於跑半馬（全馬）的我們一定是希望成績越低越好！90分，80，70....還太高分！可以的話最好是不級格...哈哈。 對於中年大叔的我90分一

苗栗南庄馬拉松10月登場 首辦全馬

疫情大解封，苗栗縣3大馬拉松盛事，南庄山水馬拉松10月25日登場，通霄濱海追風馬拉松原則於12月13日辦理，每年9月舉行...

賽事心得／跑馬千百回 我卻獨鍾虎尾馬

(跑馬拉松就是要吃吃喝喝啊 野孩子補給站) 回首自己這一路跑來，歷經的賽事其實都各有難忘的回憶，唯獨有一場，是自己銘記在心永遠不會忘記的。 我獨鍾的不是曬到脫皮跑到大腿抽筋的人生初馬遠東馬拉松，不

賽事心得／跑馬千百回 我卻獨鍾柏林馬

緣起 2019柏林馬拉松，人稱最速賽道，在完成了2017東京，2018波士頓，芝加哥，自然而然成為了下一個口袋名單，柏林馬拉松菁英選手成績男生標準是2:45內，很抱歉，我就差了那麼一點，我認證賽事最

跑步知識／週期化的腸胃道訓練 120g/hr碳水的武林

120 grams of Carbohydrates per hour, is it possible? 在自行車和跑步等耐力運動中，最終的碳水化合物攝取目標會是什麼呢？這是一個很有趣的議題，

訓練心得／仙跡岩步道 Trail Run

在景美捷運站旁的仙跡岩步道 整段距離不長 來回不到10k 一開始就沿著階梯步道往上 沒多久就會到達一間廟 再往前步道到大廣場之後 繼續往前進 沿途都可以看到101 還有另外一邊

熱門新聞

NBA／大學時代隊友挺卡特 飛人體能較勁勝喬丹

MLB／美媒爆8隊不想開打 達關鍵停賽門檻

JHBL／銘傳國中摘乙級全國聯賽冠軍 基隆睽違10年狂賀

NBA／得分數據比肩張伯倫喬丹 歐拉朱萬替哈登背書

中職／黃恩賜飆10K張志豪滿貫砲 兄弟痛宰悍將緊咬猿隊

NBA／懊悔4年前沒出來投票 格林喊絕不重蹈覆轍

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。