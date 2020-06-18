跑步補給站／做白切雞時 不能漏掉的壹個步驟
雞肉很多人都非常喜歡吃，無論是燉雞、燒雞還是炒雞肉塊都非常美味，但是很多人發現這些雞肉都太油膩了，有沒有什麽不油膩的吃法呢？
這個時候很多人就會說了，粵菜白切雞就不油膩，而且吃起來雞皮非常爽脆，就是有壹點，我們自己在家裏面不太容易做成這道菜。
今天為大家分享的就是白切雞的做法了，喜歡吃這道菜的朋友們只要根據我的方法做就很容易學會了。做白切雞時，不要漏掉壹個步驟，否則白切雞不好吃。
第壹步：將三黃雞解凍之後去掉內臟，緊接著將三黃雞裏裏外外清洗幹凈，切適量的蔥段還有姜片備用。
第二步：鍋裏面燒水，將切好的蔥段還有姜片放到鍋裏面，等到大火燒開了之後把三黃雞也放到水裏面，等到鍋裏面的水再次燒開之後撇去浮沫，將燃氣竈調到小火之後繼續煮7分鐘左右。
提示：煮三黃雞的途中將三黃雞提起來三四次，每次提起來之後將雞肚子裏面的水倒掉，讓雞離開水15秒左右再放回去，這樣雞肉就會非常脆了。
第三步：7分鐘之後關火，將雞肉放到鍋裏面懣15分鐘左右，這樣雞肉就會完全熟透了。
第四步：準備壹盆冰水，將雞肉拿出來之後放到冰水裏面浸泡二十到三十分鐘，讓雞肉可以快速的冷卻。
提示：放入冰水這壹步是讓雞皮變得非常脆的關鍵壹步，雞肉煮好之後放到冰水裏面快速冷卻，雞皮會有壹個快速收縮的過程，這樣就會就讓雞皮非常脆了。
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第五步：我們等到雞肉完全冷卻之後撈出來，在雞肉表面刷上壹層香油或者是熟的花生油，將雞切成大壹點的塊狀之後裝盤。
第六步：準備壹個小碗，向碗裏面加入適量的生抽、豆豉等調料，我們將白切雞蘸著調料吃就可以了。
提示：白切雞的調料有很多種，有用生抽裏面加蔥姜的，有用沙姜的，也有加入豆瓣醬、辣豆豉的，大家根據自己的喜好來就可以了。
想要這道白切雞好吃又酥脆的原理非常簡單，大家只要在煮雞肉的同時將雞肉提起來冷卻幾次，雞肉煮好了之後放到冷水裏面快速冷卻，這樣雞肉就會變得非常脆了，這樣做出來的白切雞味道和口感才夠正宗。
給雞肉冷卻的時候最好用冰水，如果途中水溫變熱了之後我們需要再換壹下水，這樣雞肉才會更脆。做白切雞時，切記不要漏掉這個步驟，否則白切雞不好吃。
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第五步：我們等到雞肉完全冷卻之後撈出來，在雞肉表面刷上壹層香油或者是熟的花生油，將雞切成大壹點的塊狀之後裝盤。
第六步：準備壹個小碗，向碗裏面加入適量的生抽、豆豉等調料，我們將白切雞蘸著調料吃就可以了。
提示：白切雞的調料有很多種，有用生抽裏面加蔥姜的，有用沙姜的，也有加入豆瓣醬、辣豆豉的，大家根據自己的喜好來就可以了。
想要這道白切雞好吃又酥脆的原理非常簡單，大家只要在煮雞肉的同時將雞肉提起來冷卻幾次，雞肉煮好了之後放到冷水裏面快速冷卻，這樣雞肉就會變得非常脆了，這樣做出來的白切雞味道和口感才夠正宗。
給雞肉冷卻的時候最好用冰水，如果途中水溫變熱了之後我們需要再換壹下水，這樣雞肉才會更脆。做白切雞時，切記不要漏掉這個步驟，否則白切雞不好吃。
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