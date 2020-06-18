跑步補給站／包粽子之前 多加壹個步驟好吃又不會開口

端午節馬上就要到了，我們大家家裏面有沒有包粽子啊？往年每到這個時候都會包許許多多的粽子，這家送點、那家送點，自己家裏面再吃壹點，粽子很快就沒有了。今年這種情況可能不適合走親訪友了，不過，美味的粽子我們依然可以自己在家做。

說起粽子，很多人都會想起前兩年的粽子甜鹹之爭，我恰巧甜粽子、鹹粽子都吃過，個人覺得無論甜粽子還是鹹粽子味道都非常好，家裏面也是兩樣粽子都吃。今天為大家介紹的是壹種鹹粽子的做法，學會了這個做法，大家以後無論甜粽子還是鹹粽子都會做了：包粽子之前，多加壹個步驟，粽子既好吃又不會開口。

第壹步：我們將糯米提前壹個晚上浸泡好，向鍋裏面放入適量的清水，再向清水當中加入足夠的食用鹽。另外，將粽子葉放到淡鹽水當中煮15分鐘。

提示：很多人發現自己在家裏面包粽子的時候粽子葉很容易壞掉，我們用淡鹽水煮壹下粽子葉就不容易壞了。

糯米提前壹個晚上泡好是為了讓糯米充分的吸收水分，這樣我們把粽子包好了之後糯米就不會吸水膨脹得特別厲害，粽子裏面的米就不會漏出來了，這壹點很重要。

第二步：適量的豬肉清洗幹凈之後剁成肉餡的形狀，緊接著將豬肉放到小碗裏面，加入適量的食鹽、生抽、白糖、白酒、味精，將它們充分攪拌均勻了之後放到壹旁腌制20分鐘。

提示：肉粽好不好吃主要看我們腌肉這壹步，調料不能少，充分腌制肉餡才能讓粽子變得更好吃。如果不喜歡吃鮮肉粽子的朋友們也可以用鴨肉、雞肉、火腿等自己喜歡的餡料做。如果喜歡吃甜粽子的朋友們不用考慮肉餡的問題，可以泡壹點大棗提升粽子的口味。

第三步：取壹個寬大的粽子葉，緊接著將粽子葉卷成壹個圓錐的形狀，壹只手捏緊粽子葉壹只手向粽子葉裏面壹層壹層的家糯米、肉餡，要壹層糯米壹層肉餡的加，最後把大棗放到粽子葉裏面，讓米略低於粽子葉的邊緣有少許的距離的時候將剩余的部分向上面蓋，將粽子包好，用繩子綁結實了就可以了。

提示：包粽子有兩種方法，大家喜歡三角粽子的話就將葉子蓋上之後順著圓錐體的形狀折，喜歡四角粽子的話就將粽子葉向旁邊壹點折。綁的時候力度適中，不要綁太緊了，太緊了也會讓粽子散架。

第四步：起鍋燒水，等到水開了之後將粽子放入鍋裏面，讓水位沒過粽子表面，大火煮30分鐘之後粽子就煮好了。

以上就是今天為大家分享的包粽子的具體方法了，很多人包粽子的時候粽子總是會裂開就是因為我們沒有泡米的緣故。提前加上浸泡糯米那壹步，包出的粽子好吃又不會開口。