賽事心得／跑馬千百回 我卻獨鍾破90的長榮半馬

相信不管是參加任何大小考試，大家一定都想要考100分！但對於跑半馬（全馬）的我們一定是希望成績越低越好！90分，80，70....還太高分！可以的話最好是不級格...哈哈。

對於中年大叔的我90分一直是我無法突破的障礙！或許是平常都沒有加入爆心跳的間歇訓練（目前還是沒有跑間歇訓練...），也或許是......所以半馬PB一直停留在2017年台北馬拉松1小時30分14秒→90”14′。

2019年長榮航空馬拉松，友航辦的馬拉松當然要來捧場一下，我們不是來踢館的喔！大家千萬別誤會，我們是來交流的，其實還蠻羡幕長榮航空可以辦那麼優質的路跑賽事～

我同事，朋友都笑說，你穿這樣去跑長榮馬....好嗎？！會不會不讓你補給...哈哈，各位想太多了喔。

長榮半馬風評還不錯！一早人就好多喔～

其實這次會來跑長榮馬主要是公司空服處要團報，我們機務也就一起來熱鬧一下，而且10月份天氣也算涼爽，還有路線跟渣打馬很類似！好跑，還有一個最重要的就是這場還是認證賽事...所以如果破PB的話是可以被認證的。

路線～其實就跟渣打馬很像。

其實今天跑感還不錯..出發後就跟著感覺走，一整個感覺超棒的！目標就是要突破90，一路就以破90的配速在跑。

10K手錶響起41分13秒...我就知道今天應該有機會破90了！好高興，這時狀況也還不錯，不過還是不能太大意！

到了終點前1K....快升天了！好累好累！天氣又變好熱喔！但一直告訴自己！這次的成績是最接近90了！一定要好好把握！決對不能放棄！如果這時候放棄，賽後一定會後悔的！

通常這時候我都會想著...終點有冰冰涼涼的可樂再等我！回去一定要大口的喝！來催眠一下自己，個人覺得還蠻有效的！

進終點！我淚都流下來了！我終於破90了！或許大家覺得破90又不難！但對我來說真的不簡單！！真的很難！第一次破90感覺真的好特別！很高興自己可以進入90俱樂部，感謝長榮馬拉松！明年再來破PB....哈哈～

最後89分26秒，破PB又破90！好高興喔～

下面是我每1K的配速供大家參考：

特別的完賽獎牌，飛機發動機的造型。

賽後當然要來個大合照～

這次公司慢跑社來了好多空服，機務還有教官，也恭喜各位，大家都跑出不錯的成績～

我們真的是來交流的，和長榮慢跑社合照～

我永遠會記得我第一次半馬破90的一瞬間.....眼淚都流下來了！

感謝長榮航空辦了一場那麼優質的賽事！明年我一定再來參加的～