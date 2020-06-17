訓練心得／金面山 Night Run
位於西湖捷運站後的金面山
平常就是個熱門的景點
晚上的台北夜景更是美麗
下午6點從登山口往上
沿途都可以看到城市風景
也可以看松山機場飛機的起降
到山頂的時候太陽正好開始日落
黃昏的城市景色也很不錯
隨著城市的燈光漸漸的點亮
到晚上7點時刻
台北的美麗夜景出現
摩天輪與101在夜晚特別明顯
下山的時後路線一片漆黑
要攜帶頭燈行走才會比較安全
沿著路線往大岩壁前進
大岩壁路段的台北夜景也很棒
下到山徑再沿著路線跑回終點
距離短(上山不到2k)
交通方便,山下美食也不少
看夜景非常棒的路線
訂閱youtube頻道 https://pse.is/LFYTH
傑克CHANNEL FB粉專 https://goo.gl/Nwkb9n
傑克IG https://pse.is/GCUTC
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言