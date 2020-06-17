快訊

美國恐怖暴動之王？「Antifa」極左革命的理想與矛盾

訓練心得／金面山 Night Run

運動筆記 / Jack Kox

位於西湖捷運站後的金面山

平常就是個熱門的景點

晚上的台北夜景更是美麗

下午6點從登山口往上

沿途都可以看到城市風景

也可以看松山機場飛機的起降

到山頂的時候太陽正好開始日落

黃昏的城市景色也很不錯

隨著城市的燈光漸漸的點亮

到晚上7點時刻

台北的美麗夜景出現

摩天輪與101在夜晚特別明顯

下山的時後路線一片漆黑

要攜帶頭燈行走才會比較安全

沿著路線往大岩壁前進

大岩壁路段的台北夜景也很棒

下到山徑再沿著路線跑回終點

距離短(上山不到2k)

交通方便,山下美食也不少

看夜景非常棒的路線

訂閱youtube頻道 https://pse.is/LFYTH

傑克CHANNEL FB粉專 https://goo.gl/Nwkb9n

傑克IG https://pse.is/GCUTC

相關新聞

訓練心得／金面山 Night Run

位於西湖捷運站後的金面山 平常就是個熱門的景點 晚上的台北夜景更是美麗 下午6點從登山口往上 沿途都可以看到城市風景 也可以看松山機場飛機的起降 到山頂的時候太陽正好開始日落 黃

賽事心得／跑馬千百回 我卻獨鍾破90的長榮半馬

相信不管是參加任何大小考試，大家一定都想要考100分！但對於跑半馬（全馬）的我們一定是希望成績越低越好！90分，80，70....還太高分！可以的話最好是不級格...哈哈。 對於中年大叔的我90分一

苗栗南庄馬拉松10月登場 首辦全馬

疫情大解封，苗栗縣3大馬拉松盛事，南庄山水馬拉松10月25日登場，通霄濱海追風馬拉松原則於12月13日辦理，每年9月舉行...

賽事心得／跑馬千百回 我卻獨鍾虎尾馬

(跑馬拉松就是要吃吃喝喝啊 野孩子補給站) 回首自己這一路跑來，歷經的賽事其實都各有難忘的回憶，唯獨有一場，是自己銘記在心永遠不會忘記的。 我獨鍾的不是曬到脫皮跑到大腿抽筋的人生初馬遠東馬拉松，不

賽事心得／跑馬千百回 我卻獨鍾柏林馬

緣起 2019柏林馬拉松，人稱最速賽道，在完成了2017東京，2018波士頓，芝加哥，自然而然成為了下一個口袋名單，柏林馬拉松菁英選手成績男生標準是2:45內，很抱歉，我就差了那麼一點，我認證賽事最

跑步知識／週期化的腸胃道訓練 120g/hr碳水的武林

120 grams of Carbohydrates per hour, is it possible? 在自行車和跑步等耐力運動中，最終的碳水化合物攝取目標會是什麼呢？這是一個很有趣的議題，

訓練心得／仙跡岩步道 Trail Run

在景美捷運站旁的仙跡岩步道 整段距離不長 來回不到10k 一開始就沿著階梯步道往上 沒多久就會到達一間廟 再往前步道到大廣場之後 繼續往前進 沿途都可以看到101 還有另外一邊

台灣777跳島馬即將啟程 看盡所有外島的美

因為疫情的緣故 所有的運動賽事幾乎被按下了停止鍵將近半年的時間 而最近趨緩的緣故 所以在任何的活動舉辦上 都已經大解禁了 下半年許多跑者期待的 馬拉松賽事首發場 一定就是台灣首次的

線上公益環台挑戰賽 跑步還可以散播愛！

NBA （美國職業籃球聯賽）有夏季聯賽為即將開始的球季做準備，MLB（美國職棒大聯盟）有春訓為球員的開季做調整，那屬於跑者的賽季前調整訓練在哪呢？為什麼就沒有一場專屬為跑者的賽季做準備的暖身比賽呢？

賽事心得／泰國武里南馬拉松 跑在F1賽道

武里南馬拉松是國際田聯（IAAF ）金牌賽事和AIMS 雙認證賽事。 2019年有幸通過FB跑友聯誼網的蔡有明蔡大哥推薦，報名了這場賽事，因為是透過泰國友人團報，所以領取物資什麼的我就沒辦法提供資訊

超創新線上公益環台挑戰賽！ 呼朋引伴一起來

年初肺炎疫情嚴重影響台灣的經濟，實體活動、賽事全數取消，但台灣的疫情逐漸趨緩，戶外活動反倒成為防疫生活的熱門選項，而線上路跑也是近期火熱的運動賽事之一。跑者只要透過穿戴型裝置紀錄跑步軌跡就能完成一場賽

熱門新聞

籃球／李學林事件延燒 黑人：沒人是贏家

籃球／稱與李學林關係無法修復 夢想家教頭：他不尊重我

NBA／02年湖人更勝17年勇士 傑佛森：小球擋不住歐尼爾

中職／生涯133轟超越陳金鋒 張志豪獨居史上第7

NBA／詹姆斯挺復賽 部分球隊高層：這攸關他歷史地位

MLB／嗆爆主席 達比修有：所以你說復賽是幾趴？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。