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賽事心得／跑馬千百回 我卻獨鍾虎尾馬

運動筆記 / 吳力感

(跑馬拉松就是要吃吃喝喝啊 野孩子補給站)

回首自己這一路跑來，歷經的賽事其實都各有難忘的回憶，唯獨有一場，是自己銘記在心永遠不會忘記的。

我獨鍾的不是曬到脫皮跑到大腿抽筋的人生初馬遠東馬拉松，不是凌晨1點半，一群人躺在花蓮新城火車站大廳地上等接駁車的太魯閣馬拉松，不是那場寒流來襲時，不畏冷冷的冰雨在臉上胡亂的拍，從桃園騎機車到苗栗參加的大腳Y西湖馬拉松，不是賽前一天晚上8點多，去林口長庚坐國道客運南下屏東，賽後改搭火車北上回桃園，到家時已經晚上7點多的萬丹紅豆馬拉松，也不是表演精彩補給豐富，鄉親熱情滿滿的大拜拜台灣米倉田中馬拉松。

我跑過一場可以吃掉將近兩百顆草莓的大湖草莓馬覺得很爽，也覺得灌了八瓶金牌台啤玻璃瓶喝醉還完賽的烤雞馬很瘋，記得那次足底筋膜炎還挾著燒襠的痛苦，跑一步痛兩處咬牙完成人生初百K的冬山河超馬很狂，這些都讓我留下刻骨難忘的回憶，但讓我念茲在茲銘記於心的唯有...

2016年12月4日 台灣燈會虎尾馬拉松這場剛好是我的第十場全馬，可算是跑馬人生中一個重要的里程碑，恰巧老婆是雲林人，所以我問她虎尾馬要不要跟我一起去，我跑馬的時候她去閒逛，只要在我回來時，等在終點前幫我拍照或是錄影做紀念這樣就好，想到能夠回家鄉走走看看，我老婆欣然同意。

當天大約凌晨1點半開車到達會場附近，路邊把車停妥就在車上休息，嗜睡如命的老婆沒多久就進入夢鄉，睡不著的我苦撐到4點半，搖一搖我老婆，我說我先去會場做準備，而她眼睛連張都沒張就直接回我，好！

06:30全馬組起跑，雖然不是第一次來雲林，卻是首次參加雲林地區的賽事，賽道路線平坦無太大起伏，農村風光平淡無奇，印象中除了頂溪貓村以外，好像就沒有其他值得一看的風景了，雖然如此，但是感覺的到這場賽事大會主打豐盛的補給，每一站都提供多樣熟食餅乾跟飲品，甚至就像流水席辦桌一樣，總舖師直接在補給站旁用大鍋煎煮炒炸現做料理，很多跑者開開心心的進站吃喝，出站時卻因為飽到跑不動而哀嚎不已，這裡面當然也包含我自己。

(虎尾馬補給)

雖然同樣一路吃吃喝喝，但是有別於田中馬擁有遊樂園般的歡樂氣氛，虎尾馬走的路線整個就是Buffet餐廳吃到飽的概念，就這樣吃著吃著一站又一站，不知不覺中已經過了35K，續行不遠前方再次出現補給站，進去看看吧！

(2016年陳媽媽私補站)

才剛進站，就發現這一站非同小可，從最前方的大冰桶開始，可以看見裡面冰了各式飲料，除了水以外，還有啤酒、咖啡、汽水、果汁、茶類、運動飲料等等，再過去一點的長桌上，則擺了數種小包裝的餅乾、鳳梨酥、沙琪瑪、王子麵等，中間還有一區很特別，是剁成一大塊一大塊的烤雞，此時看見補給站後方掛著一塊牌子，上頭寫著「陳媽媽補給站」。

由於一路過來補給每站都停，每一樣菜色都吃，來到這裡也喝了一罐咖啡，肚子其實已經感覺飽飽的了，我站在烤雞前思考著到底要不要吃。

正在剁烤雞的陳媽媽抬頭看了看猶豫不決的我...

陳媽媽突然問：要不要外帶？我當時真的懷疑自己是不是聽錯了😱陳媽媽又問了：要不要包一點帶回去吃？我說這樣不好吧，後面還有好幾百個人耶🙄陳媽媽說：沒關係啦，夠啦，我準備了很多隻，還有很多...在我們談話的同時，陳媽媽的手也沒停過，她拿出一個透明的塑膠袋開始裝烤雞，一塊雞、兩塊雞、三塊雞，一直到裝了六塊雞，陳媽媽問我這樣夠不夠，要不要胡椒鹽，我說這樣就夠了，謝謝陳媽媽。

(謝謝陳媽媽)

帶著陳媽媽的愛心六塊雞離開補給站，我開心的用LINE聯絡我老婆，告訴她剛剛遇到一個好佛心的補給站，還有就是大概再一個小時左右，我就會提著烤雞跑回去，請她在終點前等我，到時候記得幫我拍照攝影留念。

隨著里程K數增加離終點越來越近，跟老婆的聯絡次數也越來越頻繁...剩最後1公里了！我快到了！剩幾百公尺了！等一下轉個彎就是最後1百公尺了！我要轉彎進去了！

老婆就這樣掌握著我的即時動態，當我轉進那個路口，終點前最後的1百公尺，我提雞快跑前進，眼睛餘光瞥向終點拱門前掃視，想要尋找我老婆的身影，Yes，我看見她了！我老婆拿著手機正朝我方向拍攝，看來一切都按照計畫進行中，看著彼此距離越來越短，終點越來越近，感覺我的第十場馬拉松即將完美落幕之際，我在通過我老婆面前時發現不對勁，為什麼我人都已經跑過去了，妳的鏡頭沒有跟著我走卻還在對著路口？

進終點之後，我雖然完賽卻沒有一絲喜悅，板著臉走過去站在我老婆身後，狀況外的她還舉著手機鏡頭朝路口方向在對焦呢！我拍拍她肩膀，她回頭看到我整個驚訝，搞不清楚我是什麼時候跑進來的，雖然她連番道歉，但是我當時是既無奈又生氣，妳竟然連妳老公都認不出來啊 Orz...

我人生第十馬的終點前衝線照落空了，整理好之後我們離開會場，先去買些她想要的雲林土產再上高速公路回家，整路就聽她在那邊道歉，說她真的沒看到我，就因為我們出門的時候我是穿橘色外套，所以她就一直注意這個顏色，其實早上我下車要去會場前，就已經把外套脫掉放車上了，我今天跑步穿的上衣是白色的啊，天吶～

無奈啊無奈，鬱卒啊鬱卒，心情都在不好了，車子開到新竹又開始塞車了，此時肚子感覺有點餓，於是叫老婆把陳媽媽打包給我的烤雞拿出來吃，雖然烤雞是冷的，但是吃起來不油膩也不會死鹹，皮QQ的帶點淡淡的煙燻香味，肉質鮮甜口感扎實彈牙，就連挑嘴的老婆吃了也是讚不絕口！

趁著塞車走走停停我吃了兩塊雞，簡直人間美味，沒想到這烤雞竟然會這麼好吃，當初陳媽媽在幫我打包的時候，應該多拿幾個的嘛...吃了烤雞之後心情頓時開朗精神愉悅，沒有拍到照這事感覺就沒那麼重要了。

而且當下我就決定要參加翌年的虎尾馬，有鑒於手上拎著一袋烤雞真的很難跑，我特地購買了一個水袋背包備用，目的就是要裝陳媽媽的烤雞。

(這一次我是有「背」而來)

(2017年陳媽媽私補站)

2017虎尾巾都馬拉松，當天奮戰35K之後，終於再次來到陳媽媽私補站，我掏出事先準備好的一張五百元，向陳媽媽表明來意，說這次來想要買一整隻烤雞帶回去，陳媽媽說不必，直接拿了一隻全雞讓我塞到背包裡去。

(謝謝陳媽媽)

雖然已經過了好幾年，但是當初心裡的感動到現在還是沒忘記，我心裡獨鍾虎尾馬拉松，唯一支持地表最佛的陳媽媽私補站。

#謝謝陳媽媽❤️

#一日吃烤雞，終生不忘記。

田中馬 台啤

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