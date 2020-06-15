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賽事心得／跑馬千百回 我卻獨鍾柏林馬

運動筆記 / 林志傑

緣起

2019柏林馬拉松，人稱最速賽道，在完成了2017東京，2018波士頓，芝加哥，自然而然成為了下一個口袋名單，柏林馬拉松菁英選手成績男生標準是2:45內，很抱歉，我就差了那麼一點，我認證賽事最快只有跑了2:45多.....想當然爾，無法用菁英保送入場，好在還可以抽抽籤，在同事眼中的籤王，LUCKY BOY，每個人都說很好抽的柏林馬，結果竟然沒中，真的是晴天霹靂!好家在還有另一條路可以走，參加旅行社，阿阿啊，竟然早就額滿，銷售一空，我的天啊!怎麼這麼難，心想今年不行就明年吧!在多方努力幫忙下，旅行社加開了名額，好不容易確定能搭上了2019柏林馬的旅途。

訓練

在2018年的波士頓因緣際會地認識了一群人，這些人一個比一個恐怖，跟他們比起來我自己的訓練真的算很偷懶，從來沒練甚麼間歇，也沒吃什麼課表，科學化的訓練對我這個腦袋，要運作起來還是有一定的難度。但假日有時會參與他們一塊訓練，山中秘境竹子湖，還有石門水庫的財神廟25K追逐戰，每每都被電到不行呀!不過最開心的就是跑完一塊吃早餐，互噴垃圾話!

自己輕鬆跑的訓練，我每個月都會為自己安排了1~2場的賽事，增加訓練強度，以此督促自己要更加努力，生平第一次全馬總一也在此年拿下，對初馬跑了5:42，到拿下新竹馬2:44這其中的艱辛，真的是只有自己才能體會了，2019就只拿了兩個第一，一場新竹全馬，一場舒跑盃9K!

在此先謝謝一下，我身邊的同事，常因為自己比賽請假，要幫我代班，以及最常想一堆鬼點子要讓我變更快的JUICY，例如叫我腿打斷再接過，看會不會在高個10公分。還有比我胖的工程師，永遠都叫我小胖子，害我一直覺的我真的超胖，不過跟很多跑馬拉松的比，我真的算胖的啦!以及永遠目標只有第一的翰森，記得有一場比賽跑了第二，晚上上班，他竟然對我說:「志傑，為什麼你早上比賽只跑了第二名!然後說，人家只會記得第一名，你要更努力才行。」對於他們的期望與教誨，真的很謝謝他們!

出發

時間一轉眼，就到出發的日子，帶著同事與朋友們滿滿的祝福，踏上了旅程，到了機場，看到團員們，第一個感覺，真的比較像觀光團，不像之前參加波馬團的時侯，個個都來勢洶洶，有些還是運筆上，或電視上常看到的人物，心情感覺起來沒那麼緊繃，輕鬆不少，希望能夠順順利利!

報到

經過一番舟車勞頓，10幾個小時的搭機時間，終於踏上了德國柏林這塊土地，下飛機的第一個行程，到會場領參賽物資，領到號碼布確定分區，套上比賽的認證手環，確認了自己真的能在這條最速賽道好好衝一波!抵達飯店後，馬不停蹄地先與最精實的SEN哥碰了頭，趕緊帶我去NIKE專賣店，買了NEXT%，能快一秒是一秒!可能有人會問，這種比賽，穿新鞋真的可以嗎?其實我自己有帶4%，但4%在下雨天，抓地力很差，NEXT%是改良款，只能趕緊先買起來，比賽當天再做決定了!

比賽當日

不知道是我命中注定帶水還是怎麼樣，每次比賽，幾乎很常都是會碰上下雨，這次也不例外，又下了個大雨，原本前一天的早餐跑，也是下雨，本來要試新鞋，也在怕鞋子來不及乾的情況下，就也沒試了，直接就穿新粉紅鞋NEXT%上場了，在歷經極地波馬的殘酷經驗下，這次保暖裝備一應俱全，重點在比賽開跑一定要讓身體保持熱度，許多老外看到我的裝扮，一直跟我說，YOU SO SMART。

由於領隊小米不知道我的分區在這麼前面，我自己也忘了跟她提醒，抵達比賽會場，時間非常緊迫，這次分區只有自己一個是在A區，三步併兩步，兩步併一步，趕緊趕到A區閘口，只差了短短不到10分鐘，我就要被關閘了，進到分區，自己做好調整，該上廁所就趕快廁所，希望能減輕一點是一點!

鳴槍開跑

歷經一些時間的等待終於開跑，自己沒甚麼特別的策略，盡量維持每公里3:35均速，每5K18分的速度前進著，畢竟阿傑最強大的就是自信心，在賽場上只能相信自己了，好像跑到了25K左右，熊熊感覺有東西卡在我的大腿上，我的天啊!我的號碼布破掉了，然後反摺卡在我的大腿上，就這樣只剩下面兩個別針還能勉強撐著，在高速行駛下，我試著想盡辦法要將號碼布給別回去，不過真的做不到，有東西卡著怎麼跑都不對勁，前面很維持好的速度，也掉了下來。

在過40K後，知道自己進百傑已無望了，開始張大眼睛努力找尋，終於發現我事先準備好的大國旗，加油團正努力地揮舞著，等待我去接應，拿到國旗，在布萊登堡門奮力舉起，因為比賽當日剛好下雨，我準備的國旗又超大張的，5人寬這麼大，濕掉的國旗超重，但一定要給他飄起來的啊!我都自己說這面國旗，是2300萬人的國旗，真的很想在大賽事讓世界看到台灣啊!

賽後

一進終點後，被當地的雜誌記著採訪，被問了一大堆，我也瞎扯了一大堆，其實我英文能力沒有到很好，反正我想到什麼就說甚麼了，後來朋友說，你是第一個拿國旗衝進去的，所以一定會被採訪，我就說，可能是喔!前面的大家都在拚成績，真的會去拿國旗的真的不多!

後頭遇上非常照顧我的SEN哥，一看見他就抱著他痛哭了一場，心想為什麼會碰到那麼多奇怪的事情，為什麼老是這樣不順利!不過因為下雨，全程淋雨跑，我們兩個在會場差點沒冷死，前後都進了醫務站，抽筋的抽筋，取暖取暖，醫務站解鎖完畢後，好家在會場外頭有SEN哥公司同仁的接應照顧，才能讓我們趕快回到飯店，並辦了一場小型慶功宴，真的是感恩萬分!

另外雄獅旅行社也準備了相當豐盛的慶功宴，我後面也跑去吃了，一天吃了兩餐慶功宴，真的是超級補，也因為自己成績剛好是團裡面最快的，到達現場時，被英雄式歡迎，旅遊行程上的安排，也都非常適當，真的很謝謝雄獅旅行社的照顧!

後記

柏林馬拉松，最終官方正式完賽成績為2:36:55，個人PB，賽前體重減了8公斤，剛好快了8分鐘，這場比賽，剛好國內電視愛爾達體育台有轉播，我拿國旗衝線的鏡頭，就這樣剛好被帶到，也因為號碼布剛好反摺的關西，還被愛爾達發了一篇尋人啟事，短短幾秒的影片，突破16萬人瀏覽過，真的覺得很榮幸，也上了柏林馬官方精選，另外舉國旗衝布萊登堡門的照片，也被當地攝影公司放置頭版，回國後，也看到當初記著採訪的雜誌內頁，許多的始料未及，真的讓我永生難忘，雖然成績進不了百傑，但這次我真的讓世界看見台灣了!在柏林的街頭，碰上許多台灣跑友，都叫我國旗哥，不然就是236!

愛爾達19秒衝線影片

柏林馬官方精選 1:35處

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