訓練心得／仙跡岩步道 Trail Run
在景美捷運站旁的仙跡岩步道
整段距離不長
來回不到10k
一開始就沿著階梯步道往上
沒多久就會到達一間廟
再往前步道到大廣場之後
繼續往前進
沿途都可以看到101
還有另外一邊的風景
再往下階梯轉到山徑
路況也不錯
沒多久就會下到興隆路的登山口
再原路折返
先爬一段陡坡到交叉點
往另一邊到達景觀台
再折返從山徑接回主步道
回程往木階步道前進
可以到達山頂的三角點
再前進到仙跡岩
接著往下接回石階步道
一直往下就會到山下的柏油路
再往回走就會回到原來的登山口
離捷運非常近
附近美食也很多
非常方便又熱門的路線
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