訓練心得／仙跡岩步道 Trail Run

因為疫情的緣故 所有的運動賽事幾乎被按下了停止鍵將近半年的時間 而最近趨緩的緣故 所以在任何的活動舉辦上 都已經大解禁了 下半年許多跑者期待的 馬拉松賽事首發場 一定就是台灣首次的

2020-06-11 09:33