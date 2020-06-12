快訊

一封電郵副本 恐讓林百里賠掉一間公司

美股崩跌1861點 台股今跳空開低走逾250點

訓練心得／仙跡岩步道 Trail Run

運動筆記 / Jack Kox

在景美捷運站旁的仙跡岩步道

整段距離不長

來回不到10k

一開始就沿著階梯步道往上

沒多久就會到達一間廟

再往前步道到大廣場之後

繼續往前進

沿途都可以看到101

還有另外一邊的風景

再往下階梯轉到山徑

路況也不錯

沒多久就會下到興隆路的登山口

再原路折返

先爬一段陡坡到交叉點

往另一邊到達景觀台

再折返從山徑接回主步道

回程往木階步道前進

可以到達山頂的三角點

再前進到仙跡岩

接著往下接回石階步道

一直往下就會到山下的柏油路

再往回走就會回到原來的登山口

離捷運非常近

附近美食也很多

非常方便又熱門的路線

訂閱youtube頻道 https://pse.is/LFYTH

傑克CHANNEL FB粉專 https://goo.gl/Nwkb9n

傑克IG https://pse.is/GCUTC

越野跑

相關新聞

跑步知識／週期化的腸胃道訓練 120g/hr碳水的武林

120 grams of Carbohydrates per hour, is it possible? 在自行車和跑步等耐力運動中，最終的碳水化合物攝取目標會是什麼呢？這是一個很有趣的議題，

訓練心得／仙跡岩步道 Trail Run

在景美捷運站旁的仙跡岩步道 整段距離不長 來回不到10k 一開始就沿著階梯步道往上 沒多久就會到達一間廟 再往前步道到大廣場之後 繼續往前進 沿途都可以看到101 還有另外一邊

台灣777跳島馬即將啟程 看盡所有外島的美

因為疫情的緣故 所有的運動賽事幾乎被按下了停止鍵將近半年的時間 而最近趨緩的緣故 所以在任何的活動舉辦上 都已經大解禁了 下半年許多跑者期待的 馬拉松賽事首發場 一定就是台灣首次的

線上公益環台挑戰賽 跑步還可以散播愛！

NBA （美國職業籃球聯賽）有夏季聯賽為即將開始的球季做準備，MLB（美國職棒大聯盟）有春訓為球員的開季做調整，那屬於跑者的賽季前調整訓練在哪呢？為什麼就沒有一場專屬為跑者的賽季做準備的暖身比賽呢？

賽事心得／泰國武里南馬拉松 跑在F1賽道

武里南馬拉松是國際田聯（IAAF ）金牌賽事和AIMS 雙認證賽事。 2019年有幸通過FB跑友聯誼網的蔡有明蔡大哥推薦，報名了這場賽事，因為是透過泰國友人團報，所以領取物資什麼的我就沒辦法提供資訊

超創新線上公益環台挑戰賽！ 呼朋引伴一起來

年初肺炎疫情嚴重影響台灣的經濟，實體活動、賽事全數取消，但台灣的疫情逐漸趨緩，戶外活動反倒成為防疫生活的熱門選項，而線上路跑也是近期火熱的運動賽事之一。跑者只要透過穿戴型裝置紀錄跑步軌跡就能完成一場賽

賽事心得／跑馬千百回 我獨休士頓馬尚未圓夢

【跑馬千百回 我卻獨鍾...】是個多可笑的標題啊！電影Forrest Gump的名句Life was like a box of chocolates. You never know what you

訓練心得／內雙溪古道Trail Run

從至善路的坪頂圳步道起跑 沿著步道階梯上到登峰圳古道 再一直沿著登峰圳古道 到達溪流處接到內雙溪古道 古道沿著溪流而上 先經過一間古厝 再往上接到另一條內雙溪古道過來的叉路口 繼續往

讀書心得／當自己的運動營養師(二)

繼續談到Nancy Clark運動營養指南第二部份-吃與運動的學理，這個部份除了介紹運動前吃什麼，運動中後吃什麼，還講到女性運動員的營養，運動營養品的補充等主題，內容非常豐富。 其中有幾個迷思讓我印

賽事心得／跑馬千百回 我卻獨鍾夸父追日跨夜接力賽

2020 CRUFU RUN－北臺灣站 210K 隊名：一直跑 一直痠 一直痠 一直跑 是在哈囉逆 一、1 個人做不到的事，10 個人做到了！ 參加夸父追日跨夜接力賽 - 北臺灣站的機

跑步知識／老司機的越野課 第四堂

這天是田中高鐵熱區老司機的越野課的結訓跑 也算是之前三堂課所學的實際運用 上堂課簡介也安裝了建有優秀離線地圖的健行筆記APP 這天學員們最先最重要的功課是離線地圖的使用 畢竟結訓跑的路線靠它辨

許書華、呂佳宜 女力開跑

昨天全台新冠肺炎防疫大解禁，因拍攝新冠肺炎防疫影片爆紅的輔大家醫科美女醫師許書華也身體力行推廣「防疫新生活運動」，她出席...

熱門新聞

中職／味全龍測試會超過200人報名 61人入選

中職／許基宏單場雙響砲 兄弟首次躍居上半季龍頭

大聯盟選秀 近20年狀元名單

日職／陽岱鋼3支2、1打點 對橫濱3戰猛揮5安

MLB／托克森當狀元締造兩歷史 前五順位都曾來台

中職／象猿連兩周割喉戰 上半季爭王這6場都很關鍵

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。