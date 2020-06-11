賽事心得／泰國武里南馬拉松 跑在F1賽道

武里南馬拉松是國際田聯（IAAF ）金牌賽事和AIMS 雙認證賽事。

2019年有幸通過FB跑友聯誼網的蔡有明蔡大哥推薦，報名了這場賽事，因為是透過泰國友人團報，所以領取物資什麼的我就沒辦法提供資訊給大家。

賽事日期是在每年的2月初，起跑時間是凌晨4點，起跑點就在泰國武里南的F1賽車跑道上，所以前5K你能感受到賽車手的奔馳感。

賽事特色

1.奔馳在F1級賽車道上，你可以盡情衝刺，或像我一樣-各式花樣拍照

2.過了20K補給站後的每個補給站點都會有提供按摩，或許你會舒服到不想跑

3.沿途完全是封路狀態，會有很多當地居民加油團，就算是凌晨4點，他們依然很熱情

4.你可以嘗試當地居民的私補，有酸木瓜片/打拋豬...

5.沿途會經過很多高棉式石廟還有不少歷史遺跡

6.終點前有大樂隊跟投影螢幕

7.完賽餐點可以自由選配，在6種裡選其中2-3樣

心得

這是場很具泰國特色的馬拉松，官網上報名費也很便宜(好像是1800泰銖)，就是從曼谷坐車到武里南有些辛苦，約7小時車程(500公里)。

附上這次賽事影片可點選下方YouTube連結

https://www.youtube.com/watch?v=gtHrjyQDgIo