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賽事心得／泰國武里南馬拉松 跑在F1賽道
武里南馬拉松是國際田聯（IAAF ）金牌賽事和AIMS 雙認證賽事。
2019年有幸通過FB跑友聯誼網的蔡有明蔡大哥推薦，報名了這場賽事，因為是透過泰國友人團報，所以領取物資什麼的我就沒辦法提供資訊給大家。
賽事日期是在每年的2月初，起跑時間是凌晨4點，起跑點就在泰國武里南的F1賽車跑道上，所以前5K你能感受到賽車手的奔馳感。
賽事特色
1.奔馳在F1級賽車道上，你可以盡情衝刺，或像我一樣-各式花樣拍照
2.過了20K補給站後的每個補給站點都會有提供按摩，或許你會舒服到不想跑
3.沿途完全是封路狀態，會有很多當地居民加油團，就算是凌晨4點，他們依然很熱情
4.你可以嘗試當地居民的私補，有酸木瓜片/打拋豬...
5.沿途會經過很多高棉式石廟還有不少歷史遺跡
6.終點前有大樂隊跟投影螢幕
7.完賽餐點可以自由選配，在6種裡選其中2-3樣
心得
這是場很具泰國特色的馬拉松，官網上報名費也很便宜(好像是1800泰銖)，就是從曼谷坐車到武里南有些辛苦，約7小時車程(500公里)。
附上這次賽事影片可點選下方YouTube連結
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