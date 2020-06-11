快訊

大選會有「可怕的事」！北韓恫嚇 要美閉嘴別評兩韓事務

聽新聞
test
0:00 / 0:00

賽事心得／泰國武里南馬拉松 跑在F1賽道

運動筆記 / 鎖螺絲

武里南馬拉松是國際田聯（IAAF ）金牌賽事和AIMS 雙認證賽事。

2019年有幸通過FB跑友聯誼網的蔡有明蔡大哥推薦，報名了這場賽事，因為是透過泰國友人團報，所以領取物資什麼的我就沒辦法提供資訊給大家。 

賽事日期是在每年的2月初，起跑時間是凌晨4點，起跑點就在泰國武里南的F1賽車跑道上，所以前5K你能感受到賽車手的奔馳感。 

賽事特色

1.奔馳在F1級賽車道上，你可以盡情衝刺，或像我一樣-各式花樣拍照

2.過了20K補給站後的每個補給站點都會有提供按摩，或許你會舒服到不想跑

3.沿途完全是封路狀態，會有很多當地居民加油團，就算是凌晨4點，他們依然很熱情

4.你可以嘗試當地居民的私補，有酸木瓜片/打拋豬...

5.沿途會經過很多高棉式石廟還有不少歷史遺跡

6.終點前有大樂隊跟投影螢幕

7.完賽餐點可以自由選配，在6種裡選其中2-3樣

心得

這是場很具泰國特色的馬拉松，官網上報名費也很便宜(好像是1800泰銖)，就是從曼谷坐車到武里南有些辛苦，約7小時車程(500公里)。

附上這次賽事影片可點選下方YouTube連結

https://www.youtube.com/watch?v=gtHrjyQDgIo 

相關新聞

線上公益環台挑戰賽 跑步還可以散播愛！

NBA （美國職業籃球聯賽）有夏季聯賽為即將開始的球季做準備，MLB（美國職棒大聯盟）有春訓為球員的開季做調整，那屬於跑者的賽季前調整訓練在哪呢？為什麼就沒有一場專屬為跑者的賽季做準備的暖身比賽呢？

賽事心得／泰國武里南馬拉松 跑在F1賽道

武里南馬拉松是國際田聯（IAAF ）金牌賽事和AIMS 雙認證賽事。 2019年有幸通過FB跑友聯誼網的蔡有明蔡大哥推薦，報名了這場賽事，因為是透過泰國友人團報，所以領取物資什麼的我就沒辦法提供資訊

超創新線上公益環台挑戰賽！ 呼朋引伴一起來

年初肺炎疫情嚴重影響台灣的經濟，實體活動、賽事全數取消，但台灣的疫情逐漸趨緩，戶外活動反倒成為防疫生活的熱門選項，而線上路跑也是近期火熱的運動賽事之一。跑者只要透過穿戴型裝置紀錄跑步軌跡就能完成一場賽

賽事心得／跑馬千百回 我獨休士頓馬尚未圓夢

【跑馬千百回 我卻獨鍾...】是個多可笑的標題啊！電影Forrest Gump的名句Life was like a box of chocolates. You never know what you

訓練心得／內雙溪古道Trail Run

從至善路的坪頂圳步道起跑 沿著步道階梯上到登峰圳古道 再一直沿著登峰圳古道 到達溪流處接到內雙溪古道 古道沿著溪流而上 先經過一間古厝 再往上接到另一條內雙溪古道過來的叉路口 繼續往

讀書心得／當自己的運動營養師(二)

繼續談到Nancy Clark運動營養指南第二部份-吃與運動的學理，這個部份除了介紹運動前吃什麼，運動中後吃什麼，還講到女性運動員的營養，運動營養品的補充等主題，內容非常豐富。 其中有幾個迷思讓我印

賽事心得／跑馬千百回 我卻獨鍾夸父追日跨夜接力賽

2020 CRUFU RUN－北臺灣站 210K 隊名：一直跑 一直痠 一直痠 一直跑 是在哈囉逆 一、1 個人做不到的事，10 個人做到了！ 參加夸父追日跨夜接力賽 - 北臺灣站的機

跑步知識／老司機的越野課 第四堂

這天是田中高鐵熱區老司機的越野課的結訓跑 也算是之前三堂課所學的實際運用 上堂課簡介也安裝了建有優秀離線地圖的健行筆記APP 這天學員們最先最重要的功課是離線地圖的使用 畢竟結訓跑的路線靠它辨

許書華、呂佳宜 女力開跑

昨天全台新冠肺炎防疫大解禁，因拍攝新冠肺炎防疫影片爆紅的輔大家醫科美女醫師許書華也身體力行推廣「防疫新生活運動」，她出席...

響應防疫新生活運動 爆紅美女醫師獻路跑初體驗

中央流行疫情指揮中心宣布從今日起國內新冠肺炎防疫大規模解禁，因疫情延後舉辦的「2020 Taishin Women Ru...

訓練心得／放鬆與用力之間 鍛鍊跑者的「剛性」

「跑步時的彈簧效應」 下肢剛性是有益於將地面的反作用力轉化成推動前進的力量。（圖片來源：跑步學堂） 跑步跟走路最大的差別在於，跑步總是不停的騰空、不停的落地。跑步在落地時要承受的重量最高可達體重

賽事心得／跑馬千百回 我卻獨鍾跑在幸福豬年

2019尾聲，正值跑馬巔峰時期，想在豬年留下不一樣的紀念，因此報名了北港馬拉松，當時都在練跑半馬的我一心很想要全馬的完賽獎牌，邀約夥伴參與全馬賽事，這樣一來在屬於我的豬年就會有兩隻不一樣的豬獎牌，可惜

熱門新聞

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。