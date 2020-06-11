線上公益環台挑戰賽 跑步還可以散播愛！

NBA （美國職業籃球聯賽）有夏季聯賽為即將開始的球季做準備，MLB（美國職棒大聯盟）有春訓為球員的開季做調整，那屬於跑者的賽季前調整訓練在哪呢？為什麼就沒有一場專屬為跑者的賽季做準備的暖身比賽呢？

作為台灣最大運動平台的我們聽到你的心聲了！這次運動筆記特別和馬來西亞跑步網站 BiiB 攜手合作，打造出具有三大特色的“ROUND TAIWAN CHALLENGE 線上環台公益挑戰賽”，不僅可以依照你想要的模式進行組隊報名，也要你在最安全的模式下揪團和夥伴們一起完成跑步環台挑戰，即時和其他隊伍在線上一較高下，最重要的，只要完成環島挑戰，我們將會捐贈 1,000 元給指定公益團體。

還在等什麼？趕快為你的跑步季節開啟第一槍吧！

賽事特色一：報名彈性高，報名完成後再提供 Line 群組和隊友互相傷害！

為了能滿足所有類型的跑者，在報名方面相當彈性，不論你是屬於獨來獨往的獨行俠跑者，或是熱愛和一群嗨咖跑友一起完成目標的跑者，皆可透過自己喜歡的方式報名（可選擇公開或不公開跑團報名或公開揪團報名），報名完成後，系統還會幫你們建立一個屬於團隊的 Line 群組，讓你們在線上跑之餘還可以和大家討論戰術，增進彼此之間的革命情感喔！

賽事特色二：輕鬆掌握 Live 即時成績，對手跑到哪都無所遁形！

俗話說的好：知己知彼，百戰百勝！在賽事的過程中如果能掌握到對手的成績，才有辦法即時地作出調整。在“ROUND TAIWAN CHALLENGE 線上環台公益挑戰賽”可以透過運動筆記及 BiiB 網站的Live 即時系統更新，監控你的對手跑到哪兒，如果發現接近或超越了，記得趕快通知你的隊友們一起超車對手，把對手拉爆！

賽事特色三：和團隊完成環島壯舉 竟然還能兼做公益！

為鼓勵大家完成賽事好棒棒，每隊只要完成環島1200 公里的艱困挑戰，我們將捐贈 1,000 元給指定公益團體，跑步之餘也能夠幫助社會、回饋社會。

6 月 15 日 中午 12 點開始報名 報名方式搶先看

步驟 1：

點選 BiiB 網站報名 > 可選擇建立 / 加入隊伍

步驟 2：

（一）建立隊伍報名版本填妥相關建立隊伍資料（記得傳送隊伍 ID、連結及密碼給隊友報名） > iRunner 繳費完成

（二）加入隊伍版本填妥相關資料（組隊跑者，記得選取正確私有隊伍，如果為獨立跑者，可選取公開團體） > 繳費完成

步驟 3：

完成報名繳費步驟 > BiiB 以 Email 通知跑友（內含短期 BiiB 會員帳號及密碼）

步驟 4：

穿戴式裝置串接（可選擇 GARMIN、STRAVA 或 MAPMYRUN） >依照各穿戴式裝置串接完成 > 報名完畢。

完賽紀念品

抽獎獎品 隨時增加中

為感謝跑友們共襄盛舉 ROUND TAIWAN CHALLENGE 線上環台公益挑戰賽 ，成功報名隊伍並完成挑戰者，每人皆有一次抽獎機會，獎項陸續增加中！

詳細活動辦法請洽活動官網，活動更新及公告事項請以官網為主。

責任編輯：運動筆記編輯部

＊賽事訊息，盡在運動筆記