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台灣777跳島馬即將啟程 看盡所有外島的美

運動筆記 / Run Style完全執行團隊吳導

因為疫情的緣故

所有的運動賽事幾乎被按下了停止鍵將近半年的時間

而最近趨緩的緣故

所以在任何的活動舉辦上 都已經大解禁了

下半年許多跑者期待的

馬拉松賽事首發場

一定就是台灣首次的777跳島馬拉松的到來

七天 七島 七場馬拉松

讓半年沒跑賽事的跑者們 一次跑個過癮

也可以看盡所有外島的美

就在這個月的14號

就要開跑了

就讓我們替所有跑者加油

也祝所有跑者都能夠開心完賽

當然 也就請大家期待

這七場馬拉松的影片紀錄囉

這真的會是台灣首場

也應該會是台灣唯一～～～

賽事時間：6/14主辦單位：台灣環島跑者聯盟

邵敬一ＭＤ：吳芷寧 （Nina Wu）

官方攝影：Run Style 完全執行團隊

RUN &LIVE 影像執行團隊

賽事簡章：https://reurl.cc/9zemG8

Run Style完全執行團隊官方粉絲團：https://reurl.cc/eAOZW

官方Youtube：https://reurl.cc/KzDGq

團隊影片作品置放處:http://vimeo.com/hcwedding

檔期詢問單:https://reurl.cc/Q6Vl9

Run Style完全執行團隊Copyright(C) Run Style Image Studio.All Rights Reserved.

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