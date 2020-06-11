台灣777跳島馬即將啟程 看盡所有外島的美
因為疫情的緣故
所有的運動賽事幾乎被按下了停止鍵將近半年的時間
而最近趨緩的緣故
所以在任何的活動舉辦上 都已經大解禁了
下半年許多跑者期待的
馬拉松賽事首發場
一定就是台灣首次的777跳島馬拉松的到來
七天 七島 七場馬拉松
讓半年沒跑賽事的跑者們 一次跑個過癮
也可以看盡所有外島的美
就在這個月的14號
就要開跑了
就讓我們替所有跑者加油
也祝所有跑者都能夠開心完賽
當然 也就請大家期待
這七場馬拉松的影片紀錄囉
這真的會是台灣首場
也應該會是台灣唯一～～～
賽事時間：6/14主辦單位：台灣環島跑者聯盟
邵敬一ＭＤ：吳芷寧 （Nina Wu）
官方攝影：Run Style 完全執行團隊
Run Style完全執行團隊官方粉絲團：https://reurl.cc/eAOZW
官方Youtube：https://reurl.cc/KzDGq
團隊影片作品置放處:http://vimeo.com/hcwedding
檔期詢問單:https://reurl.cc/Q6Vl9
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