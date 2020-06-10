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超創新線上公益環台挑戰賽！ 呼朋引伴一起來

聯合新聞網 / 運動筆記提供
圖／運動筆記提供
圖／運動筆記提供

年初肺炎疫情嚴重影響台灣的經濟，實體活動、賽事全數取消，但台灣的疫情逐漸趨緩，戶外活動反倒成為防疫生活的熱門選項，而線上路跑也是近期火熱的運動賽事之一。跑者只要透過穿戴型裝置紀錄跑步軌跡就能完成一場賽事，並領取完賽證明，不受時間、空間的限制，也能減少與人群聚的機會。

圖／運動筆記提供
圖／運動筆記提供

台灣最大運動社群網站運動筆記強勢推出線上公益環台挑戰賽，以團隊為單位進行環台競賽，團隊透過跑步累積公里數，並可利用線上Live即時影像成績知道對手環台的位置及成績，創新的賽制為台灣首見；運動筆記更與公益單位合作，只要隊伍完成環島挑戰，主辦單位將捐款給指定公益單位，另外還有許多獎項供參賽者抽獎，獎項有美利達公路車、艾瑪絲洗髮精、寶礦力及SOYJOY等超多好禮。

賽事特色一：報名彈性高，報名完成後再提供 Line 群組和隊友互相傷害！

圖／運動筆記提供
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為了能滿足所有類型的跑者，在報名方面相當彈性，不論是屬於獨來獨往的獨行俠跑者，或是熱愛和一群嗨咖跑友一起完成目標的跑者，皆可透過自己喜歡的方式報名，可選擇公開或不公開跑團報名或公開揪團報名，報名完成後，系統會協助建立一個屬於團隊的 Line 群組，讓跑友在線上跑之餘還可以和大家討論戰術，增進彼此之間的革命情感。

賽事特色二：輕鬆掌握 Live 即時成績，對手跑到哪都無所遁形！

台灣首例的線上Live 即時成績，在“ROUND TAIWAN CHALLENGE 線上環台公益挑戰賽”登場，不僅可即時了解你的對手跑到哪兒，如果發現對手接近或被超越，還可以立即通知隊友們一起超車對手，增加線上競賽的樂趣。

線上跑活動眾多，Live 即時系統為運動筆記在台首創。 圖／運動筆記提供
線上跑活動眾多，Live 即時系統為運動筆記在台首創。 圖／運動筆記提供

賽事特色三：和團隊完成環島壯舉 竟然還能兼做公益！

為鼓勵參賽隊伍完成環島挑戰，主辦單位將以隊伍為單位（滿10人為一隊），替每個隊伍捐贈 1,000 元給家扶基金會、勵馨基金會及為台灣而教等三個公益團體，跑步之餘也能夠幫助社會、回饋社會。

●活動日期：7月1日至7月31日

●報名日期：6月15日中午12點整起至 6 月 30 日止

●報名費：挑戰完成版499元、線上支持版200元（無紀念品）

●團隊人數：每隊上限50人，額滿之前可於7月20日止前隨時增加

●更多資訊 運動筆記官網網站 https://reurl.cc/5lzogV

完賽紀念品。 圖／運動筆記提供
完賽紀念品。 圖／運動筆記提供

環島 疫情 捐款 洗髮

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