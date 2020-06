賽事心得／跑馬千百回 我獨休士頓馬尚未圓夢

【跑馬千百回 我卻獨鍾...】是個多可笑的標題啊!電影Forrest Gump的名句Life was like a box of chocolates. You never know what you're gonna get。也可以用在馬拉松上,Marathon was like a box of chocolates. You never know what you're gonna get。每場的滋味都不一樣。

這文章沒有要談一場馬拉松,比較是我跑步的的一點回憶。開始跑步是因為肝癌開刀在醫院待了兩個禮拜。出院後覺得既然兩個禮拜沒抽煙,就決定把抽了三十幾年的菸戒了。沒想到戒菸後的副作用是變胖,褲子穿不下去但又沒錢買新褲子就決定去運動。對一個當時五十幾歲從不運動的人,好像跑步是最簡單又沒有技術可言的運動,就這樣開始我的跑步。開始在我的母校大安國中繞圈子。從一圈兩百公尺都跑不完,慢慢可以跑十幾圈,後來覺得太無聊就改跑大安公園。

我的第一個半馬是台北馬,記得那天起跑時好像低於十度,可能是低溫我以2:15完賽。以後不論如何練成績都在2:30以上。問我同學(他有參加北大,跑過幾次全馬,最好成績大約4:30,每個禮拜陪我跑十公里),他說我們這種年紀不退步能夠維持就不錯了。心想既然如此,反正不會進步了,跑了幾場半馬後覺得無聊,就開始不去想速度而去練試著去跑得久一點。

初馬在屏東里港(2012/10),他們最後的鳳梨冰沙補給,在炎熱的屏東讓我難忘。他們辦了兩屆就沒辦了,實在可惜。現在是隔壁高樹鄉每年都有辦,我跑過兩次。初馬的成績是5:47:06。然後跑了個鹿野馬,但結果膝蓋受傷,跑了一半看完全部的風景就棄賽了。

以後就停跑了一陣子養傷,再跑時就維持每禮拜跑兩三次的跑量,又跑了幾個半馬,成績還是在2:30以上沒什麼進步。一年後我的第三馬是花蓮東海岸馬拉松(2014/3)沿著濱海公路跑,那時同學說他們北大要跑,想有人要跑全馬就跟著報名,報完名才知道他只跑半馬。很懷戀那場馬拉松,風景太棒有海有山,主辦單位把整個濱海公路封起來讓我們跑。

大概也因為是這樣,引起民怨就只辦了一屆。幾年後開車從花蓮去長濱跑馬拉松,沿途看著風景有著不同的感覺,心想我曾一步一步的跑過。幸好當時跑了全馬不是半馬,才能看到全部的風景。那次天氣不熱,有雲沒有什麼太陽(所以沒有看到日出),我跑了5:00:08。當時想馬拉松很容易嘛,如果沒有上廁所,就可以破五了!

兩個禮拜後再跑鹿野馬,本來野心勃勃想一舉破五。他們改成早上9:00起跑,加上天氣炎熱,對我們跑得慢的簡直是一種煎熬,覺得洪仲秋就是這樣死的。在一個有樹陰的補給站休息等回收車。半小時後沒看到回收車,涼風吹吹覺得很舒服,算算時間還夠,就慢慢的在七小時關門前跑了回來。那天晚上發現我嚴重曬傷,幾天後連頭皮都在脫皮。

以後跑了五六年,台灣除了台北市,每一個縣市我都跑過,以前都跑鄉下當作郊遊,前一兩年才跑了新竹馬,台南馬和高雄馬。大約一年可以勉強跑進五小時一次,但大部分的時間都在五個半小時左右,天氣熱就會到六小時半。所以我都選那些限時七小時或至少六個半小時的馬拉松,台北馬從來就不是我的選項。

跑了十幾場中,我唯一一次不是因為受傷被回收的是前年的台南馬(我的第一個城市馬),跑到三十幾公里的地方被回收了。台南馬回收後的夏天有一個機會聽到小偉教練的跑班介紹,決定參加跑班接受比較正式的訓練。當初跟小偉教練說,我沒有要求什麼成績,我只希望能夠從頭到尾用跑的跑完馬拉松,多慢的速度都可以。

但也希望跑完馬拉松後回到飯店在check-out前還有足夠的時間能夠洗個熱水澡就很滿足了。我就照表操課,一個禮拜一次重訓,一次與跑班同學跑間歇。經過大約半年的訓練,其中跑了一次長榮半馬,居然跑到2:02,幾乎破二,比我維持很久的最佳紀錄快了十幾分鐘。讓我大吃一驚是因為平時還沒有用六分速跑這麼長。我想大概就是那天不熱,運氣好罷了。

年底跑班希望大家跑台北馬當作驗收,但我對五個半小時沒有什麼信心,加上台北馬大部分就是跑河濱,平常訓練就常跑,覺得實在太無聊了。就報了年底的北港馬。那天不冷不熱,偶爾有雲沒有太陽,跑道沒有什麼坡度又直,我居然能夠跑到快38公里才開始跑走。最後以4:26:56跑完,比我以前最好的成績幾乎進步了半小時,比以前的平均成績幾乎進步了一小時以上,前半馬又幾乎有2:02的成績。當時想這成績大概是個偶然,可能只是天氣好罷了。

隔年春天又跑了高雄馬和台南馬,兩次天氣都很熱,成績雖然無法保持在4:30附近,一次4:51:04,一次4:45:47,前半馬都在2:10以內。以前是一年勉強破五一次,現在居然可以連續三次破五,讓我對是否具有破五的實力漸具信心。 高雄,台南馬後暑假時間去動了個小手術,休息了兩個月。再回到跑班連熱身跑都跟不上同學,自己跑都在七分速,完全跑不起來,也跑不到十公里,重訓也要重新來。

原本想既然退步這麼多就沒有打算要跑任何馬拉松,但看到一個長榮旅遊休士頓馬拉松(不是波士頓)一週行的廣告。心想在休士頓讀了五年書,離開休士頓後有三十年沒有機會回去看看。挺懷戀那兒的墨西哥菜fajita和冰瑪格麗特margaritas,在台灣冰瑪格麗特就是一個高酒杯的量,在休士頓是那種五百毫升的生啤酒杯的量,當下就決定把它作為我的第一個國外馬。

通常我決定一個馬拉松後就會向前找其他的馬拉松當作每2.5公里就有補給的LSD,為了這個今年一月(2020)的國外馬,立刻報了差三個禮拜的十二月台北馬當作LSD,報到台北馬後又想再向前找個其他的馬拉松當台北馬的LSD,但這時大部分的馬拉松已報名截止,只能看是否有人放棄。好不容易找到一個南投馬的機會,就在確定獲得南投馬的機會後突然出現一個玉里馬,看到他的路徑就給他報下去了。

一下子莫名其妙的多了兩個馬拉松,完全不敢告訴教練,心想就當作LSD能跑多少算多少吧!決定要跑後就要開始認真訓練了!跑量從九月的180公里起,連三個月都超過250公里,十一月託兩個馬拉松的福還達到310公里。會去跑南投馬還有一個原因是我父親曾經在中興新村省政府工作過一段日子,那時候我忙著高中聯考,都在台北,沒去過中興新村,想利用這機會去看看。

玉里馬就是另一種的體驗,因為是臨時出來的,大部分跑者都已報名其他的馬拉松,結果全馬半馬一共只有一百多人,全馬更只有47人,大部分的時間都在獨跑就像LSD一樣,很舒服,比起幾個禮拜後人貼人的台北馬是完全不同的體驗。結果玉里馬以4:46:48完賽,南投馬是4:34:45。南投馬我在大約25公里的地方追上4:30的配速員,大約跟他們維持了5公里後就再也跟不上了,以後一路看不到他們。一直快到終點前遠遠的看見他們一群人通過終點線,事後看看時間應該差不到一公里。

這兩場馬拉松讓我訝異的是我居然還可以維持在五小時以內跑完,尤其南投馬還蠻接近我的最好成績。因為這兩個馬都有山路,很早就跑跑走走,只能希望台北馬的天氣不要太熱,讓我挑戰全程用跑的完賽。在玉里有個有趣的經驗。跑前一天在玉里吃完晚飯回到民宿休息,突然覺得大腿很緊,想google一下看有沒有跌打損傷或中醫。

以前在斗南有類似的經驗,貼了一晚的膏藥,第二天無傷的跑了個山路馬拉松。後來還去了斗南幾次看腳。結果看到民宿附近只有一家中醫,想也許有膏藥或針灸也行。在路上靠一位從補習班下課的小朋友帶路到了診所,告訴醫生我的症狀後,醫生要幫我把脈看舌頭(後來我才知道是中醫內科),看完後問我是不是睡的不好,完全不管我大腿肌肉緊的問題。然後給了我十幾包中藥粉,要我照三餐吃,還說那兒有熱水可以馬上吃一包。我當下還問她是否有膏藥,她說隔壁中藥行有。過去一問就給我一包一般藥局買得到的中藥藥膏。

回到民宿先貼了藥膏,想要不要吃那藥包,想她問我睡的不好,會不會是安眠的藥,吃了後明天早上會不會起不來。後來想管它就吃了一包,早上起來覺得還好就又吃了一包,還貼了膏藥。以前跑馬拉松多少都會抽筋,高雄馬最嚴重,跑不到半馬就抽到沒辦法跑。結果玉里馬雖然有一段爬坡,還有一兩公里的越野,居然全程沒有抽筋,想說大概是那膏藥的效果吧。

回來後問一位中藥專家,他說那膏藥就是一般中藥的藥膏,但那包藥是白芍甘草粉,是中藥上說可以預防抽筋的。後來南投馬和台北馬都有吃(實在太多包了),也都沒抽筋,但因為我也有吃鹽片和另一種抗抽筋含辣椒素的,所以不知是不是這中藥的功勞。也許下次找個機會試試只吃他看看,但還要去玉里買嗎?還是一般中藥房就可以了?我知道日本有將這中藥做成像能量膠一樣的產品。

就在這時我的例行超音波檢查出來了,說我的肝有一個2公分的腫瘤,門診後安排電腦斷層來確定。當下在診間我居然想的是台北馬應該還可以跑,休士頓馬可能跑不成了。距離上一次肝腫瘤大約是十年前的事了,都以為不會再復發了,看起來它還是會復發的,大概會跟我一輩子。

隨著台北馬日子越來越近,確定不會是一個涼快的日子,雖然這可能是我短時間內最後一個馬拉松了,但也只能不要去想成績的事,順順跑就好了,希望能在五個半小時內跑完。雖然不喜歡台北馬,但對我實在方便,早上五點半離開家沿著仁愛路慢慢走到市政府,開始還迷路找不到寄物的地方,幸好有看到跑班教練安排的休息位置,寄好物上完廁所就往起跑點集合。我基本是在最後一排,就慢慢跑吧!

台北馬就是人多,高雄,台南馬都沒有這麼擠,他們開始的時候擠,但後來就還好。但台北馬仁愛路擠,中山北路更擠,河濱上擠,連最後地下道內也是擠。每次跑不動想要慢慢走,都要先確定後面沒有人才敢停下來。當天起跑時溫度還好,在市區內因為有高樓,太陽直射的機會不多,有時候還有風,所以跑起來還算舒適。

在中山北路上碰到一位跑半馬的跑班同學大家互相加油一下,轉眼就看不到她的蹤影。今年跑班大多報半馬,他們要去跑漢城馬。在河濱跑到21公里半馬的地方看到路邊計時器顯示2:05,當下還想是真的還是假的,不知起跑時花了多少時間通過起跑線的,抬頭看看天空,太陽正好被一塊雲遮住。這次不像南投馬,我在前半馬就超過4:30的配速員,這時貪念立起,心想如果能夠繼續這樣也許有機會再破PB。

但是好景不長,太陽很快就出來了,只好一路減慢速度,延長補給站休息的時間。就這樣一直撐到迎風河濱公園後,完全沒有遮陰,只能開始跑走模式,全程跑的夢又破了,但卻也一直沒有被4:30配速員追上,難道是我上廁所時錯過了嗎?進入地下道後沒有太陽,好像是迴光返照般的又隨著其他跑者跑了起來。想到幾年前跑萬金石,最後在隧道中抽筋只能慢慢走。這次一路沒有抽筋的感覺,這是白芍甘草的功勞嗎?

但出了地下道太陽來了又只能恢復跑走。好不容易看到遠遠的終點線才開始放盡全力的跑進終點。最後成績是4:15:21,比4:30配速員快了約2公里,比我的成績足足又進步了十幾分鐘!跑完後在回寄物的路上因為要躲人煞車突然抽筋到無法走路,在教練安排的休息地方休息了半個小時才能忍痛勉強慢慢的走回家。

必須推薦一下台北馬的便當實在太高級了!太好吃了!在這裏我要大大的感謝跑班小偉教練,重訓老鄧教練以及核心彼拉提斯訓練的嘉瑾美女教練!更要謝謝跑班同組(最後最慢一組)的帥哥美女同學們,有你們平穩的配速讓我在間歇時很安心的跟隨。跑完台北馬後兩個禮拜肝癌確診要入院開刀,這時候收到長榮的通知說休士頓之行因人數不足無法成行,當時還問長榮是否可以幫我報名,我以自由行的方式去休士頓,想說如果可以就跑完後再回來開刀,但他們說他們已無法幫我報名了。

當初為了休士頓馬拉松,跑了南投馬,玉里馬和台北馬,到了最後休士頓馬卻無法成行。在醫院待了十幾天,出院後又趕快去取消了台中馬和旅社訂房,但沒多久因為疫情所有的馬拉松都停辦了。手術後因為要吃抗血管新生的藥半年,我覺得應該要暫停一切運動,就停了跑班和重訓,九月以後看情形再說吧!

休士頓馬不知何時可以圓夢?這篇文章原本是用手機在病房開刀前寫的,怕以後有可能再也沒有辦法跑馬拉松了,想留一個紀念也好。沒想到前幾天整理電腦時不慎把它刪了,只好用剩下的記憶重新寫。最後關於癌症,什麼運動可以預防癌症,正向的心理可以預防癌症都是騙人的。癌症是一個機率問題,也就是命。得到的話就勇於面對,乖乖的聽醫生的話好好治療。如果治不好要感謝老天,謝謝祂讓你可以免於長期臥床之苦,尤其是在無知覺的情況下。

我常說Cancer is the grace or the mercy of God。最近在看有關乳酸的文章時看到一篇今年一月Frontiers in Oncology的文章,Is Lactate an Oncometabolite? Evidence Supporting a Role for Lactate in the Regulation of Transcriptional Activity of Cancer-Related Genes in MCF7 Breast Cancer Cells。在細胞實驗中,乳酸可以促進癌症有關基因的表現。乳酸不但可以是癌細胞的能量來源,也可以是促進癌細胞生長的訊息傳遞。

另有文章指出癌細胞產生的乳酸(Warburg effect)可以促進血管新生。但不要緊張,沒有人敢建議運動會致癌。作者說肌肉不易有癌細胞主要可能是因為肌肉運動產生的乳酸不像癌細胞產生的會很快被移走。因此也許運動可以預防或治療癌症。是這樣的嗎?健康的人可能可以預防癌症,已有癌症的人因運動而造成血中乳酸增加會有何種結果?另外是不是想太多,我這種速度會造成血中乳酸增加嘛?不都是有氧嗎?