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讀書心得／當自己的運動營養師(二)

運動筆記 / I-Ching Lai

繼續談到Nancy Clark運動營養指南第二部份-吃與運動的學理，這個部份除了介紹運動前吃什麼，運動中後吃什麼，還講到女性運動員的營養，運動營養品的補充等主題，內容非常豐富。

其中有幾個迷思讓我印象很深刻

1.大家都說要空腹運動才能燃燒脂肪，所以我都是一早起來空腹就出門跑步，但Nancy Clark說:空腹運動可以燃燒脂肪，但不一定會讓你瘦，這是怎麼回事啊？因為空腹運動沒辦法撐太久，頭昏眼花只好回家，不如先吃點東西，運動久一點，消耗更多熱量。

2.女性運動員怕胖吃很少，沒辦法，職業運動員追求運動表現，業餘運動員怕被拍到醜照啊。反而讓自己停經容易骨折，其實多吃一點反而運動表現更好。女性應注意補充蛋白質，鈣質，脂肪。女性控制體重：規律運動、吃得聰明、睡得充足、減少酒精、保持活躍的生活型態。

3.營養補充品，我自己目前就吃魚油、B群、葉黃素，之前吃鐵、維他命C、鎂。其實維生素礦物質，一般都可以從自然食物中攝取，會去吃這些營養補充品的人，都是比較有健康意識的人，平常就吃的很營養，反而比一般人有足夠的營養素，攝取各式各樣不同種類的食物，就可以取得足夠的維生素礦物質，不需要額外補充。(一直以來白花錢了)

4.小孩肥胖問題，小孩特愛垃圾食物，但他們也會喜歡對身體好的食物，關鍵是平衡不是限制，否則小孩還是會偷吃．準備健康有營養的食物給孩子，讓他們自己決定吃多少，要不要吃，擁有自然對攝食的調整能力。這讓我想到之前聽過的真實悲劇，有個男生從小家裡都吃水煮餐，長大後發現炸雞排超級美味，出社會後每天吃炸雞排，三十幾歲就得到大腸癌，很悲劇吧。

運動前的能量補充

1.運動前的點心應該主要是碳水化合物，因為在胃裡面最快清空，也容易讓肌肉使用．

2.每個人耐受程度差異很大，可以多嘗試自己在運動前的飲食，先從晨操前100卡點心來試試看．

3.早餐吃不下的人，可以在睡前把早餐先吃完．

4.比賽前只吃自己熟悉的食物

5.賽前一天多喝水

運動中後的能量來源

1.運動時間與補充能量建議:

運動45分鐘以內，運動前一份點心，運動中不需要補充．

運動1~2.5小時，運動一小時後每小時攝取120~240卡食物(運動飲料 香蕉 果乾 等等）

運動大於2.5小時低到中強度，根據食慾，至少每小時120卡食物．

運動大於2.5小時中到高強度，每小時240~360卡

2.方便攜帶的補給:

水果類:葡萄乾 蘋果 橘子

蛋白質:堅果 花生醬(這個有小包裝嗎?) 蛋 

穀物:燕麥片 椒鹽餅乾(Pretzel) 爆米花

點心:營養棒

液體:果汁 巧克力牛奶

3.抽筋可能原因：

缺水 缺鈉 缺鈣 缺鎂(深綠色蔬菜 全穀 堅果 豆) 缺鉀(香蕉 橘子) 

4.運動恢復飲食:

恢復的液體：水 巧克力牛奶 不用再喝運動飲料

恢復的食品:碳水化合物＋蛋白質 3:1    

超長距運動員的營養建議

1.比賽當天能量如何補充，在平時訓練時，就要測試出來

2.最佳化每天的訓練膳食(定時、規律、健康、平衡)

3.要安排休息日

4.喝足夠液體

5.明確的比賽飲食計畫(每小時要補充什麼先規劃好)

6.要有彈性且心胸開放(平時飲食健康平衡，比賽時傾聽身體的聲音，身體想吃什麼就吃)

本書料理試做-辣花生火雞燉肉(書中的料理都是5人份，依比例調整為2人份)

這次選了辣花生火雞燉肉，原始材料可以說是都買不到，作者說可以加喜歡的蔬菜和用其他食材取代，所以就自己調整成台版，吃起來有一點點辣，很香濃，很下飯，我自己就吃了1.5人份。

材料:火雞絞肉200g(雞肉300g替代)，青豆(四季豆替代)0.6杯，花生奶油(我猜這個應該是Peanut Butter花生醬，福源鹹花生醬)3大匙，水120cc，紅咖哩醬(韓國辣椒醬替代)1茶匙、蒔蘿(好像是茴香菜，買不到，略)、紅糖0.5湯匙、鹽和胡椒適量 

步驟:1.炒洋蔥(食譜沒有多加的) 2.炒雞肉 3.加入四季豆 4.加水 5.加辣椒醬後先攪拌 6.加花生醬、糖、鹽、胡椒

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