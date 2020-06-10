快訊

大立光配息79元史上最高 居台股之冠

七旬保全遭住戶欺壓罵奴才 當面吐水、拍桌嗆聲引眾怒

焦點人物／「被耽誤的」陳傑 vs. 陳天文400米跨欄分析

運動筆記 / 黃培榮

Copyrights©2020 黃培榮 成功大學航太工程博士

（頑童出品，v高手來讀 o藏起來讀 o必定要讀 v有目共讀，分析及心痛文章）

（好奇心殺死一隻貓，感覺我就是那隻貓！好心痛的下了這個標題！我好想唱：「啊～多麼痛的領悟～～～你曾是我的全部～嗚～～～嗚嗚嗚…」唉～日子還是要過，高手看分析，有目共讀看心痛！請幫忙轉給400欄選手及教練，不，是轉給整個體育界的朋友，尤其是那些握有權力的決策者，救救台灣的選手！）

開門見山，談到400米跨欄，你必須要知道的三個人：第一位，陳天文，全國紀錄保持人，2001年北京世大運創下48秒63；第二位，陳傑，大專公開組紀錄保持人，今天的主角；第三位，黃培榮，大專一般男子組紀錄保持人，路人甲。（這………世界宇宙超級霹靂無敵不要臉的筆者，這樣也可以沾上邊，乙組的算哪根蔥？）（下面那一根！）

（沒有這一根，你99%的機率看不到這樣的文章，剩下的1%，是因為從小老師教我們要謙虛，絕對不能講100%，我只是個聽話的乖學生而已！）

緣起，最近看到了一段影片--「陳傑400公尺跨欄 BEST5 (同場加映:台灣400欄最速-陳天文)」（https://www.youtube.com/watch?v=Zqsb243M9c8&t=1s），就像電影中的小王子過了五關要準備挑戰大魔王的情節一樣，到底能不能挑戰成功？好奇心驅使下，開啟了400米跨欄的分析之謎！

首先，看看大魔王陳天文48秒63這趟到底跑得如何？如上圖，RT是起跑反應時間，是從影片倒推，然後看身體一有動作變化的這段時間，會比實際機器感測踏板的反應時間慢一些，誤差在可接受範圍內。Split是過每個欄的分段計時，以過欄後觸地瞬間為準，主要是用來計算每個欄間跑的時間（Interval Time）。Air Time是指過每個欄的滯空飛行時間，從欄前起飛離地瞬間到欄後觸地瞬間的這段時間。

由結果來看，陳天文這趟跑得真的是相當不錯（廢話！都已經是全國紀錄了，還想怎樣？……還想怎樣！……看完就知道！），掌控得超級穩定，穩到嚇壞了筆者！有點穩過頭了！！從第二個欄到第十個欄，每個欄間都是35米，最快與最慢欄間跑的時間(W-B Diff)只差了0.74秒，這個數值比世界頂尖的理想值0.9秒還低！再看看前200米與後200米的差異(200 Diff)更是只有1.58秒，這又是另一項驚人數值，理想範圍大概是2.5秒左右（單純400米大概會是差2秒），真是嚇死寶寶了！

寶寶推測這一趟有可能出乎陳天文自己意料的順！為什麼？

首先，當我們感覺近乎在「高速臨界點」等速輸出能量時，身體是一定會因為疲憊而導致速度些微下降的，所以實際不可能完全等速，除非我們慢慢跑，那當然可以等速（這只是誇張的比喻），並不是說這趟跑太慢或太保留，不，絕對不是！是跑得出乎意料的好，比原先預期的還要順還要省力！

再者，看影片，起跑稍微太溫柔了，所以我又加了起跑前五步的計時分析，只是做參考，畢竟步距看不出來，但還是有些端倪，他花了1.8秒，有可能有什麼顧慮或只是習慣，只有他自己知道，如果是我，我會希望至少前五步爆發出來！（見「400米跑法」那篇）因為起跑慢了，所以導致前200米時間也慢了一些，因此前後200米的時間差就跟著變小。

不過，不管是意料內或是意料外，其實這趟都要歸功於陳天文超好的協調性！（筆者看過這麼好協調性的只有兩個人，一個叫陳天文，另一個叫黃培榮，哈哈！不要臉again！協調性跟小時候成長過程有關，所以盡量讓小孩去跑去跳！）陳天文用14步左右開弓的好處就是比較穩，能接受的干擾比較大，不像13或15步，一有閃失就要多2步，不穏定風險增加許多。但能左右開弓一樣好的人少之又少，通常都是慣用腳較好，非慣用腳較弱，所以也不是說用14步就會比較快！最棒的是非慣用腳練得比慣用腳好！（不用懷疑！可以的！）

這樣的「比賽管理」真的很少見，有時真的有點運氣！400米跨欄是「」高技術含量的項目，可以說是「最複雜的徑賽項目！」複雜到需要用「比賽管理」這樣的字言！長長的400米，要維持高速又不失速，外加跨10個欄，它不是自由短跑，不是單單只是配速問題，你可以選擇13步過欄，也可選擇14步或15步或、、、，然後需要精準的步點，還要掌控好高速臨界點，到底要快一點？還是慢一點？不能太快又不能太慢，萬一離欄架太近或太遠怎麼辦？彎道過欄跟直道過欄又不太一樣，在這種狀況下如果又來一場大逆風或大順風，甚至是一場大雨，你又怎麼辦？眾多環節，都是比賽過程中一定會發生的，任何一項稍有不慎就出錯！如果不是世界頂尖高手，是沒有在天天過年的！不，修正一下，即使是世界頂尖高手，也不是在天天過年的！或多或少都會有失誤！

如果看過我的文章，然後還不懂「比賽管理」在說什麼？千萬不要跟人家說你是400欄選手或教練，這個項目不是看過豬走路就可以養豬的！也不是上過課或看看資料就可以當教練的，更不是你短跑多厲害，這個項目就會很厲害！我必須還要再強調一次，它不是自由短跑，別以為看人家跑很簡單，你親自下去跑就知道了，欄架的問題超級細膩，短跑變成只是一個基礎，看看世界頂尖高手的欄間跑動作，那又是短跑動作的進階延伸！

這個項目最重要的需求：1速度、2技巧、3比賽管理及4速耐力。比賽管理的重要性比速耐力還要更前面！

我們再來看一下目前400mH現役世界最快的選手Karsten Warholm怎麼跑？他是史上第二快的選手（46秒92），僅次於Kevin Young在1992年創下的世界紀錄46秒78，筆者認為Warholm 有能力破世界紀錄，我們拭目以待，不過當然還是得搭配天時、地利、人和就是了！

https://www.youtube.com/watch?v=JdYoau0-HFc&t=2s

看看這結果，能說什麼呢？除了第9及第10個欄切換為15步，欄前有些不順導致煞車，讓欄間跑時間瞬間增加了0.2秒多！從第2到第8個欄，每個欄間跑穩定地增加0.1秒左右，過欄滯空時間幾乎一樣，這個必須每次都精準的踩在起跳點上，每次過欄及下欄都必須在正確的位置，這不是400米跨欄的神，還有誰是400米跨欄的神！這趟只要扣掉一個不順的0.2秒就是新的世界紀錄了！真正的超級穩定！每個欄間35米，跑在高速臨界點外加跨欄下，穩定地每次增加0.1秒左右七次（應該是八次，第一個欄肯定更不是問題），這是什麼概念？只有神有這樣的掌控能力！這也是為什麼最快與最慢欄間跑的時間差(W-B Diff)理想值會是在0.9秒左右。雖然前後200米時間差（200 Diff）3.08秒，但扣掉兩個不順的0.2秒，也逼近理想值2.5秒！真的是太神太神了！！期待他破世界紀錄！！

至於陳傑的「比賽管理」這一項？原本是想分析他2019杜哈最快的那一趟，但可惜網上找不到完整的影片，退而求其次只能用他最近期及完整的影片，是他生涯的第五快，結果如下所示：

這個結果表示陳傑很敢拼！很盡力！起跑前五步花了1.56秒，Warholm花了1.64秒，這並不代表陳傑比較快，起跑重要的是動作完成度，我會猜測陳傑起跑不好，因為這裡有一個很大的問題”a Big～ pro～blem~”（烙一下英文來強調一下）：陳傑的前五步步頻（Stride Rate）3.68竟然比第一個欄的步頻3.66高（可以再上去看看陳天文及Warholm的做比較），然後短短四個欄（H2-H6），步頻就降了0.5，猜測幾個可能原因：1. 起跑動作完成度不高，導致前五步步頻太高，浪費了起跑！2. 加速超過過高的速度巡航！3. 技巧不好，這個後面可以看看他的動作，會耗掉他大把能量，比他預期的還要多很多！

這是個不太好的「比賽管理」，前後200米秒差差了3.93秒，怎麼會這樣？是陳傑速耐力不好嗎？前後差那麼多，所以要好好操他的速耐力！錯！大錯特錯！數字只是告訴我們結果，沒有告訴我們為什麼！事實可能剛好跟你想的完全相反！我慢慢看他的影片，分析到終點前的那一刻，我差點噴血身亡！不是看到精彩的辣妹，而是看到了不該有的東西，我必須要停下筆來出去慢跑透透氣！救命啊！我看到了一個乙組選手的身影！真價看到鬼！（台語）

跑…跑…跑…跑…跑…跑…跑…跑…跑…跑…跑…跑…跑…跑…跑…跑…跑…跑…跑…跑…跑…跑…跑…跑…跑…跑…跑…跑…跑…跑…跑…跑…跑…跑…跑…跑…這時候真的跑就對了…不然會把老鼠…氣鼠………這是我們國家栽培這麼多年的選手嗎？…

好了，讓我平靜一下心情，我們開始來看大家最愛的「A」級選手的「片」子，看裡面男主角的手怎麼勾？喔～不，是腳怎麼跑？

這些角度沒有辦法看太多東西，但還是可以做一些比較，陳天文的擺手稍微溫柔了一點，不知道是習慣還是有什麼顧慮或保留？感覺陳天文起跑可以再有爆發力一點，這樣第一個欄應該可以快個0.15秒！整場「比賽管理」應該會更理想，當然成績就是會更快！Warholm的擺手則是最誇張的，可以在影片中多注意！感覺是刻意伸直大擺手，以獲取最大慣量，這樣做有它的好處在，他的上半身夠壯，核心肯定也沒話講，才能做這樣有點特殊的起跑動作！起跑就是看核心！由手製造大慣量帶動腳產生最大加速度！陳傑擺手感覺還行，但400米起跑，這樣會不會太外八？可以比對一下前面兩位，感覺進步空間還很大！

插播一下，我去叫一下陳傑：「喂～！陳傑！你是要跑去哪裡？再出去就第五道了！是不是太緊張了？下次記得延內線跑！」

接下來這個過欄動作就很細膩了，你可能會看起來差不多，但其實天壤之別！Warholm採用的是「彎膝過欄」，陳天文及陳傑則採用「直膝過欄」（膝蓋到達鎖定），力學上當然是彎膝過欄比較好！「由屁股及下半身領導」整個過欄動作，比較不會有身體往前過度旋轉的問題！直膝過欄基本上就是「上半身領導」整個過欄動作，過欄時會整個上半身往前趴，容易造成往前過度旋轉，但動作比較簡單，當然也是比較慢，所以可以在影片中注意看，陳天文及陳傑的膝蓋會瞬間被拉過直，甚至有點反折！對下欄很不利！

另外看起跳時，Warholm的膝蓋已經拉「超過」水平了，陳天文及陳傑則只是拉到水平而已，因為一般人只會想過欄而已，Warholm身高187cm，三人之中最高的，他如果只是想過欄而已，輕輕抬腿就過了！但他這樣做是為了「下欄」，跨欄最重要的就是下欄！就像短跑一樣，膝蓋拉越高，往下踹越快的道理一樣，可以看觸地瞬間Warholm另一隻腳的位置已經到達很前面了！當然也是搭配他收腿很快！

給各位欣賞一下Warholm的完整過欄，過程中沒有任何停頓或飄移的動作，滯空時間愈短愈好，你在空中除了打小鳥，還能幹嘛？它只會減速，盡快落地恢復速度才是王道！職業水準是沒有在利用停頓或飄移休息的！這也是這種「彎膝過欄」快的原因，一起腿就反彈下腿，「直膝過欄」還要透過腦神經下達命令給屁股下腿！用肌肉的彈性位能反彈，絕對比你用意識控制肌肉收縮來得快許多許多！

陳傑的過欄感覺有點起跳太近，變成跳太高又太飄！下腿收腿有點慢！拖慢整個下欄！看影片多注意就可以觀察到！

然後來到最後關鍵的40米，不管你在前面多會跑，這40米絕對足夠讓你輸掉整場比賽！我看到後面真的是忍不住要噴了……真的要噴了………大噴血！有沒有看錯！竟然跑到外八！然後落地點竟然跑到那麼前面！暈倒！這個動作如果碰到實力差不多的，你就輸掉比賽了！這不是熟悉的乙組選手的身影嗎？我們國家培養了這麼多年是在幹嘛？趕快回去看一下上面分析的資料，陳傑身高181cm，這40米用了17.9步，Warholm身高187cm，用了18.2步，真價是亂跑！（回去看「400米跑法」那篇）

原本想在分析欄間跑，但影片每格畫面只有0.03~0.04秒，這樣的精度不足以分析短跑中細微的關鍵時間，但看動態影片的動作還是可以看出個所以然。大致上，陳天文的動作可以看得出來短跑技巧還行，注意觀察腳步上下垂直之力的差別。Warholm則是已經完全進階到「欄間短跑」的樣子，完全沒話說。陳傑則有待努力，說實話，連短跑的樣子都還要努力！你仔細看一定可以看出差異！短跑是上下垂直之力，不是水平前後之力！我就不在多說，那要把整個短跑說一遍，很多欄架問題都來自於基本的短跑能力及技巧，陳傑的過欄有一半是因為短跑技巧的問題，看最後那令人噴血的動作就知道沒有被雕塑過！或有雕跟沒雕一樣！根本就不是短跑該出現的動作，真的是太令人生氣了！！！選手自己看不到，所以才要教練幫忙看！到底是看到哪裡去了？

複習一下，這個項目最重要的需求：1速度、2技巧、3比賽管理及4速耐力。陳傑前三項都有待努力，陳天文則是前三項獲勝！陳傑這一趟的分析真的是跌破頑童眼鏡，但換一個角度看，以這樣近乎亂跑的方式竟然還可以跑49秒37，速耐力真的很強！陳傑的空間還非常大！前三項做好，一定能輕易地打破陳天文的紀錄！這裡補充說明一下，短跑說的速度，是指「最高速度」，不是100/200/400的速度，不要誤以為400快就代表速度快！那是速耐力！所謂「練速度」是指真的把最高速度提高，不是指練速耐力！

這個項目的世界紀錄保持人Kevin Young（1992，46秒78）說：「他在1988年比賽時沒有任何策略及計畫，只拿到了第四，他跑完後覺得他可以再快更多！所以在1992年時，他準備了比賽計畫及策略，這讓他在比賽時更專注在執行他的計畫！」我不知道陳傑這麼多年來的400欄教練是誰？他的「比賽管理」理想上應該是怎樣？然後你怎麼幫助他達到？然後為什麼可以？邏輯是什麼？無意得罪，只是用來當例子讓400欄教練及選手參考，我們談的是職業水準，不是中學或大學水準，什麼跑就對了，開就對了，這些只能在小池塘欺負小魚，怎麼樣也生不出大魚！

我一個路人甲，算哪根蔥？一直以為我們的「國」訓中心是「國家」訓練中心，不是集我們國家體育界的資源在這邊嗎？但分析完陳傑的例子後，我開始懷疑是「你一國我一國」訓練中心，或是「我們關起門來自成一國」訓練中心，邏輯很簡單，產品會說話，選手的樣子告訴了我們很多事，以現有體育界的生態，門派林立，如果選手有那樣的問題，他的教練肯定是不了解，但能解決那樣問題的教練肯定又不會幫他，幹嘛幫你的選手來打擊我的選手！結果代價就是浪費了選手寶貴的青春，等他到了像頑童阿北一樣的時候，才遺憾沒有機會好好學到該學的東西！

教練畢竟不是萬能，教練說的不一定是對的！只有你自己最瞭解你自己，成功的選手往往是那些不全聽教練的，需要自己判斷什麼是對的！（還有到底什麼是「是」、什麼是「非」！）訓練講究的是方法，沒有在講究「No Pain No Gain」的！看的是邏輯、是統計、是分析！不是看背景，也不是看學歷，更不是看關係！方向對了就不怕遙遠，但怕沒有時間！方向錯了，距離再近都很遙遠！在這種生態下，選手必須自求多福！願天保佑！阿門N次（恩賜）！

以陳傑這樣的例子，國家培育了這麼多年，分析的結果「像」極了一個非常努力的乙組選手，沒人學、沒人教、沒人雕，自己不斷的利用本能辛苦練習或是吃課表，是造就了速耐力，卻錯過最重要的核心技巧及知識，以及被雕塑！實在是令人痛心，好好的一塊料，多少年才能碰到的一塊好料，是有機會變成大魚的，體育界這種自己搞小平台、小池塘，爭小權、奪小利，到底斷送了多少優秀選手的寶貴青春？教練到底是要為自己想，還是要為選手想？然後選手是要為自己跑，還是要為教練跑？

選手顛峰的年齡就那幾年，一晃眼就過去，如果國訓中心真的是「你一國我一國」訓練中心或是「我們關起門來自成一國」訓練中心，這樣的「全國」訓練中心，乾脆民營化改成「堅果」訓練中心，完善的場地及器材（我猜），兼開健身房、保健調理館，三不五時辦體驗營、教練培訓營，還可兼營外租場地，讓企業辦訓練成長營，選手還可以賺外快，提早接觸產業界，累積人脈，觸進全民運動！一入會，送堅果，保健康，賺更多！然後國家再補助一些，不但就業機會增加，也可以集合各方力量協助選手，高手在民間，讓選手自由選擇最有幫助的！奪得世界級獎牌的機會才能大增！帶動全國風氣及水準，用「堅果幫全國」創造多贏的局面！

外國教練說：「要成為最佳的400米跨欄選手必須要具備110米跨欄選手的技巧丶800米選手的速耐力丶400米選手的速度丶禪宗大師的專注冷靜，以及和賽車手一樣的勇敢無懼！同時擁有這樣的組合非常難！除了堅強、不屈不撓的內在精神無法教，其他的元素都可以被培養！」

不要再說黑人天生跑得比較快了，上面的Warholm就不是黑人，來自挪威，不是什麼田徑大國，我們也有優秀的材料，不否認材料很重要，但，不會雕不要怪材料！陳傑的能力絕對不是僅僅現在看到的這樣，以他的條件早該破了大魔王陳天文的紀錄！我的馬越寫越生氣（撐住！沒有大罵髒話，不是「你」的「他」的「馬」，冷靜！冷靜！紳士！紳士！），「堅果」訓練中心大家考慮一下！讚成的＋1！

PS.: 如果分析有誤，還請指正及見諒！體育界的朋友，如果多有得罪，也請見諒！選手的寶貴青春，那是他的生命、他的人生，遠比個人的人情或獎金重要！

PPS.: 說實在，再不要臉again一次，謝謝路人甲這根蔥，不然你可能跑了一輩子或教了一輩子400欄，然後還不知道什麼是真正的400欄！其實筆者想表達的是：「體育不是體育界的體育，而是全民體育的體育，沒有在分甲組乙組的！」

田徑 林立

延伸閱讀

桌球／「一姐」鄭怡靜學跨欄一點就通 陳傑讚奇才

影／彈琴、田徑樣樣都會 羅培瑞允文允武考上台大醫

扶輪社助大甲高中體育生 學生英文聽說能力大進步

房仲推出創意廣告 三大職場悲劇吸睛40萬人次

相關新聞

焦點人物／「被耽誤的」陳傑 vs. 陳天文400米跨欄分析

Copyrights©2020 黃培榮 成功大學航太工程博士 （頑童出品，v高手來讀 o藏起來讀 o必定要讀 v有目共讀，分析及心痛文章） （好奇心殺死一隻貓，感覺我就是那隻貓！好心痛的下了這個標

賽事心得／跑馬千百回 我獨休士頓馬尚未圓夢

【跑馬千百回 我卻獨鍾...】是個多可笑的標題啊！電影Forrest Gump的名句Life was like a box of chocolates. You never know what you

訓練心得／內雙溪古道Trail Run

從至善路的坪頂圳步道起跑 沿著步道階梯上到登峰圳古道 再一直沿著登峰圳古道 到達溪流處接到內雙溪古道 古道沿著溪流而上 先經過一間古厝 再往上接到另一條內雙溪古道過來的叉路口 繼續往

讀書心得／當自己的運動營養師(二)

繼續談到Nancy Clark運動營養指南第二部份-吃與運動的學理，這個部份除了介紹運動前吃什麼，運動中後吃什麼，還講到女性運動員的營養，運動營養品的補充等主題，內容非常豐富。 其中有幾個迷思讓我印

賽事心得／跑馬千百回 我卻獨鍾夸父追日跨夜接力賽

2020 CRUFU RUN－北臺灣站 210K 隊名：一直跑 一直痠 一直痠 一直跑 是在哈囉逆 一、1 個人做不到的事，10 個人做到了！ 參加夸父追日跨夜接力賽 - 北臺灣站的機

跑步知識／老司機的越野課 第四堂

這天是田中高鐵熱區老司機的越野課的結訓跑 也算是之前三堂課所學的實際運用 上堂課簡介也安裝了建有優秀離線地圖的健行筆記APP 這天學員們最先最重要的功課是離線地圖的使用 畢竟結訓跑的路線靠它辨

許書華、呂佳宜 女力開跑

昨天全台新冠肺炎防疫大解禁，因拍攝新冠肺炎防疫影片爆紅的輔大家醫科美女醫師許書華也身體力行推廣「防疫新生活運動」，她出席...

響應防疫新生活運動 爆紅美女醫師獻路跑初體驗

中央流行疫情指揮中心宣布從今日起國內新冠肺炎防疫大規模解禁，因疫情延後舉辦的「2020 Taishin Women Ru...

訓練心得／放鬆與用力之間 鍛鍊跑者的「剛性」

「跑步時的彈簧效應」 下肢剛性是有益於將地面的反作用力轉化成推動前進的力量。（圖片來源：跑步學堂） 跑步跟走路最大的差別在於，跑步總是不停的騰空、不停的落地。跑步在落地時要承受的重量最高可達體重

賽事心得／跑馬千百回 我卻獨鍾跑在幸福豬年

2019尾聲，正值跑馬巔峰時期，想在豬年留下不一樣的紀念，因此報名了北港馬拉松，當時都在練跑半馬的我一心很想要全馬的完賽獎牌，邀約夥伴參與全馬賽事，這樣一來在屬於我的豬年就會有兩隻不一樣的豬獎牌，可惜

賽事心得／跑馬千百回 我卻獨鍾不是柏林馬的柏林滿月馬

2018/7, 8 兩月因緣機會在德國柏林【琴跑書畫】兩個月，白天起床就是在住處內健身或外出練跑，午後至傍晚到近市中心的街頭 Busking（自彈自唱街頭表演）。　演出結束後，拿著表演收到的小費去吃晚

賽事心得／跑馬千百回 我卻獨鍾田中馬

對於跑馬 説真的 我還是小菜鳥一只！ 但是在2019年 參加一件讓我永生難以忘懷的紀念馬 就是“田中馬拉松初半馬訓練營”！ 很幸運的被徴選上當學員 經由3個月的每日自己課表操作及每星期日的

熱門新聞

MLB／判超爛還竊聽 最惡裁判獲大聯盟認證真的爛

玉山盃／獨缺的冠軍到手 吳柏宏：感謝選手拚到最後

五股國民運動中心搶先看 首創光動體驗課程

NBA／湯普森完全恢復健康？ 勇士總經理：還不清楚

中職／牛棚燃燒殆盡 獅子軍難打出好成績

NBA／詹姆斯扮演領頭羊 為湖人備戰上緊發條

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。