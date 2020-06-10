焦點人物／「被耽誤的」陳傑 vs. 陳天文400米跨欄分析

Copyrights©2020 黃培榮 成功大學航太工程博士

（頑童出品，v高手來讀 o藏起來讀 o必定要讀 v有目共讀，分析及心痛文章）

（好奇心殺死一隻貓，感覺我就是那隻貓！好心痛的下了這個標題！我好想唱：「啊～多麼痛的領悟～～～你曾是我的全部～嗚～～～嗚嗚嗚…」唉～日子還是要過，高手看分析，有目共讀看心痛！請幫忙轉給400欄選手及教練，不，是轉給整個體育界的朋友，尤其是那些握有權力的決策者，救救台灣的選手！）

開門見山，談到400米跨欄，你必須要知道的三個人：第一位，陳天文，全國紀錄保持人，2001年北京世大運創下48秒63；第二位，陳傑，大專公開組紀錄保持人，今天的主角；第三位，黃培榮，大專一般男子組紀錄保持人，路人甲。（這………世界宇宙超級霹靂無敵不要臉的筆者，這樣也可以沾上邊，乙組的算哪根蔥？）（下面那一根！）

（沒有這一根，你99%的機率看不到這樣的文章，剩下的1%，是因為從小老師教我們要謙虛，絕對不能講100%，我只是個聽話的乖學生而已！）

緣起，最近看到了一段影片--「陳傑400公尺跨欄 BEST5 (同場加映:台灣400欄最速-陳天文)」（https://www.youtube.com/watch?v=Zqsb243M9c8&t=1s），就像電影中的小王子過了五關要準備挑戰大魔王的情節一樣，到底能不能挑戰成功？好奇心驅使下，開啟了400米跨欄的分析之謎！

首先，看看大魔王陳天文48秒63這趟到底跑得如何？如上圖，RT是起跑反應時間，是從影片倒推，然後看身體一有動作變化的這段時間，會比實際機器感測踏板的反應時間慢一些，誤差在可接受範圍內。Split是過每個欄的分段計時，以過欄後觸地瞬間為準，主要是用來計算每個欄間跑的時間（Interval Time）。Air Time是指過每個欄的滯空飛行時間，從欄前起飛離地瞬間到欄後觸地瞬間的這段時間。

由結果來看，陳天文這趟跑得真的是相當不錯（廢話！都已經是全國紀錄了，還想怎樣？……還想怎樣！……看完就知道！），掌控得超級穩定，穩到嚇壞了筆者！有點穩過頭了！！從第二個欄到第十個欄，每個欄間都是35米，最快與最慢欄間跑的時間(W-B Diff)只差了0.74秒，這個數值比世界頂尖的理想值0.9秒還低！再看看前200米與後200米的差異(200 Diff)更是只有1.58秒，這又是另一項驚人數值，理想範圍大概是2.5秒左右（單純400米大概會是差2秒），真是嚇死寶寶了！

寶寶推測這一趟有可能出乎陳天文自己意料的順！為什麼？

首先，當我們感覺近乎在「高速臨界點」等速輸出能量時，身體是一定會因為疲憊而導致速度些微下降的，所以實際不可能完全等速，除非我們慢慢跑，那當然可以等速（這只是誇張的比喻），並不是說這趟跑太慢或太保留，不，絕對不是！是跑得出乎意料的好，比原先預期的還要順還要省力！

再者，看影片，起跑稍微太溫柔了，所以我又加了起跑前五步的計時分析，只是做參考，畢竟步距看不出來，但還是有些端倪，他花了1.8秒，有可能有什麼顧慮或只是習慣，只有他自己知道，如果是我，我會希望至少前五步爆發出來！（見「400米跑法」那篇）因為起跑慢了，所以導致前200米時間也慢了一些，因此前後200米的時間差就跟著變小。

不過，不管是意料內或是意料外，其實這趟都要歸功於陳天文超好的協調性！（筆者看過這麼好協調性的只有兩個人，一個叫陳天文，另一個叫黃培榮，哈哈！不要臉again！協調性跟小時候成長過程有關，所以盡量讓小孩去跑去跳！）陳天文用14步左右開弓的好處就是比較穩，能接受的干擾比較大，不像13或15步，一有閃失就要多2步，不穏定風險增加許多。但能左右開弓一樣好的人少之又少，通常都是慣用腳較好，非慣用腳較弱，所以也不是說用14步就會比較快！最棒的是非慣用腳練得比慣用腳好！（不用懷疑！可以的！）

這樣的「比賽管理」真的很少見，有時真的有點運氣！400米跨欄是「極」高技術含量的項目，可以說是「最複雜的徑賽項目！」複雜到需要用「比賽管理」這樣的字言！長長的400米，要維持高速又不失速，外加跨10個欄，它不是自由短跑，不是單單只是配速問題，你可以選擇13步過欄，也可選擇14步或15步或、、、，然後需要精準的步點，還要掌控好高速臨界點，到底要快一點？還是慢一點？不能太快又不能太慢，萬一離欄架太近或太遠怎麼辦？彎道過欄跟直道過欄又不太一樣，在這種狀況下如果又來一場大逆風或大順風，甚至是一場大雨，你又怎麼辦？眾多環節，都是比賽過程中一定會發生的，任何一項稍有不慎就出錯！如果不是世界頂尖高手，是沒有在天天過年的！不，修正一下，即使是世界頂尖高手，也不是在天天過年的！或多或少都會有失誤！

如果看過我的文章，然後還不懂「比賽管理」在說什麼？千萬不要跟人家說你是400欄選手或教練，這個項目不是看過豬走路就可以養豬的！也不是上過課或看看資料就可以當教練的，更不是你短跑多厲害，這個項目就會很厲害！我必須還要再強調一次，它不是自由短跑，別以為看人家跑很簡單，你親自下去跑就知道了，欄架的問題超級細膩，短跑變成只是一個基礎，看看世界頂尖高手的欄間跑動作，那又是短跑動作的進階延伸！

這個項目最重要的需求：1速度、2技巧、3比賽管理及4速耐力。比賽管理的重要性比速耐力還要更前面！

我們再來看一下目前400mH現役世界最快的選手Karsten Warholm怎麼跑？他是史上第二快的選手（46秒92），僅次於Kevin Young在1992年創下的世界紀錄46秒78，筆者認為Warholm 有能力破世界紀錄，我們拭目以待，不過當然還是得搭配天時、地利、人和就是了！

（https://www.youtube.com/watch?v=JdYoau0-HFc&t=2s）

看看這結果，能說什麼呢？除了第9及第10個欄切換為15步，欄前有些不順導致煞車，讓欄間跑時間瞬間增加了0.2秒多！從第2到第8個欄，每個欄間跑穩定地增加0.1秒左右，過欄滯空時間幾乎一樣，這個必須每次都精準的踩在起跳點上，每次過欄及下欄都必須在正確的位置，這不是400米跨欄的神，還有誰是400米跨欄的神！這趟只要扣掉一個不順的0.2秒就是新的世界紀錄了！真正的超級穩定！每個欄間35米，跑在高速臨界點外加跨欄下，穩定地每次增加0.1秒左右七次（應該是八次，第一個欄肯定更不是問題），這是什麼概念？只有神有這樣的掌控能力！這也是為什麼最快與最慢欄間跑的時間差(W-B Diff)理想值會是在0.9秒左右。雖然前後200米時間差（200 Diff）3.08秒，但扣掉兩個不順的0.2秒，也逼近理想值2.5秒！真的是太神太神了！！期待他破世界紀錄！！

至於陳傑的「比賽管理」這一項？原本是想分析他2019杜哈最快的那一趟，但可惜網上找不到完整的影片，退而求其次只能用他最近期及完整的影片，是他生涯的第五快，結果如下所示：

這個結果表示陳傑很敢拼！很盡力！起跑前五步花了1.56秒，Warholm花了1.64秒，這並不代表陳傑比較快，起跑重要的是動作完成度，我會猜測陳傑起跑不好，因為這裡有一個很大的問題”a Big～ pro～blem~”（烙一下英文來強調一下）：陳傑的前五步步頻（Stride Rate）3.68竟然比第一個欄的步頻3.66高（可以再上去看看陳天文及Warholm的做比較），然後短短四個欄（H2-H6），步頻就降了0.5，猜測幾個可能原因：1. 起跑動作完成度不高，導致前五步步頻太高，浪費了起跑！2. 加速超過過高的速度巡航！3. 技巧不好，這個後面可以看看他的動作，會耗掉他大把能量，比他預期的還要多很多！

這是個不太好的「比賽管理」，前後200米秒差差了3.93秒，怎麼會這樣？是陳傑速耐力不好嗎？前後差那麼多，所以要好好操他的速耐力！錯！大錯特錯！數字只是告訴我們結果，沒有告訴我們為什麼！事實可能剛好跟你想的完全相反！我慢慢看他的影片，分析到終點前的那一刻，我差點噴血身亡！不是看到精彩的辣妹，而是看到了不該有的東西，我必須要停下筆來出去慢跑透透氣！救命啊！我看到了一個乙組選手的身影！真價看到鬼！（台語）

跑…跑…跑…跑…跑…跑…跑…跑…跑…跑…跑…跑…跑…跑…跑…跑…跑…跑…跑…跑…跑…跑…跑…跑…跑…跑…跑…跑…跑…跑…跑…跑…跑…跑…跑…跑…這時候真的跑就對了…不然會把老鼠…氣鼠………這是我們國家栽培這麼多年的選手嗎？…

好了，讓我平靜一下心情，我們開始來看大家最愛的「A」級選手的「片」子，看裡面男主角的手怎麼勾？喔～不，是腳怎麼跑？

這些角度沒有辦法看太多東西，但還是可以做一些比較，陳天文的擺手稍微溫柔了一點，不知道是習慣還是有什麼顧慮或保留？感覺陳天文起跑可以再有爆發力一點，這樣第一個欄應該可以快個0.15秒！整場「比賽管理」應該會更理想，當然成績就是會更快！Warholm的擺手則是最誇張的，可以在影片中多注意！感覺是刻意伸直大擺手，以獲取最大慣量，這樣做有它的好處在，他的上半身夠壯，核心肯定也沒話講，才能做這樣有點特殊的起跑動作！起跑就是看核心！由手製造大慣量帶動腳產生最大加速度！陳傑擺手感覺還行，但400米起跑，這樣會不會太外八？可以比對一下前面兩位，感覺進步空間還很大！

插播一下，我去叫一下陳傑：「喂～！陳傑！你是要跑去哪裡？再出去就第五道了！是不是太緊張了？下次記得延內線跑！」

接下來這個過欄動作就很細膩了，你可能會看起來差不多，但其實天壤之別！Warholm採用的是「彎膝過欄」，陳天文及陳傑則採用「直膝過欄」（膝蓋到達鎖定），力學上當然是彎膝過欄比較好！「由屁股及下半身領導」整個過欄動作，比較不會有身體往前過度旋轉的問題！直膝過欄基本上就是「上半身領導」整個過欄動作，過欄時會整個上半身往前趴，容易造成往前過度旋轉，但動作比較簡單，當然也是比較慢，所以可以在影片中注意看，陳天文及陳傑的膝蓋會瞬間被拉過直，甚至有點反折！對下欄很不利！

另外看起跳時，Warholm的膝蓋已經拉「超過」水平了，陳天文及陳傑則只是拉到水平而已，因為一般人只會想過欄而已，Warholm身高187cm，三人之中最高的，他如果只是想過欄而已，輕輕抬腿就過了！但他這樣做是為了「下欄」，跨欄最重要的就是下欄！就像短跑一樣，膝蓋拉越高，往下踹越快的道理一樣，可以看觸地瞬間Warholm另一隻腳的位置已經到達很前面了！當然也是搭配他收腿很快！

給各位欣賞一下Warholm的完整過欄，過程中沒有任何停頓或飄移的動作，滯空時間愈短愈好，你在空中除了打小鳥，還能幹嘛？它只會減速，盡快落地恢復速度才是王道！職業水準是沒有在利用停頓或飄移休息的！這也是這種「彎膝過欄」快的原因，一起腿就反彈下腿，「直膝過欄」還要透過腦神經下達命令給屁股下腿！用肌肉的彈性位能反彈，絕對比你用意識控制肌肉收縮來得快許多許多！

陳傑的過欄感覺有點起跳太近，變成跳太高又太飄！下腿收腿有點慢！拖慢整個下欄！看影片多注意就可以觀察到！

然後來到最後關鍵的40米，不管你在前面多會跑，這40米絕對足夠讓你輸掉整場比賽！我看到後面真的是忍不住要噴了……真的要噴了………大噴血！有沒有看錯！竟然跑到外八！然後落地點竟然跑到那麼前面！暈倒！這個動作如果碰到實力差不多的，你就輸掉比賽了！這不是熟悉的乙組選手的身影嗎？我們國家培養了這麼多年是在幹嘛？趕快回去看一下上面分析的資料，陳傑身高181cm，這40米用了17.9步，Warholm身高187cm，用了18.2步，真價是亂跑！（回去看「400米跑法」那篇）

原本想在分析欄間跑，但影片每格畫面只有0.03~0.04秒，這樣的精度不足以分析短跑中細微的關鍵時間，但看動態影片的動作還是可以看出個所以然。大致上，陳天文的動作可以看得出來短跑技巧還行，注意觀察腳步上下垂直之力的差別。Warholm則是已經完全進階到「欄間短跑」的樣子，完全沒話說。陳傑則有待努力，說實話，連短跑的樣子都還要努力！你仔細看一定可以看出差異！短跑是上下垂直之力，不是水平前後之力！我就不在多說，那要把整個短跑說一遍，很多欄架問題都來自於基本的短跑能力及技巧，陳傑的過欄有一半是因為短跑技巧的問題，看最後那令人噴血的動作就知道沒有被雕塑過！或有雕跟沒雕一樣！根本就不是短跑該出現的動作，真的是太令人生氣了！！！選手自己看不到，所以才要教練幫忙看！到底是看到哪裡去了？

複習一下，這個項目最重要的需求：1速度、2技巧、3比賽管理及4速耐力。陳傑前三項都有待努力，陳天文則是前三項獲勝！陳傑這一趟的分析真的是跌破頑童眼鏡，但換一個角度看，以這樣近乎亂跑的方式竟然還可以跑49秒37，速耐力真的很強！陳傑的空間還非常大！前三項做好，一定能輕易地打破陳天文的紀錄！這裡補充說明一下，短跑說的速度，是指「最高速度」，不是100/200/400的速度，不要誤以為400快就代表速度快！那是速耐力！所謂「練速度」是指真的把最高速度提高，不是指練速耐力！

這個項目的世界紀錄保持人Kevin Young（1992，46秒78）說：「他在1988年比賽時沒有任何策略及計畫，只拿到了第四，他跑完後覺得他可以再快更多！所以在1992年時，他準備了比賽計畫及策略，這讓他在比賽時更專注在執行他的計畫！」我不知道陳傑這麼多年來的400欄教練是誰？他的「比賽管理」理想上應該是怎樣？然後你怎麼幫助他達到？然後為什麼可以？邏輯是什麼？無意得罪，只是用來當例子讓400欄教練及選手參考，我們談的是職業水準，不是中學或大學水準，什麼跑就對了，開就對了，這些只能在小池塘欺負小魚，怎麼樣也生不出大魚！

我一個路人甲，算哪根蔥？一直以為我們的「國」訓中心是「國家」訓練中心，不是集我們國家體育界的資源在這邊嗎？但分析完陳傑的例子後，我開始懷疑是「你一國我一國」訓練中心，或是「我們關起門來自成一國」訓練中心，邏輯很簡單，產品會說話，選手的樣子告訴了我們很多事，以現有體育界的生態，門派林立，如果選手有那樣的問題，他的教練肯定是不了解，但能解決那樣問題的教練肯定又不會幫他，幹嘛幫你的選手來打擊我的選手！結果代價就是浪費了選手寶貴的青春，等他到了像頑童阿北一樣的時候，才遺憾沒有機會好好學到該學的東西！

教練畢竟不是萬能，教練說的不一定是對的！只有你自己最瞭解你自己，成功的選手往往是那些不全聽教練的，需要自己判斷什麼是對的！（還有到底什麼是「是」、什麼是「非」！）訓練講究的是方法，沒有在講究「No Pain No Gain」的！看的是邏輯、是統計、是分析！不是看背景，也不是看學歷，更不是看關係！方向對了就不怕遙遠，但怕沒有時間！方向錯了，距離再近都很遙遠！在這種生態下，選手必須自求多福！願天保佑！阿門N次（恩賜）！

以陳傑這樣的例子，國家培育了這麼多年，分析的結果「像」極了一個非常努力的乙組選手，沒人學、沒人教、沒人雕，自己不斷的利用本能辛苦練習或是吃課表，是造就了速耐力，卻錯過最重要的核心技巧及知識，以及被雕塑！實在是令人痛心，好好的一塊料，多少年才能碰到的一塊好料，是有機會變成大魚的，體育界這種自己搞小平台、小池塘，爭小權、奪小利，到底斷送了多少優秀選手的寶貴青春？教練到底是要為自己想，還是要為選手想？然後選手是要為自己跑，還是要為教練跑？

選手顛峰的年齡就那幾年，一晃眼就過去，如果國訓中心真的是「你一國我一國」訓練中心或是「我們關起門來自成一國」訓練中心，這樣的「全國」訓練中心，乾脆民營化改成「堅果」訓練中心，完善的場地及器材（我猜），兼開健身房、保健調理館，三不五時辦體驗營、教練培訓營，還可兼營外租場地，讓企業辦訓練成長營，選手還可以賺外快，提早接觸產業界，累積人脈，觸進全民運動！一入會，送堅果，保健康，賺更多！然後國家再補助一些，不但就業機會增加，也可以集合各方力量協助選手，高手在民間，讓選手自由選擇最有幫助的！奪得世界級獎牌的機會才能大增！帶動全國風氣及水準，用「堅果幫全國」創造多贏的局面！

外國教練說：「要成為最佳的400米跨欄選手必須要具備110米跨欄選手的技巧丶800米選手的速耐力丶400米選手的速度丶禪宗大師的專注冷靜，以及和賽車手一樣的勇敢無懼！同時擁有這樣的組合非常難！除了堅強、不屈不撓的內在精神無法教，其他的元素都可以被培養！」

不要再說黑人天生跑得比較快了，上面的Warholm就不是黑人，來自挪威，不是什麼田徑大國，我們也有優秀的材料，不否認材料很重要，但，不會雕不要怪材料！陳傑的能力絕對不是僅僅現在看到的這樣，以他的條件早該破了大魔王陳天文的紀錄！我的馬越寫越生氣（撐住！沒有大罵髒話，不是「你」的「他」的「馬」，冷靜！冷靜！紳士！紳士！），「堅果」訓練中心大家考慮一下！讚成的＋1！

PS.: 如果分析有誤，還請指正及見諒！體育界的朋友，如果多有得罪，也請見諒！選手的寶貴青春，那是他的生命、他的人生，遠比個人的人情或獎金重要！

PPS.: 說實在，再不要臉again一次，謝謝路人甲這根蔥，不然你可能跑了一輩子或教了一輩子400欄，然後還不知道什麼是真正的400欄！其實筆者想表達的是：「體育不是體育界的體育，而是全民體育的體育，沒有在分甲組乙組的！」