訓練心得／內雙溪古道Trail Run

這天是田中高鐵熱區老司機的越野課的結訓跑 也算是之前三堂課所學的實際運用 上堂課簡介也安裝了建有優秀離線地圖的健行筆記APP 這天學員們最先最重要的功課是離線地圖的使用 畢竟結訓跑的路線靠它辨

2020-06-09 09:20