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訓練心得／內雙溪古道Trail Run

運動筆記 / Jack Kox

從至善路的坪頂圳步道起跑

沿著步道階梯上到登峰圳古道

再一直沿著登峰圳古道

到達溪流處接到內雙溪古道

古道沿著溪流而上

先經過一間古厝

再往上接到另一條內雙溪古道過來的叉路口

繼續往前再到另一個從瑪礁古道過來的叉路口

往上山徑變比較陡峭

沿著路線往上會接到大草原

再到達石梯嶺

沿著步道就會到擎天崗

非常不錯又熱門的路線

#越野大玩咖

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