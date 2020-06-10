訓練心得／內雙溪古道Trail Run
從至善路的坪頂圳步道起跑
沿著步道階梯上到登峰圳古道
再一直沿著登峰圳古道
到達溪流處接到內雙溪古道
古道沿著溪流而上
先經過一間古厝
再往上接到另一條內雙溪古道過來的叉路口
繼續往前再到另一個從瑪礁古道過來的叉路口
往上山徑變比較陡峭
沿著路線往上會接到大草原
再到達石梯嶺
沿著步道就會到擎天崗
非常不錯又熱門的路線
#越野大玩咖
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