賽事心得／跑馬千百回 我卻獨鍾夸父追日跨夜接力賽

2020 CRUFU RUN－北臺灣站 210K

隊名：一直跑 一直痠 一直痠 一直跑 是在哈囉逆

一、1 個人做不到的事，10 個人做到了！

參加夸父追日跨夜接力賽 - 北臺灣站的機緣 ( 推坑 ) 是從跑團認識的跑友開始，當時主辦單位鑒於國內新型冠狀肺炎 (COVID-19) 疫情尚未舒緩，原預定於 4/11-4/12 延至 6/6-6/7，其中有人因時程上的衝突，給了我跑這次接力的機會。

前一晚在鄰近捷運大橋頭站租車地集合後，開往預約位於武荖坑風景區附近民宿，隔日清晨被會場廣播叫醒，現場報到時，看到來自全台各地的跑團，一副躍躍欲試的樣子，也在起點三連拍時，充分展現團隊的創意與特色。

第一天的接力，就在跟隊友不太熟的狀況下開始；在上午10:30 從第 5 棒手上接到拍拍尺，酷熱的天氣已讓前一棒完全熱暈，第 6 棒是兩車交界點，所以與前一台車的 5 位夥伴一起大合照。

被分配到第 6 棒次的我，在賽前非常緊張，擔心迷路，把自己棒次的地圖看了又看，到現場發現大會在岔路及轉彎基本上都有設置螢光指標，瞬間感覺安心許多。

二、感謝神隊友！可遇不可求！

👍 2 車神隊友

🙋🏼‍♀️ 天天：主揪，開朗樂觀，大而化之 ( 少一根筋，咦?! ) 🏃‍♀ 凝聚隊員向心力

🚙 邱哥：能言善道(垃圾話)，幽默風趣 🏃 讓隊友跑步不無聊

📷 小智：默默付出，做得比說的多 🏃 幫隊友拍出美照 / 帥照

✍ 大圓：觀察隊友，寫分享文 🏃‍♀️ 不喜歡造成隊友麻煩

🚙 國安哥：穩重，讓隊友很安心跑 🏃 推薦好餐廳餵食隊友，補好補滿 途中的補給跟加油打氣，都是讓跑者在路上不厭世能繼續跑下去的動力，尤其是跑山路的棒次。

在車上看著其他人跑，除了感受彎度與坡度的升降外，也隨時注意著正在跑的人是否需要補給及指引到正確的路線。

三、印象深刻的接棒點

⛈ 9th -> 10th

第 9 棒開始的雷陣雨，讓小智一直處於被大雨掃射的狀態，直到下一棒國安哥跑完，這波超大雷陣雨才稍微暫緩。

⛰ 19th -> 20th

第 19 棒坡度跟彎道都很驚人，但邱哥不動聲色一路上跑著刷過幾個人，讓人懷疑他剛剛跑的不是有難度的山路上坡路段！下一棒小智開始前，他在車上說：看第 20 棒爬升坡度會是先上坡一小段後就下坡了，要邊聽音樂邊輕鬆的跑下坡。 換棒後，其他人在車上明顯感受到「這一小段」既不短也不緩，大家面面相覷，因為這一點也不輕鬆啊！不過補給車在 2k 後才看到小智，不約而同的驚嘆：他也跑太快了吧！

⛰️ 27th -> 28th

經過 3-4 小時的短暫睡眠後，第 27 的極難棒都是上坡路段，不意外一路都是男跑著，小智也在其中，速度也一直保持跑著，好加在天空的雲層逐漸加厚，比較沒那麼曬。

第 28 棒櫻木花道下坡，途中會有狗主動來打招呼的狀況(被狗追)，好加在我們的補給車是停在有很多狗狗的區域，讓跑者可以無後顧之憂的跑下去。不過，其實狗狗們是警戒性較高，吠叫的虛張聲勢成分居多，邱哥出於友善的餵食麵包示好，牠遲疑一下之後，就吃下去了！

四、原來跑步可以很開心，可以很歡樂！

之前參加的路跑都是一個人固定長度的公里數，不外乎 10k、21k、42k，所以多人接力是我的初體驗。

在不追求速度、時間，只需享受跑步時的氛圍下，雖然路上可能只有你在跑，但知道補給車會在前方等著，心裡踏實的跑著每一步。

途中會有其他隊伍補給車經過大聲的加油打氣與隊友三不五時冒出的「你超速囉！要開罰單！」、「說好的慢慢跑呢！」及對別的隊伍跑者大喊「跑起來！跑起來！」，真心覺得跑步原來也可以很開心，可以很歡樂！

五、大圓的棒次分享

🏃‍♀️ 第 6 棒 烏石港 109.6.6 10:34

總距離：6.77 km，總爬升：18.85 m

從跑完熱暈到斷片的大智哥手上接到拍拍尺，因這棒在跑的時間點接近中午，除了熱之外，還非常曬，戴了太陽眼鏡上場，不過途中一直滑動，就放棄戴著跑。在隊友約每 2k的補給下，順利交棒給下一棒 - 天天。

🏃‍♀️ 第 17 棒 野柳 109.6.6 19:48

總距離：6.78 km，總爬升：39.61 m

從國安哥手上接棒，因平日晚上有夜跑的習慣，所以晚上的溫度與跑感並不陌生，加上這段路較複雜，加上深怕跟丟會迷路的狀況下，中途僅補給一次後，就沿路跟著前方可見的跑者直到交棒區給下一棒 - 天天。

🏃‍♀️ 第 29 棒 往淡水市區 109.6.7 07:38

總距離：8.61 km，總爬升：80.40 m

從三芝櫻木花道連續下坡過來的天天手上接棒，這棒主要是從山區跑往淡水市區，所以坡度是上上下下，也換了小飛馬 37 跑，中途有去 7-11 小解，補給 3K、3K、1.5K，在第 3 次 1.5k 補給時，腦中迴盪邱哥說的「小飛馬，飛起來！」不小心越跑越快，直接到交棒區給最後一棒 - 國安哥。

六、幕後花絮

▼第 1 棒：

別隊視角：大哥，要跟好喔～

強哥：看著越來越小的背影離我而去～

照片來源：Lucas Wu

▼第 5 棒：跑到熱暈斷片的大智哥，途中出現一小段邊跑邊拉二胡動作，但本人表示完全沒印象！

照片來源：Chenchih Huang