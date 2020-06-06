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訓練心得／放鬆與用力之間 鍛鍊跑者的「剛性」

運動筆記 / 跑步學堂

「跑步時的彈簧效應」 下肢剛性是有益於將地面的反作用力轉化成推動前進的力量。（圖片來源：跑步學堂）

跑步跟走路最大的差別在於，跑步總是不停的騰空、不停的落地。跑步在落地時要承受的重量最高可達體重 3 倍。因此下肢剛性（stiffness）不足時，就像避震器太軟的車子。落地時身體重心大幅度的上下晃動，影響跑步的經濟性。

『肌肉用力都是意志控制的...嗎？ 』

肌肉用力、或不用力並非都是意識控制的結果

與人握手時彎曲手指、關閉電燈開關等彎曲、碰觸的動作屬於主動用力。而走路與站立時，為了避免跌倒雙腳「自動」的用力支撐，不需要意識控制的屬於被動用力。

像伏地挺身時，如果全身完全不用力，就會只是攤在地上。除了雙手往前推的動作是意識控制的以外，為了支撐身體，全身上下有許多肌肉也正在用力。不只是手臂，核心與下肢也正在用力撐住軀幹，所以不是每一個肌肉用力都是意識控制的。

真正要訓練的是「動作」，而非特定的肌肉

跑步雙腳騰空時，大部分的肌肉會自動放鬆，因為這時候重量已經不在腳上了（失重），不再需要用力支撐。落地時，下半身的肌肉會同時一起動作：阻止踝關節、膝關節與髖關節繼續彎曲。

全部肌肉同時減緩落地或放慢踝關節、膝關節與髖關節的屈曲，是煞車也是減緩落地的衝擊。這個動作不需要意識控制，是「被動」的動作。如果刻意騰空時先用力繃緊肌肉等落地，會使反應變慢並且增加觸地時間。

（附帶一提，騰空與落地、放鬆與用力的程度是相對的，在跑步過程中肌肉不會有百分之百完全放鬆的時候。）

訓練支撐的動作：

蹲系列動作：深蹲、側蹲、弓步蹲、後腳抬高蹲

彈跳動作：跳繩、跳箱、換腳跳、單腳跳（hop）、蹦跳（skip）、側向跳

跑步需要適度的下肢剛性，才能夠有好的表現。（圖片來源：跑步學堂）

責任編輯：跑步學堂

文章授權：Amos陳士登 教練

更多跑步課程訊息，詳見跑步學堂官方粉絲頁。

＊跑步知識 盡在運動筆記＊

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