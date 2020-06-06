賽事心得／跑馬千百回 我卻獨鍾跑在幸福豬年

2019尾聲，正值跑馬巔峰時期，想在豬年留下不一樣的紀念，因此報名了北港馬拉松，當時都在練跑半馬的我一心很想要全馬的完賽獎牌，邀約夥伴參與全馬賽事，這樣一來在屬於我的豬年就會有兩隻不一樣的豬獎牌，可惜夥伴因多方面考量而婉拒我的邀約，就在北港馬前一晚，夥伴拿出參賽號碼布與裝備時，我才一臉驚嚇的說：「你怎麼會有號碼布」，原來夥伴想給我驚喜，把我想要的完賽獎牌當成聖誕節禮物送我，殊不知驚喜變驚嚇，不對～應該說是感動才對，夥伴的浪漫始終與他人不同，但我喜歡。

北港馬當天溫度很低，但我的心很暖，因為我知道四個小時後，會拿到你努力為我得到的豬獎牌，果不其然，你也在預計時間內完賽，這一次換我在終點等你，即使耗盡所有力氣完賽，也捨棄頒獎典禮，只為了親眼見證你為我努力的模樣，看見你滿身汗水卻面帶著微笑進終點，我已心滿意足，比起拿到分一，這別具意義的完賽豬獎牌更值得紀念，因為這是你為我而跑的，不知道還會不會有下一次，但我知道只要我開口，你會願意再為我跑一次對吧～😜

這一路有你相隨，是最溫暖且幸運的事，謝謝你對我的付出，始終在我身後默默當我強而有力的後盾，陪伴我參與任何賽事，因為有你才會有現在更好的我，這些過程因為有你同行而更加美好，未來還要一起相互扶持挑戰突破不一樣的可能。

如果說，跑馬這兩年的日子，令我最深刻且難忘的事，我會說：「2019年北港馬」夥伴為我跑的豬獎牌，那是屬於我們愛與幸福的象徵♡

#與大家分享跑者情侶之間的愛情故事・ω・

#礙於考量就不放上與夥伴合影，留給我們自己放閃～