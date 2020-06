賽事心得／跑馬千百回 我卻獨鍾不是柏林馬的柏林滿月馬

2018/7, 8 兩月因緣機會在德國柏林【琴跑書畫】兩個月,白天起床就是在住處內健身或外出練跑,午後至傍晚到近市中心的街頭 Busking(自彈自唱街頭表演)。 演出結束後,拿著表演收到的小費去吃晚餐,和去超市買食材。 然後提著樂器、設備返回住處,再去河畔邊跑,日復一日。

由於預計僅在柏林停留至 8/31,之後就飛往香港,繼續街頭表演和跑步,因此早已確定跟9月初的柏林馬無緣。 於是自己開始在德國的跑團和跑步相關的網站上,開始搜尋全馬以上賽事,期盼至少能於柏林完成首場海外馬。

最終找到一個八月最後一個周末的賽事: 5. Berliner Vollmond-Marathon(第五屆柏林滿月馬拉松)。 這個幾乎沒有當地人以外的跑者知道的半自助賽事,加上其為私人機構舉辦,工作人員也多是志工。

我相信自己甚至可能是第一個參與此場賽事的臺灣跑者吧!? http://vollmond-marathon.etzrodt.in/

然其網站只有全德文,報名僅接受郵局臨櫃現金轉帳。 在下於出國前幾個月,僅在Youtube上看著一位德國教師用英文教學德語來自學,深怕自己忽略比賽規則的重要事項。 遂請教來自奧地利的室友,請其用英文大略解釋比賽中特別需要注意的事項給在下。

千辛萬苦終於能完成報名,內心十分亢奮。 因前一個月報名在柏林市區的Adidas Runners City Night (10 KM),僅僅是因為起跑前的大雨就現場臨時取消了。 對於首次報名的海外比賽就取消,真的非常好運。

Berliner Vollmond-Marathon(柏林滿月馬拉松)賽事當日官方記錄以柏林市中心西北方近Zitadelle Spandau 的Zeltplatz Saatwinkel 營地作為起終點,繞Tegeler See環湖跑一圈,總共約42.5 KM。 17:00起跑,23:00關門,限時6小時。

唯一的問題是,八月底的中歐,大概20:00天色就開始暗了,21:00日落天黑。 此路線多在森林及湖邊,幾乎沒有路燈和光線的地方。 因此比賽規則規定必須準備頭燈,且最晚須於20:30開啟。 雖然此場比賽以滿月及賞月為名,但還是希望能在天黑前完賽,也就是必須sub 4。 而且自己在完賽後,還得跑步回家,當天的目標就是完賽全馬42-43K + 往返賽場7-8K = 50K。當天下午兩點出發跑到起點中途,又遇大雨,心想該不會又會因為下大雨取消。 幸好後來太陽還出來了,但溫度倒是降了不少,入夜後風大,八月的柏林約15℃,非常適合跑步的溫度。

跑往起點的樹林

提早了兩小時到會場領取號碼布,和聽工作人員解析路線。 難得見到同為東方面孔的泰國跑者,及其友人來自法國跑者,分別是他們的初馬與初半馬。 互相打氣,希望都能夠全馬sub 4;半馬sub 2。

但此場比賽若在臺灣,應該是算半自助的超馬吧。因為全程除了每6-8K 的補給站有工作人員,其餘全靠使用噴漆、粉末在地上作記號,或在樹上繫緞帶指示全程路線方向。大原則就是,逆時針環湖一周,因此只能自己多加注意左手邊,且一直能看得到河。中途就因為標示不清,和漏看到了指示,一路往錯的方向跑。 幸好後面的跑者很好心的大叫提醒,不然不曉得是不是會因為在森林迷路,跑到隔天日出還沒到終點。由於怕比賽當天會找不到起點,因此前一個禮拜也已經先特地跑到起點查看,來回剛好接近半馬,亦作為最後一次賽前長距離練習。 但以跑半馬練全馬賽真的是非常不足。

繞Tegeler See環湖一周的路線很有特色,中間經過森林、湖邊、陸橋、沙灘,因此也跑過泥土、沙地、碎石,柏油、木棧道。

這就是海邊的沙灘,沙質軟到跑過基本鞋子也陷下,鞋內都會進沙,感覺彷彿有人抓著自己的腳。

中間經過非常多的橋,有些甚至像是快速道路:

夏夜的晚間七點多,天還是挺亮的:

30K 開始進到山中的叢林:

八點之後,日落得非常快

跨湖橋也是路線

和幾位配速相近的跑者邊聊邊跑,直到接近最後的7-8K,視線已經非常不清楚。 且全馬參賽跑者總共大概只有70-80位,隨著里程愈來愈長,常常是前後都看不到任何人的狀況。

邊趕路邊賞夕陽:

天快黑了,接下來的路線又是海邊沙灘,很快就沒有燈光

開賽三小時初跑到38 K,中歐時間20:43,天已全黑,開啟頭燈。 已是伸手不見五指,前後皆無人,獨自在海邊的叢林裡奔跑。

最後不到1K,居然還沒回到柏油路面上,心裡已經非常確定絕對是超馬了。 內心興奮雀躍,確認完賽跑回家絕對超過50K。

讓我回憶到了去年初的鎮西堡100K最後20K的景象。 最後的5K,基本上都是摸黑跑,不停地留意方向記號指示,也是別有一番樂趣。原先賽事指示全馬路線全程42.52K,因為中途的迷路,多跑了將近1K,進終點已經43K。 最終依然沒有sub 4,但至少也將兩年前在田中馬的全馬PB 推進了約莫十分鐘,且此場比賽中途許多上坡上橋。

完賽獎牌是小朋友燒陶製成:

這兩個月近乎天天練跑,平均月跑量200K,最顯著的效果大概就是,當天跑完50K後,隔天沒有什麼痠痛和鐵腿。

隔天和兩位跑者相約公園市集野餐彈唱,彷彿看到了過去的自己,第一次完賽太魯閣初馬的隔天變老人一般。

能在離開這個城市前的最後一周用跑的感受,留存在心中,非常難能可貴。【琴跑書畫】

三元素

音樂:Singing and Guitar繪畫:Drawing, and the Written Works (Calligraphy)跑步:Marathon, Ultra-Marathon, and Workout

Vocalist, Guitarist, Illustrator & Marathon Runner一位駐唱歌手/吉他手,隨興插畫/書法,亦是一位馬拉松/超馬跑者。【琴】中、英、日、粵語結他自彈自唱【跑】半程、全程、超級馬拉松【書】小楷書法、硬筆【畫】壓克力、原子筆、(色)鉛筆插畫

坦白說,真的是沒有一天不想偷懶…。每日收工後,在房間內的每個健身動作之間的短暫休息中,直接累到躺在地上睡著,不知經過多久再驚醒,也是時常發生。 但還是幾乎天天都會做完。漸漸地,在路跑、馬拉松賽事中,偶爾能幸運上了凸臺。駐唱和其他演出的機會也開始增加了,也更游刃有餘。

想做的事情如此多,卻都無法割捨琴跑書畫任其一 ,只好邊跑邊唱,甚或邊跑邊自彈自唱了。 就看有沒有心,和是不是真的夠堅韌而已。

駐唱、婚禮表演、手繪、書法、馬拉松:

