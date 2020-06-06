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賽事心得／跑馬千百回 我卻獨鍾不是柏林馬的柏林滿月馬

運動筆記 / 琴跑書畫

2018/7, 8 兩月因緣機會在德國柏林【琴跑書畫】兩個月，白天起床就是在住處內健身或外出練跑，午後至傍晚到近市中心的街頭 Busking（自彈自唱街頭表演）。　演出結束後，拿著表演收到的小費去吃晚餐，和去超市買食材。　然後提著樂器、設備返回住處，再去河畔邊跑，日復一日。

由於預計僅在柏林停留至 8/31，之後就飛往香港，繼續街頭表演和跑步，因此早已確定跟9月初的柏林馬無緣。　於是自己開始在德國的跑團和跑步相關的網站上，開始搜尋全馬以上賽事，期盼至少能於柏林完成首場海外馬。　

最終找到一個八月最後一個周末的賽事： 5. Berliner Vollmond-Marathon（第五屆柏林滿月馬拉松）。　這個幾乎沒有當地人以外的跑者知道的半自助賽事，加上其為私人機構舉辦，工作人員也多是志工。

我相信自己甚至可能是第一個參與此場賽事的臺灣跑者吧！？ http://vollmond-marathon.etzrodt.in/

然其網站只有全德文，報名僅接受郵局臨櫃現金轉帳。　在下於出國前幾個月，僅在Youtube上看著一位德國教師用英文教學德語來自學，深怕自己忽略比賽規則的重要事項。　遂請教來自奧地利的室友，請其用英文大略解釋比賽中特別需要注意的事項給在下。

千辛萬苦終於能完成報名，內心十分亢奮。　因前一個月報名在柏林市區的Adidas Runners City Night (10 KM)，僅僅是因為起跑前的大雨就現場臨時取消了。　對於首次報名的海外比賽就取消，真的非常好運。

Berliner Vollmond-Marathon（柏林滿月馬拉松）賽事當日官方記錄以柏林市中心西北方近Zitadelle Spandau 的Zeltplatz Saatwinkel 營地作為起終點，繞Tegeler See環湖跑一圈，總共約42.5 KM。　17:00起跑，23:00關門，限時6小時。

唯一的問題是，八月底的中歐，大概20:00天色就開始暗了，21:00日落天黑。　此路線多在森林及湖邊，幾乎沒有路燈和光線的地方。　因此比賽規則規定必須準備頭燈，且最晚須於20:30開啟。　雖然此場比賽以滿月及賞月為名，但還是希望能在天黑前完賽，也就是必須sub 4。　而且自己在完賽後，還得跑步回家，當天的目標就是完賽全馬42-43K + 往返賽場7-8K = 50K。當天下午兩點出發跑到起點中途，又遇大雨，心想該不會又會因為下大雨取消。　幸好後來太陽還出來了，但溫度倒是降了不少，入夜後風大，八月的柏林約15℃，非常適合跑步的溫度。

跑往起點的樹林

提早了兩小時到會場領取號碼布，和聽工作人員解析路線。　難得見到同為東方面孔的泰國跑者，及其友人來自法國跑者，分別是他們的初馬與初半馬。　互相打氣，希望都能夠全馬sub 4；半馬sub 2。

https://photos.app.goo.gl/VKt8LZP4C4iWhZGm9

https://photos.app.goo.gl/2ooqtozkyT8eeA2V9

但此場比賽若在臺灣，應該是算半自助的超馬吧。因為全程除了每6-8K 的補給站有工作人員，其餘全靠使用噴漆、粉末在地上作記號，或在樹上繫緞帶指示全程路線方向。大原則就是，逆時針環湖一周，因此只能自己多加注意左手邊，且一直能看得到河。中途就因為標示不清，和漏看到了指示，一路往錯的方向跑。　幸好後面的跑者很好心的大叫提醒，不然不曉得是不是會因為在森林迷路，跑到隔天日出還沒到終點。由於怕比賽當天會找不到起點，因此前一個禮拜也已經先特地跑到起點查看，來回剛好接近半馬，亦作為最後一次賽前長距離練習。　但以跑半馬練全馬賽真的是非常不足。

繞Tegeler See環湖一周的路線很有特色，中間經過森林、湖邊、陸橋、沙灘，因此也跑過泥土、沙地、碎石，柏油、木棧道。　

這就是海邊的沙灘，沙質軟到跑過基本鞋子也陷下，鞋內都會進沙，感覺彷彿有人抓著自己的腳。

中間經過非常多的橋，有些甚至像是快速道路：

夏夜的晚間七點多，天還是挺亮的：

30K 開始進到山中的叢林：

八點之後，日落得非常快

跨湖橋也是路線

和幾位配速相近的跑者邊聊邊跑，直到接近最後的7-8K，視線已經非常不清楚。　且全馬參賽跑者總共大概只有70-80位，隨著里程愈來愈長，常常是前後都看不到任何人的狀況。　

邊趕路邊賞夕陽：

天快黑了，接下來的路線又是海邊沙灘，很快就沒有燈光

開賽三小時初跑到38 K，中歐時間20:43，天已全黑，開啟頭燈。　已是伸手不見五指，前後皆無人，獨自在海邊的叢林裡奔跑。

最後不到1K，居然還沒回到柏油路面上，心裡已經非常確定絕對是超馬了。　內心興奮雀躍，確認完賽跑回家絕對超過50K。

讓我回憶到了去年初的鎮西堡100K最後20K的景象。　最後的5K，基本上都是摸黑跑，不停地留意方向記號指示，也是別有一番樂趣。原先賽事指示全馬路線全程42.52K，因為中途的迷路，多跑了將近1K，進終點已經43K。　最終依然沒有sub 4，但至少也將兩年前在田中馬的全馬PB 推進了約莫十分鐘，且此場比賽中途許多上坡上橋。

完賽獎牌是小朋友燒陶製成：https://my6.raceresult.com/82649/results?lang=en#1_E19CE0

這兩個月近乎天天練跑，平均月跑量200K，最顯著的效果大概就是，當天跑完50K後，隔天沒有什麼痠痛和鐵腿。　

隔天和兩位跑者相約公園市集野餐彈唱，彷彿看到了過去的自己，第一次完賽太魯閣初馬的隔天變老人一般。

能在離開這個城市前的最後一周用跑的感受，留存在心中，非常難能可貴。【琴跑書畫】

https://www.facebook.com/MarathonMusiker

Youtube: http://www.youtube.com/channel/UClguV4bBzI5uCLnJhuQxbeA/videos

三元素

音樂：Singing and Guitar繪畫：Drawing, and the Written Works (Calligraphy)跑步：Marathon, Ultra-Marathon, and Workout

Vocalist, Guitarist, Illustrator & Marathon Runner一位駐唱歌手／吉他手，隨興插畫／書法，亦是一位馬拉松／超馬跑者。【琴】中、英、日、粵語結他自彈自唱【跑】半程、全程、超級馬拉松【書】小楷書法、硬筆【畫】壓克力、原子筆、(色)鉛筆插畫

坦白說，真的是沒有一天不想偷懶…。每日收工後，在房間內的每個健身動作之間的短暫休息中，直接累到躺在地上睡著，不知經過多久再驚醒，也是時常發生。　但還是幾乎天天都會做完。漸漸地，在路跑、馬拉松賽事中，偶爾能幸運上了凸臺。駐唱和其他演出的機會也開始增加了，也更游刃有餘。

想做的事情如此多，卻都無法割捨琴跑書畫任其一 ，只好邊跑邊唱，甚或邊跑邊自彈自唱了。　就看有沒有心，和是不是真的夠堅韌而已。

駐唱、婚禮表演、手繪、書法、馬拉松：

https://youtu.be/7Dux3gshZ5w?t=1104https://goo.gl/tk9ezWhttps://goo.gl/81LmU1

田中馬
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