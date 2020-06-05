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訓練心得／三峽安坑環形越野跑23KM

運動筆記 / 豹大王

週末在安坑的老家上山小跑，規劃了一條環狀路線，順便測試一下 osmo action在越野跑時的防抖效果。

可能因為交通不便，除了獅頭山外，山上幾乎很難遇到他人。很多的路徑都保留著原始的樣貌，而最近連日的雨，也讓路況變得特別濕滑，增加了下坡的難度也降低了不少速度。

途徑麒麟山、竹侖山、竹坑山、獅子頭山、粽尖，最後5小時完成23K1500爬升。個人感覺，雖然有要攀繩之處，但整體難度不高，如果不迷路，應該4小時內可以完成。下次想繼續往熊空山方向前進。

第一次使用的水袋會漏水，還有遇到一公尺長的小青應該是兩大驚喜了🙃至於osmo action ，感覺還是需要一個固定於胸前或頭上的載具去發揮其拍攝效果，手持或夾著比較適合徒步的人。

完整記錄在影片中～

越野跑

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