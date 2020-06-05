賽事心得／跑馬千百回 我卻獨鍾波士頓馬拉松
今年，因為新冠病毒來攪局，使得全世界的重要體育文化活動幾乎全部停擺，也讓我特別懷念起令我刻骨銘心的波士頓馬拉松。
當年，由中華民國長跑協會出面組隊，由素有馬拉松長青樹稱號的郭宗智老師領軍，郭老師也是我國參加波馬最佳成績紀錄保持人。行前，還邀請紀政姐在國父紀念館授旗誓師，場面盛大感人，參賽人數也由以前的個位數，首次突破二位數的51人。
波士頓馬拉松是歷史最悠久的馬拉松，也是全世界馬拉松跑者所追求的最高殿堂，身為素人跑者的我，跑齡雖然來到24年了，但是年紀也已經來到59歲了，一路跑來更只是土法鍊鋼的缺乏教練指導，能夠達到BQ順利參賽，真是要謝天謝地啊！
在郭老師的帶領之下，大家心裡多了一分踏實與安全感，在賽前幾天，郭老師也會在清晨帶領大家熱身與練跑，調整時差與體能，每個人都希望有最佳的表現。
比賽當天，大家先集體到終點處報到與安檢，隨後便搭大會安排的「校車」前往42公里外的起跑點小鎮分批起跑，我們都由衷佩服大會的規劃與執行能力，他們能在最短的時間內，準時的將三萬多名選手運送到起跑點，而且是有條不紊井然有序…。
在整個賽程中：
1、賽道是完全淨空的。
2、上百萬民眾夾道加油吶喊。
3、賽道上的選手全都是高手。
4、隨便一位阿公阿媽都可以跑贏你。
5、通過衛斯理學院的吶喊隧道才知道自己是有色無膽的。
6 、馬拉松跑者一生一定要朝聖的賽事。
7、完賽後會走路有風尊榮一輩子。
8、我是撐著國旗哭著跑進終點的。
要特別感謝：
1、自己：跑完波士頓馬拉松，我終於知道自己是多麼勇敢，也證明了心在那裡腳步就會跟到那裡。
2、外交部駐波士頓代表處：感謝您們的接待與照顧，尤其是在終點前400公尺的遞交國旗壯舉，讓我們有機會為國爭光。
3、柏克萊商會：您們的晚宴招待，那隻又肥又大的波士頓大龍蝦，讓我們吃在嘴裡，甜在心裡，永遠記在腦海裡。
4、2016波馬班班長張蔭富與全班同學：富哥的犧牲奉獻與同學們的革命情感，令人永生難忘。
5、我的特助女兒妙君的辛苦報名、帶路與一路的服務。
如果，你問我跑馬千百回，最難忘的賽事是那一場，我會毫不遲疑的回答：波士頓馬拉松。我由衷希望疫情趕快過去，讓全世界的體育文化活動趕快恢復舉辦，當然；也希望您也正在準備前進波馬的路上了！
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