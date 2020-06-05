賽事心得／跑馬千百回 我卻獨鍾SEIKO路跑

跑出SEIKO路跑的PB

2016、2017、2018連續三年參加九月初辦理SEIKO SUPER RUNNER 城市路跑，好的馬場值得你跑三次，跑三次，跑三次。

2016年剛接觸路跑活動不久，第一次鄰居的邀約，那時大多參加竹苗附近的路跑比賽，很少到臺北參加這種大型的路跑，於是就一起報名參加，鄰居帶著兒子參加3k親子組，我報名12.5k挑戰組。

2016年和鄰居一起報名SEIKO SUPER RUNNER 城市路跑

第二次就自己報名參加，而且還報名了SEIKO x ASICS 精準訓練營，透過專業的教練提升自己的能力。

參加SEIKO x ASICS 精準訓練營

第三次不但自己報名，還抽中「京站X SEIKO！Super Runner奔跑吧！百人糰兒」的活動，老婆和女兒很幸運的抽中愛海洋組3k的名額，變成一次親子路跑。

全家人一起參加SEIKO路跑

賽道平緩 補給簡單

從總統府出發，凱達格蘭大道接仁愛路，左轉金山南路上新生高架道路，到過圓山大飯站後折返。賽道平緩，除了上下高架及處折返前後有緩緩的上下坡，幾乎都是平平的道路。

路協辦的活動，最少有基本的水和運動飲料，不用奢望太多。

精準訓練營

為了提升跑者的能力，SEIKO還在辦理三次的訓練營，透過專業的教練更瞭解跑步的技巧，從暖身熱身開始伸展筋骨、動態馬克，訓練協調性、配速訓練、跑姿糾正，最後收操，PNF本體感覺神經肌肉誘發術，最大限度的加壓，有效的肌肉放鬆。最後一次的移地訓練，跟著配速列車，實際配速跑。

2018年三次的精準訓練營，最後一次移地訓練

三次的訓練營時間雖然短暫，卻有顯著的進步，特別是在態度及心裡層面的增強，透過專業的教練，瞭解跑步的技巧，只要適時的放鬆或身體擺動，能達到事半功倍之效。

盡心竭力

2016年當時沒有規律的訓練，月跑量也少的可憐，加上肌力不足，跑者膝上身，跌跌撞撞的報了很多比賽，跑完至少都要休一個星期，等傷好了再繼續訓練報比賽，這樣一直循環不斷的輪迴。

第一次參加SEIKO路跑，當時的配速也沒有很快，七分速左右在前進，只覺得很多人一直超過我，一直被刷卡，不管男女老少、高矮胖瘦，而我只是依照自己的配速，偶爾還停下來走，想快也快不了，下了高架，回到仁愛路，感覺終點好遠，最後花了1：30：26。

12k處，快到終點了，累了休息一下順便拍個照

精求益精

2017年三月，在一次半馬又中箭(跑者膝ITBS)，跑了不到10k發作，當步兵完賽，一邊步行一邊思考，難道我只能這樣嗎？決定砍掉重練，加入跑團，由資深的跑者帶領，從核心肌群開始從始，加強四頭肌及大臀肌，棒式、深蹲樣樣來，偶爾加入交叉訓練騎騎單車，也報名SEIKO的訓練營。為了測試自己半年來訓練的結果，再次報名SEIKO城市路跑，這次設定六分速完賽，預計75分完成，也就是1時15分。

加入226強風吹拂跑團

再次站在總統府的凱達格蘭大道上，回想半年來的訓練歷歷在目，晚上的核心、假日的晨跑，在腦中一閃而過，氣笛聲一響開始比賽，跟大家一起跑出去，上高架後人潮才比較散去，沒多久看到圓山大飯店，折返點快到了，下高架回到仁愛跑，看到景福門終點到了。設定的目標沒達成，慢了1分半，但比去年快了14分。

比2016年快了了14分

再創佳績

2016素人跑者，跑跑走走到終點，2017砍掉重練，創PB卻沒達到自己預設目標，2018捲士重來，這次設定1：10，為了達到這個目標，提高月跑量，之前月跑量大約70k上下，提高至100k，透過線上比賽來要求自己，連騎單車也破百、破兩百。

月騎量破二百，但卻摔傷

再次參加SEIKO的訓練營，心態及觀念上再次提升，無奈比賽前半個月騎車摔傷，連參賽都岌岌可危，本來要把目標下修，能完賽就好。

第二次參加精準訓練營

比賽開始後跑了2k花了十分多，狀況還不錯，陰雨的天氣也適合，5k花了25分多，折返點過後，離本來預設的目標又進了一步，回程配速有掉了一點，甚至配水嗆到，還好都及時回穩。

在陰雨天氣下跑步，照片來源：攝影師徐拔

下高架回到仁愛路11k花了一小時，心裡己經知道可以達到自己的目標，過了景福門，衝過終點，按下手錶，達成目標，還快了2分多鐘，破了這場賽事的個人PB。

素人跑者vs.市民跑者

剛接觸路跑時沒有規律的練跑，以為只個跑個步而已，跑步小時候就很會跑了，從國小到大學參加過無數次的100公尺比賽，但是路跑不像短距離賽跑。重練以前月跑量不到70k，重練之後成績進步了，月跑量提高到100k，規律的練跑，加入跑團，參加團練，現在月跑量維持在120k。

每天運動已成了習慣，下班後要跑那條路線，還是去運動場繞圈圈，不要說沒時間運動，利用接小孩的空檔、出門倒垃圾時溜出去跑步、跑步去繳個帳單，都可跑個1k、2k不無小補。

參加三次的SEIKO精工城市路跑，讓我從一個跑太差沒臉見人的素人跑者，變成有運動習慣的市民跑者，從1小時30分到1小時16分，再到1小時7分，花了三年，進步了23分。

沒臉見人的素人跑者