賽事心得／跑馬千百回 我卻獨鍾鐵道馬接力賽

「編號170隊伍請準備接棒」「靠杯~怎麼這麼快，幹~我還沒準備好啦!!!」原本還在聊天拍照的我，聽到大會廣播嚇得匆匆忙忙擠進滿是人群的接棒區，從神隊友手上套上接力環，心跳直上170，腦袋一片空白，也忘了怎麼跑步，只知道要趕快往前衝，團隊接力賽事攸關整個團隊成績，我必須認真，拿出測五千的「心態」，在爆心跳的邊緣死命的撐著，身體在痛苦著，鬥志在燃燒著，心情在雀躍著，感覺背後有股強大的力量趨動著自己一直向前，是呀，這不就是人生嗎？痛苦的快樂著活著，外在環境再惡劣，保持心情愉快，相信隊友們的支持與鼓勵，無懼，再撐住，無畏，再向前，直到交接給下一棒之前絕不放棄，拿出最好的自己，榨乾最後一絲力氣，使命必達完成任務！

鐵道接力不同於其它類型的接力賽，它...很難跑，除了每一棒距離長短不一，因為是沿著鐵道站與站之間跑著，上下起伏的坡很多，必須要依隊友們的專長及能力分配棒次，當然如果純粹去看風景的話，只要最長的第二棒(15K)有人認領，那其它棒次就好辦了...XDDD。

接力賽好玩是因為不是一個人跑，而是一群人跑，團隊合作也是很講就的，賽前組隊，成立LINE群組，分配棒次，討價還價，任務分配，預想配速，假鬼假怪，路線堪查，打預防針，賽前合照，賽中拼命，賽後聚餐，三杯下肚，意猶未盡，來年再報。