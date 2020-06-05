賽事心得／跑馬千百回 我卻獨鍾田中馬

對於跑馬 説真的 我還是小菜鳥一只！

但是在2019年 參加一件讓我永生難以忘懷的紀念馬 就是“田中馬拉松初半馬訓練營”！

很幸運的被徴選上當學員 經由3個月的每日自己課表操作及每星期日的團練受訓，終於在2019年11月13正式參加得來不易的田中馬馬拉松比賽！

賽事前 教練該叮嚀的都説了！ 比如説早餐不要吃自己以前沒碰過的食物 或幾個跑步時該注意的動作及心態！

於是 一大早去到會場後 嚇到！

人滿為患 整個運動場 都是滿滿滿的人

！就連賽事已經開始了 也得等待前面的跑者先出發才能往前跑啊！

過不其然的 3公里處的補己就來到了，

當然要進去好奇一下都是些什麼食物，水 水果 運動飲料 糖果 餅干 ....

！補己好之後 我也因為人潮太多 就跟同學失散了！

其實 當下心裡好害怕 因為周邊都是不認識的跑者們 再看見大家身旁幾乎都有伴跑著 我的心情 霎那變的低低的....

不過 再調適一下就好了 心裡一直對自己喊話説 今天妳就開始學著獨立啊 以後沒有伴妳還是得自己跑呀！

於是 我真的自己跑半馬回來了欸！

天兵的我 一直覺得 田中馬拉松只要在時間內完成回來就好 孰不知 每個跟我同期的同學們各各都是背水一戰的 ，非常努力的一直衝回終點線！

賽後分享會才知道 原來 每個補己都不一定要進去交關 ！盡量縮短跑步的時間！

但是 我每一個補己都是必進去“補”

一下再跑，沒補到也好奇大家在圍觀這攤是什麼好料的 ！

沿途真的是吃吃喝喝 又在回程鎮上路線上 開心的跟每個為我加油的人擊掌 或點頭或微笑説謝謝！心裡想著 喔！！！原來這就是名不虛傳的田中馬的熱情呀！

補到後面 終於進終點了！

也在賽事的壓線時間點到達！

教練亦也不離不棄的在終點等我回來！給我一個大大的擁抱鼓勵！

雖然 後來才知道 原來 我是訓練營中最後一個跑回終點的！可是 我真的跑的很開心 也吃的很高興呀！

我 不把比賽當比賽！

只求能平安完賽！無傷進終點！

謝謝

那個夏天的尾巴！

那個2019的田馬營！

那個一起訓練流汗的美好！

那個總是跑在團體後面的阿姿！

還有 親愛的教練同學們 我永遠記得

我們曾一起跑過喲！