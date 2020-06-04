訓練心得／埔里-武嶺 徒步往返106公里

35歲也不小的年紀了，今年就送給自己一個難忘的生日禮物。希望當大家坐車經過這，全台最美最高的公路時會想到，也曾有個無聊男這樣跑上來又跑下去。

清晨近3點從埔里地理中心碑出發。

一路上路燈並不多，但這路線對住埔里的我並不陌生。

到人止關約18公里，一路緩上坡，不算難跑。

上到霧社只要數5個大彎就到，然後再跟莫那頭目說聲早安。

約5點在霧社的便利商店用過早餐，這一路的超商算多，很適合拿來做補給站。

從霧社上到清境的這段爬坡，個人覺得不輸合歡公路，往往會被忽略掉。看著下過雨後的碧湖，浮現滿滿雲海，早起才有的限量版美景。

很快就來到清境農場了，太陽也跟著露臉了。

來到最高小7，做第2次補給與等等中午的午餐。

去年曾與好友添哥，也從埔里跑上合歡主峰，所以對路線上的調整，算很有信心，這次就試看看能否來個往返。

過翠峰後就能看到奇萊群峰，上個月也才跟幾位好友挑戰單攻奇萊南華，從奇萊南峰看向合歡公路，令我印象很深。

來到鳶峰後才發現，原來這裡在整建，沒有販賣補給...

完了，這一站算我最重要的補給區了，但也沒有退路了，水量還夠，那就繼續吧。

一路上的好天氣好景色，讓我不會感到無聊。

終於也來到昆陽了，剩最後3公里，「傳說中的天堂路」。

原本考慮還想去抓個合歡主峰，但考量因鳶峰沒有補到水袋，就先不冒險。終於完成一半的路了，時間比預期的快些。

花了6小時48分鐘，53公里。

下坡時，看著自己來時跑過的路段，真的會有點感到驕傲。

回程的狀況也沒有想像中輕鬆，挑戰的難關一一出現，但這才算是超馬。

先是因為鳶峰沒辦法補的水，導致下昆陽後就沒水了，剛剛因該在武嶺的公廁裝些水才對...沿路渴了將近一個小時以上，才在翠峰買到礦泉水，順便吃碗泡麵，補充鹽份。

但下到清境後，天氣開始覺得熱，熱到前後吃了2隻冰棒與啤酒來消暑。

這種熱的感覺讓我一度看到公車，都想跳上去。

從霧社下到人止關後，大腿與小腿已經開始感到麻痛了，再想是不是爬坡與下坡的關係，還是因為喝啤酒的關係，曾有幾次因疲勞酸痛，喝了啤酒後更慘的經歷。

就這樣剩最後十多公里，跑走跑走的方式，慢慢推進，也真的很熱。

到了彩蝶瀑布剩5-6公里時，還遇到位好心人士臨停路邊，問我需不需要搭便車，不想留下遺憾，用走的也要走完。最後也感謝小敏帶了家中兩毛，在終點等我，終於完成這趟長距離訓練，106公里。

原本想腳麻痠痛的感覺因該會痛上一個禮拜，結果隔天也還好，只有背部的嚴重曬傷，下次還是乖乖跑完再來喝上啤酒。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康