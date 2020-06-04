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讀書心得／當自己的運動營養師(一)

運動筆記 / I-Ching Lai

第一次看到這本Nancy Clark運動營養指南，起因是讀到一篇關於大迫傑老婆的報導，得知她有運動營養師證照，這讓我對運動營養學感到好奇，身為一個對吃絕不妥協的跑者，霸氣決定要當自己的運動營養師，首先先到圖書館借這本書來看。

回到Nancy Clark運動營養指南，這本網路上說是運動營養學的名著，但是從圖書館借根本不用等馬上就可以拿到，外表非常像教科書，內容翻譯有點怪怪的(很像研究所時大家分工翻譯的課文)，但整體內容蠻不錯的，知識密度非常高，不像坊間很多書都是字很大圖片一堆，好看到想收藏，雖然博客來只有打95折，還是買了一本。這是專門給運動員看的營養指南，對於很多迷思都提供研究佐證，作者在美國很有名，裡面的食物都是美國食物，但台灣現在也大都能買到。

之前粗略翻過一遍，這次要仔細重讀，整理重點加上心得，並且試作書裡介紹的料理。

健康飲食重點(除了運動員每個人都適用):

1.不要讓自己太餓，太餓就會隨便吃，因此吃下很多不OK的食物。(沒錯，太晚回家就想吃泡麵)

2.規劃自己的飲食，每餐在蛋白質、穀類、水果、蔬菜、乳酪(奶類)這五種中要有三種以上。

3.80-90%選擇營養價值高的食物，10-15%可以吃營養價值差的食物，甜食可以吃，只是量要控制。

4.如果體質不能喝牛奶，要特別注意補充鈣質(優格、起士、深綠色蔬菜、小魚、杏仁)。

5.堅果熱量:170卡=28顆杏仁果、28顆花生、20顆胡桃、45顆腰果、10顆核桃。(腰果熱量怪怪的?)

6.健康飲食關鍵字:蔬果、全穀、低脂、低鈉(少加工品)、好油(橄欖油、堅果)

早餐重點

1.運動員一定要吃早餐，吃了早餐運動表現更好

2.可以快速準備的早餐:優格、香蕉、水果、綜合果仁、全麥貝果、全麥餅乾、燕麥棒、杏仁果。

3.推薦早餐:全穀麥片加牛奶、堅果、水果(連小朋友吃的可可脆片，上面都寫全穀，但我想含糖量應該太高)

4.不推薦早餐:培根、香腸、牛角麵包、肉桂捲、甜甜圈(再見了，最喜歡的培根蛋餅)

5.飯後馬上喝咖啡，會減少40%的鐵質吸收，但飯前喝就對鐵質吸收沒什麼差。(知道飲料要先上了)

午、晚餐重點

1.運動員一定要吃午餐，才能夠應付下午或晚上的運動。

2.從三種以上的食物獲得500卡以上的熱量。

3.晚餐是最後順位，早餐午餐多花心思，晚餐份量小一點。

4.家中庫存一些比較不會壞掉的食物，隨時可以自己做一份餐(跟我想的一樣，之前做過跑者囤貨計畫)

5.囤貨選擇:義大利麵、糙米、全麥餅乾、燕麥片、杏仁果、花生醬、魚罐頭、蛋、起士、花椰菜、雞胸肉、貝果等等

6.外食儘量不要選炸物，高脂食物(香腸、牛排)，選原型、低脂。

7.很餓之前趕快吃點東西(這點作者一再提起，一定是重點)，準備健康的點心:果仁、堅果、水果、優格、全麥餅乾、能量棒等等，巧克力可以在長途遠足或騎腳踏車的時候吃。

碳水化合物

重點來了：碳水化合物本身不會使人增胖，是過多的卡路里使人增胖，尤其是來自脂肪的卡路里．

運動員的餐盤中應該有三分之二是健康的碳水化合物（穀類、蔬菜、水果），以及三分之一的蛋白質．

耐力運動員的碳水化合物負載(這個應該是指肝醣超補吧)：比賽的二或三天前就負載碳水化合物，只要不做太多運動，肝醣都會留在肌肉中．如果負載碳水化合物成功，體重會增加一到兩公斤，這些大部分是水的重量．經過反覆試驗，你會知道什麼對你的身體最有效．比賽當天吃足夠的早餐是很重要的．

蛋白質

運動員要不是吃太多蛋白質例如健美選手，就是吃太少蛋白質例如跑者，運動員比一般人需要略多一些蛋白質，但不需要太多．身體一次只能使用20-25克蛋白質(120g雞胸肉)，吃太多浪費錢而且不環保。

每餐享用一份富含蛋白質食物，每天2杯牛奶或優格，加上穀類和蔬菜中的少量蛋白質就足夠．

快速準備的蛋白質：優格 牛奶 毛豆 花生醬 堅果 鮪魚 蛋 拿鐵 豆漿

馬拉松跑者等耐力運動員容易缺鐵，每週吃3-4次瘦肉，不要每餐都喝咖啡或茶，用鐵鍋煮菜．

液體

大腦有口渴信號的時候，已經失去了1%的體重的水，2%的損失已經是脫水了．汗水流失9%~12%的體重可能會導致死亡．(跑步口渴趕快去找水喝，不然就要脫水了)

低鈉血症:炎熱天氣，持續四個小時以上的賽事，喝太多水，鈉流失太多

症狀:疲勞、浮腫、噁心、頭痛(好熟悉的症狀，很熱跑馬拉松到最後都會這樣)

避免低鈉血方式:

1.活動前不要喝太多水

2.運動前90分鐘食用加鹽的食物和液體

3.喝含鈉量較高的運動飲料

4.食用鹹的食品

5.喝水喝到胃會晃就不要再喝

以上是本書第一部份-高運動量者每天要怎麼吃，下次再分享第二部份-吃與運動的學理。

本書料理試做-菠菜雞肉義大利麵(2.5人份)

週末選了書中最簡單的一道料理試做，之前很偷懶都用一鍋煮義大利麵(全部食材加進去一起煮)，這次特別按照食譜來煮麵。

材料:義大利麵250g、雞肉(600g，貪心買太多肉，其實只需要一半300g)、菠菜一把、大蒜

步驟:

1.根據包裝指示煮好義大利麵(250g麵煮起來很多)。

2.煎雞肉，雞腿肉有皮先煎出油

3.炒大蒜+蘑菇5分鐘(忘了買磨菇)

4.加入雞湯(沒雞湯我加水)，放入菠菜翻炒

5.麵+雞肉和菠菜拌炒2分鐘，加鹽和胡椒調味(因為鍋子太小麵太多，分三次才炒完)

心得

份量太大，義大利麵200g就好，雞肉300g就好，可加點醬油，這個吃了真的不會胖。

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