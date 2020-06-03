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鋼鐵老爸再出擊 為漸凍人而跑115K
在上次鋼鐵老爸跑了雙塔520K
為漸凍人募款之後
大家紛紛踴躍的想要再捐款
所以鋼鐵老爸再度在5/30的凌晨3點
幫大家捐的善款
從蘆洲的成蘆橋下起跑
送到距離約115公里的後龍李榮富家
起跑前一天下起了大雨
不過在凌晨起跑之後的天氣很好很涼爽
在夜晚跑到了八里河岸步道
在跑道八里老街後接到台15線道上
沿著台15跑到林口火裡發電廠
天色也漸漸的明亮
再往前竹圍的早上快7點
太陽明亮
天氣也已經非常炎熱
沿路須不停的補充水分
途中朋友吳大哥也加入陪跑行列
跑到永安漁港已快中午12點
氣溫也更高
稍微休息吃個午餐
繼續再往前推進
抵達新竹南寮
再加入了更多陪跑的朋友
沿路天氣不僅非常熱(約35度)
逆風也非常強大
跑起來格外艱難
還好有補給車沿途提供補給
繼續慢慢推進
在晚上7點多
終於到達後龍交接大家的善款
再次完成為漸凍人而跑的募款
感謝所有響應募款的大家
還有陪跑及關注活動的所有人
✅漸凍人協會官網上也可以線上捐款https://pse.is/S7TUW
#超越漸凍永不放棄
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