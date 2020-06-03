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鋼鐵老爸再出擊 為漸凍人而跑115K

運動筆記 / Jack Kox

在上次鋼鐵老爸跑了雙塔520K

為漸凍人募款之後

大家紛紛踴躍的想要再捐款

所以鋼鐵老爸再度在5/30的凌晨3點

幫大家捐的善款

從蘆洲的成蘆橋下起跑

送到距離約115公里的後龍李榮富家

起跑前一天下起了大雨

不過在凌晨起跑之後的天氣很好很涼爽

在夜晚跑到了八里河岸步道

在跑道八里老街後接到台15線道上

沿著台15跑到林口火裡發電廠

天色也漸漸的明亮

再往前竹圍的早上快7點

太陽明亮

天氣也已經非常炎熱

沿路須不停的補充水分

途中朋友吳大哥也加入陪跑行列

跑到永安漁港已快中午12點

氣溫也更高

稍微休息吃個午餐

繼續再往前推進

抵達新竹南寮

再加入了更多陪跑的朋友

沿路天氣不僅非常熱(約35度)

逆風也非常強大

跑起來格外艱難

還好有補給車沿途提供補給

繼續慢慢推進

在晚上7點多

終於到達後龍交接大家的善款

再次完成為漸凍人而跑的募款

感謝所有響應募款的大家

還有陪跑及關注活動的所有人

✅漸凍人協會官網上也可以線上捐款https://pse.is/S7TUW

#超越漸凍永不放棄

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