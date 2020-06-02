訓練心得／合興內灣跑一圈 享受愜意人生

話說上次內灣尖石折返跑之後

對於田園風光時在念念不忘

於是這週又跑來橫山鄉跑一跑

在客家鬼怪的帶領下從合興車站跑到內灣

清晨日出的臺三線

現在的美景就是等下曝曬的惡夢

在客家鬼怪的帶領下

明明說好的快樂六分速

怎麼跑怎麼覺得怪怪

一路一直跟我打屁

但我就覺得六分速不是這樣嗨的感覺啊

因為是山路所以我們沿著路邊跑

不然一個轉彎可能會被車子嚇到/車子也會被我們嚇到

安全第一是最重要的

我們一路就在打屁當中

默默地就到了內灣車站

清晨的內灣車站是如此的寧靜

殊不知幾小時後可就是人馬雜沓

人聲鼎沸的熱鬧

我們也順便去了內灣吊橋再來觀光客的拍照

翠綠的山谷、青綠色的清澈溪水

我真的很幸運是生活在台灣

可以很輕易的就欣賞到這樣大自然的美景

回程我們走南坪古道路面比較寬闊

但是太陽在後面曬得有點熱

所以只能繼續跑跑跑...

過了橋後進入我也不知道的小路

道路是沒有什麼

但是一路上就看到三條被車輛輾斃的小蛇屍體

心中默念...

最後終於繞回合興車站...

看一下紀錄

什麼！？ 配速 5:39

不是說好的輕鬆六分速嗎？

難怪我一路上只覺得有鬼在抓著我跑

好啦其實這樣的速度是可以啦

謝謝客家鬼怪的帶領

能夠邊跑步邊欣賞風景

用雙腳來看台灣的景色

對現在的我來說這樣才是愜意人生吧