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訓練心得／合興內灣跑一圈 享受愜意人生
話說上次內灣尖石折返跑之後
對於田園風光時在念念不忘
於是這週又跑來橫山鄉跑一跑
在客家鬼怪的帶領下從合興車站跑到內灣
清晨日出的臺三線
現在的美景就是等下曝曬的惡夢
在客家鬼怪的帶領下
明明說好的快樂六分速
怎麼跑怎麼覺得怪怪
一路一直跟我打屁
但我就覺得六分速不是這樣嗨的感覺啊
因為是山路所以我們沿著路邊跑
不然一個轉彎可能會被車子嚇到/車子也會被我們嚇到
安全第一是最重要的
我們一路就在打屁當中
默默地就到了內灣車站
清晨的內灣車站是如此的寧靜
殊不知幾小時後可就是人馬雜沓
人聲鼎沸的熱鬧
我們也順便去了內灣吊橋再來觀光客的拍照
翠綠的山谷、青綠色的清澈溪水
我真的很幸運是生活在台灣
可以很輕易的就欣賞到這樣大自然的美景
回程我們走南坪古道路面比較寬闊
但是太陽在後面曬得有點熱
所以只能繼續跑跑跑...
過了橋後進入我也不知道的小路
道路是沒有什麼
但是一路上就看到三條被車輛輾斃的小蛇屍體
心中默念...
最後終於繞回合興車站...
看一下紀錄
什麼！？ 配速 5:39
不是說好的輕鬆六分速嗎？
難怪我一路上只覺得有鬼在抓著我跑
好啦其實這樣的速度是可以啦
謝謝客家鬼怪的帶領
能夠邊跑步邊欣賞風景
用雙腳來看台灣的景色
對現在的我來說這樣才是愜意人生吧
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