跑步小品／打不倒你的 必使你更強大 — 勇者無懼

寫在最前

只要你願意，你能做的，遠比你想像的，多很多。

去年聖誕節，Jay(許立杰) 發了篇勵志短文，以「年輕女生」委婉地寫出我的片段故事。

他溫柔又敦厚的匿名處理，深怕造成我的困擾，我在當時完成了人生初馬—紐約馬，默默看著大家臉書上的加油打氣，我感恩，也立志，總有一天我會勇敢浮出水面，分享一個真實的跑步故事。

今年三月，我完成人生第二馬(名古屋女子馬替代案)，當時運筆主題是『淬鍊妳的意志』，我順勢完成這篇故事的書寫，只是當時我並沒有寄出；今日，我已揮別不愉快的過去，重啟一個人的全新生活，願以此文與大家分享，它紀錄我踏入跑步世界的跌跌撞撞，以及所遇見的一切美好。

未來，倘若在馬場上相遇，你稱呼我一聲『年輕女生』，我會明白，你看過Jay的文章，或是我的文章…

What doesn't kill you makes you stronger 打不倒你的，必使你更強大

2017年底，我發現先生婚外情，對象是一名女跑者。

當時我罹患憂鬱症，精神科醫師希望我住院，我拒絕，因為我必須工作餬口，醫生提了很多治療方式，也包括運動治療。離開診間前，他不忘提醒:「下次回診，若你情況沒好轉，我還是建議你住院。」

我打了電話給女跑者，電話被掛斷，手機號也被封鎖，原來道德勸說，跟配偶欄一樣，微不足道。

我找了律師，把手上證據和盤托出，律師說：事證越多，對提告越有利，也暗示若我決定提告，還需要更多蒐證。

何謂世界崩裂？我想那就是一種崩裂，對生活的崩裂，對人性的崩裂…明明事發前二周，你還買了跑步腿套，作為先生的慶生禮物….

生存本身，就是對荒誕生活最有利的反抗 (卡謬-西西佛神話)

為了不讓南部家人擔心，也不想住進精神病房，我必須找到自救的方式，才能免除被心中黑洞吞噬，歐陽靖的跑步書，意外走進我的生命。

我記不得自己是如何踏上社區跑步機，只記得跑步後，我沒有那麼悲傷了…

也許是老天爺開的玩笑，我曾經如此痛恨跑步(惡烏及屋)，卻用跑步開啟一段療癒過程…

原來跑步需要學習 不像走路一樣簡單

不知是跑步姿勢不正確或暖身不夠，我遭遇了前所未有的腰痛，也在一個無心意外下，我加入賴孟昕跑團 (MDFK)。

記得第一次上課要測3000公尺，孟昕教練(Frank)問我：你均速多少﹖ 我回他: 我不清楚，只知道在跑步機上，我可以用Level 7跑40分鐘…

最後我使盡全力跑了20分46秒，成了全班殿後，只贏了一個腳受傷的人， 那時我跑步跟「步兵」沒兩樣。

日後我才發現，跑團上課是以速度(進步)為導向，大大違背我只想「輕鬆跑步」的心願，自此，每次上課我都很痛苦，因為都是死去活來的訓練，但下完課，內心都很開心，終於把課表跑完，有時候心裡委屈和不滿，透過跑步，也一起宣洩了…

特別感謝楊智宇助教(小不點)，每次我想偷懶，他總是用燦爛笑容對我說：「你可以的…」在一次次「你可以的」中，我完成很多不可能的間歇訓練…

我沒有一步到達「喜歡跑步」的境界，只能說，越來越不討厭了…

初半馬的因緣際會

當時MDFK團長問我要不要參加11月冬山河半馬？那時我連5K 都沒有跑過…如何完成初半馬賽事？他說還有半年，慢慢訓練一定可以，不知哪裡來的傻勁(勇氣)，我沒有拒絕。

為了能完成半馬賽事，我偷偷報名了美津濃Lady’s Run 12.5K、SEIKO精工盃9K，甚至再加碼「長榮航空半馬」作為暖身。

2018長榮航空路跑---享受一個沒有跑錶的初半馬

這場比賽前一周，Garmin跑錶居然壞了，送回公司維修需要一周，我被迫體感上場，那時只希望能破2:45，不然太對不起Frank教練….

初次登上21K賽道，因為沒有跑錶，深覺自己速度在落後，一刻都不敢鬆懈，跟多數人感受一樣，15K 之後，有生不如死的感覺，也不知怎麼完賽的，壓線時刻是2:26:，成績比預期好，也因為沒有「跑錶」的羈絆與提醒，我享受人生第一場半馬，同時也「初次」認識21 K有多長了，在此之前，我只跑過15K，每每聽到21K，總是懼怕不已，更遑論42K了，簡直是天方夜譚…

第二半馬「2018宜蘭冬山河半馬」— 莫名其妙站上凸台

如果回顧跑步生涯，印象最深的賽事，我想會是這一場。

這場賽事很迷你，人數不多，同時段另有超馬賽事，我在清晨與半夜，看到超馬跑者，趕赴100K/100mile賽道，開始近一天賽事，除了瘋狂，我找不到其他詞彙。

正式半（全）馬比賽落在五結鄉的鄉間小路上，跑者們彼此擦肩而過，不時需要閃避退讓，最痛苦的是當天高溫逼近30度，幾乎融化跑者意志力，我也面臨幾近被烤焦的困境，但是腳步卻異常堅定，因為深怕跑友們在終點等我太久…

最後以2:19分完賽，小破PB，不是特別好的成績，卻意外上了凸台，拿了分組第四名。我想不是我特別強，只是因為我沒有放棄…(當然人數少也是關鍵之一)

接二連三又跑了幾場半馬，成績都在微幅進步中，最後半馬PB落在2:07 (2019 Sketcher Lady Run)，我發現支持自己往下跑，不是喜歡跑步的本身，而是喜歡跑步後，自己又往前突破了一點，一步步看見更好的自己。

以下是我很喜歡的圖像，也用來提醒自己：在前面的路上，遇到更好的自己。(攝自《岡仁波齊》電影海報)

除了跑步如火如荼，我的提告也跟跑步一樣馬不停蹄

《當和尚遇見鑽石》— 植下善念的種子，並未開出良善的花

這是一本我很喜歡的書，因為這本書，我並未在外遇第一時間提告，而是天真地以為，善良，可以讓崩壞的世界回復。但，現實總是冷不防地回頭摑你一巴掌。

外遇案後四個月，一場公開跑步課上，我目睹自己先生和女跑者親密互動。那天，我展現了生平最大修養，不發一語看著他們消失在我的視線。沒有破口大罵是不想讓教練為難。

下課回家途中，我在公車上崩潰大哭，擦乾眼淚，我找出擱置許久的律師名片，決定追討我要的正義。

決定提告的舉動，我諮詢精神科醫生，沒想到醫生居然贊成我提告，並告訴我：「學習和它(負面情緒)和平共處」。

關於訴訟的點滴，因為已平和落幕，在此便不贅述，但辛苦絕不亞於跑步。

幸運的是，這段低潮時間，我把情緒發洩在跑步上，越來越喜歡跑步，也在臉書上接觸許多正能量文章與跑者，包括Jay(許立杰)、邱靖貽律師、安柏去跑步、象總王冠翔、運動筆記、慢跑俱樂部、照護路上…等，我在又哭又笑的圖文中，找到堅持的勇氣，懷抱「勇者無懼」信念，一路至今…

人生初馬—2019 紐約馬拉松，就是一個任性行為

跑了五六場半馬，始終沒有勇氣挑戰全馬，因為深知全馬不是二個半馬。

沒想到，從半馬到全馬的臨門一腳，竟是一個幼稚念頭。

一個跑友意外分享，先生與女跑者曾經一起參加紐約馬，我當下決定，就算一個人跑，沒有人在終點為我加油，我也要完成它。

因為這個高難度挑戰，我報名參加NBRC紐約馬訓練營，當時跑團經理Houston電話評核我，問：「請問妳的全馬PB?」

我：「我沒有全馬PB」。

Houston：「妳跑過幾場全馬？」

我:「我沒有跑過全馬….」

Houston: 「所以紐約馬將是妳的初馬？？？....」

我: 「是」。

Houston: 「那妳知道紐約馬不好跑？」

我: 「我不知道…」

最後Houston還是讓我加入NBRC訓練營，他說訓練有分組，我應該可以找到自己的組別。

自此，我開始與一群菁英分組訓練，包括四星、五星及六星跑者，教練則是坊間俗稱的愛迪生（Edison），這是我人生首次「吃課表」，12周課表的後期真是辛苦之至。

記得在紐馬團結業式上，我曾說過：「這個訓練讓我的憂鬱症好轉許多，因為我用一件更辛苦的事覆蓋過原本辛苦的事。」這句話所言不假。

多年前我曾罹患重大疾病，開刀與化療造成淋巴水腫問題，有好幾次，我咬著牙，帶著腫脹上下肢練跑，結束後，我必須花很長時間按摩，才能緩解腫脹的肢臂。

更記得某次河岸邊獨跑長距離，當天雨勢越下越大，所有遛狗、賣菜、散步、跑步的人群逐漸散去，只剩一名河堤視察員來回巡視，他來回跟我打了四次招呼，每次都訝異：「你怎麼還在跑﹖」我當時也懷疑過自己，雨中這樣死命的跑，究竟為了什麼? 所以，跑完那一刻，也分不清臉上是雨水還是淚水…

傳說中很難跑的紐約馬 — 我玩賽，也完賽

我在出發紐約比賽前，曾經問過Edison教練，我能不能破5 (小時)？他沒有回答，只淡淡說了：「有順利完賽就好，因為紐約馬不好跑」。

到底紐約馬有多難跑啊？我真是初生之犢，不知天高地厚。事實證明，前輩的話要聽，五座橋挑戰確實艱鉅…

我為了人生初馬，特製了初馬布，大方秀出台灣、國旗、還有自己，也謝謝跑友May特製配速手環4:56，這是她的祝福，也是我的目標。

因為別上初馬布，沿途熱情民眾大力呼喊你的名字、Taiwan，前五公里，我一路與群眾擊掌，情緒激昂無比，顧不得配速，前半馬甚至比原定時間快了15-20分鐘，我心裡還盤算著，若一路挺進終點，有機會跑進4:30，越想越開心…

可惜好景不常，真正比賽從後半馬開始，甚至是30K才開始。我在28K和32K二度抽筋，逼迫我必須停腳休息；雪上加霜的是，原本寄放在加油團的補給也因為意外，錯失拿取機會，而身上能量膠也無意間散落而不自覺，最後只能靠一包膠和一顆鹽碇，撐完最後15K。

果真賽道上不敗定律--前面快十秒鐘，後面要用一分鐘來補。我把領先15分鐘全數繳回，最後守住sub5，跑了4:51:49，驚險地上了紐約時報 (低標是4:52:21)。

如果要用一句話概括我的初馬，只能說: 亂跑一通，但完賽(玩賽)感覺，真的很美好。

人生第二馬 — 名古屋女子馬 (永福橋自主測驗) 我知道我會一直跑下去

許多女孩們的初馬—名古屋女子馬，成了我的第二馬。

這場賽事對我而言，就是拿回美美Tiffany項鍊；另外，想認真跑一場馬拉松，不要再像初馬一樣爆衝，成績希望推進430。

為了興奮的海外第二馬，我重製環保號碼布(可多次用)，也投入第二次12周訓練。

名馬團全數是女生，肅殺之氣沒那麼重，有八成是挑戰初馬的跑者，有年輕正妹，也有退休正姊。一起團練過程，我多次被正姊們毅力所感動，正如同我心裡尋找的「勇氣」一樣，全馬(初馬)之於她們，就如同未知挑戰之於我…

每每心裡有動搖，懷疑自己為何而跑、為何而戰，看著她們身影，腳步又會堅定起來…

因為武漢肺炎攪局，名馬停賽，Tiffany項鍊可改用4次10.5K完成，也給了大家喘息機會，但我最終選擇一次跑完42.195K。

當時Edison教練和語喬助教都曾力勸我，不是正式海外馬，不要花力氣。我心裡想都訓練10周了，也想驗證辛苦有無代價，所以堅持初衷，義無反顧。

真心感謝四位教練們(梁哲睿、夢想高飛跑步社團、黃毓軒、李翰暄、陳季暐) 費心安排這場自主測驗，3月15日永福橋下彌補了女孩們缺憾，我也完成生平第二馬。

記取三個月前初馬教訓，我跑的相對保守，不敢躁進。途中雖然有風，但陽光也賞臉地普照大地，約莫半馬中繼站時，Edison教練還關心問了我:「你要跑完(全馬)？」那時我狀況很好，回他：「當然」。

真正的考驗從2小時38分之後，我特地看了一下跑錶，永遠記得這個時間點。當時所有不適傾巢而出，太多能量膠讓我胃食道逆流，不喝水想吐，喝了水更想吐，膝蓋老毛病蠢蠢欲動、腳底板痛到想換鞋、甚至還出現耳鳴、暈眩…

原先狀況好的前半馬，貪心想破PB30分鐘的夢想，越離越遠…

最後10K，我只求保住4:30。最後5K，意志力與體力到了臨界點，那時支撐我的，是數數字，我從1數到1000，第二輪再從1數到200多，終於完成42.195K。

最終跑了4：28：08，守住我sub430目標。

但按錶停止那一刻，真心覺得「奄奄一息」，心裡浮現查理蒙格 (Charles T. Munger)一句話: 「要得到你想要的某樣東西，最可靠的辦法是讓你自己配得上它。」

我明白自己實力還不夠，才會如此辛苦，只能說，我需要更努力…

我心中的「勇者無懼」

過去二年，因為自己的決定，我跑步、我訴訟。

我一直在尋找「勇者無懼」的力量，支撐自己往前，面對每一個挑戰，不管是跑步，還是訴訟…

二年過去了，我才發現，真正的勇敢，不在遠方克服多少難關，而是在心裡坦然，勇於承擔。

我曾經以為，征戰馬場有成的跑者，必然有強大體能與過人膽識，所以，我比賽、我練跑，期盼一點一滴累積自己的勇氣、膽識，但二年的法庭訴訟，刀光劍影，我才明白，真正的勇敢，從來就不是你打敗什麼，克服什麼，而是，你可以勇敢面對自己所作所為。

我用二年時間理解，原來跑步的人，沒有特別勇敢，如同Jay理解的—跑步的人也沒有特別善良一樣….

寫在最後

這篇徵文，投稿只需要500字，我卻寫了5000多字，謝謝您們看到最後。

這篇文章的初衷，單純是想為自己留些紀錄，配合三月運筆徵文，我覺得很貼切。Jay曾善意提醒，隱去一些先生部分，以免失焦，我只零星放了一些重點，因為這是起心動念的源頭，必須忠實呈現，若讀者們有不同想法，我尊重但不加回應。

現在的我，透過跑步，病情穩定好轉。當初的我，5K測驗賽跑了32分鐘，現在我，可以跑進26分鐘。二年前的我，還在沮喪人生走到這步田地，現在的我，發現自己一直在進步，身體更健康(膽固醇從320降到220，雖然還是小超標)、身形更輕盈，還多了許多跑步好友…

我不確定您們在文章中讀到了什麼，我只想傳遞：只要你願意，你能做的，遠比你想像的，多很多。

我自認沒有跑步天分，也沒有頂尖的成績，但卻用跑步扭轉了人生低潮，不免俗要感謝很多人。

首先是 Frank教練 ，謝謝你說過 :「有燈就有人，擦乾眼淚再站起來；只要你願意，快樂一直存在」。我已經比二年前堅強和快樂，也努力達到你說的：「讓跑步帶我去旅行」。

還有 Edison教練 ，謝謝你記得我的目標，一直不忘督促我，你騎車出來找我那一幕(以為我掛點在途中)，我會永遠記在心底。當然，你毒舌叨念我：「你正式比賽也要分二天跑?」的兇狠，我也不會忘記… XD

謝謝 文鈴 ，你是我第一個跑友，超懷念二個弱女子傻傻去比賽。

謝謝 MDFK老朋友們 ，我又回到跑步的起點…希望我沒有那麼「步兵」了….

謝謝 Houston、NBRC、紐馬團、台北馬團、無畏班 的大家，一起團練的日子，既辛苦又美好。(紐馬團的大家，我們2024 有約喔)

謝謝 名馬團正妹、正姊們 ，2021年我們相約再跑「真正」名古屋女子馬。

謝謝 雄大周末跑團 ，我最期待小花隊長「吃喝玩樂」團練行程了。

謝謝 Jay ，因為你的鼓勵，我才能完成這篇文字。

當然，也要謝謝 我先生和女跑者 ，沒有你們，我不會踏入跑步的世界，並遇見上述一切的美好。

最後，用一段鍾愛的圖文結尾：

“你有一種驕傲，雖然受了傷害，但是不肯屈服，也許就是這種東西，把你的漂亮塑成美麗” (波斯少年)。